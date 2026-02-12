Política

Flavia Royón: “Con esta reforma laboral no tenés una solución a los problemas”

Durante su paso por Infobae al Regreso, la senadora nacional expuso sus reservas sobre el Fondo de Asistencia Laboral y advirtió sobre el riesgo de desfinanciar el sistema previsional

Guardar
Flavia Royón advirtió que la reforma laboral no resuelve los problemas estructurales del trabajo en la Argentina y señaló límites en su alcance

En una entrevista exclusiva en el canal de streaming Infobae en vivo, la senadora nacional Flavia Royón defendió la necesidad de un debate honesto sobre la reforma laboral: “Hay que hacer un ejercicio de honestidad intelectual: una reforma laboral o esta famosa modernización no crea empleo ni lo destruye per se”. La dirigente de Primero Los Salteños remarcó que el proyecto aprobado en general en el Senado no resuelve los problemas estructurales del trabajo en la Argentina.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Royón rechazó la idea de que la reforma sea determinante en el mercado laboral. “La creación o destrucción de empleo también viene de la mano de factores mucho más amplios, como una política económica, una política de desarrollo… No este proyecto de marco legal”, sostuvo, y agregó: “Es un riesgo de los dos lados, porque si no se crea empleo, ¿va a ser culpa de la ley? Claramente que no”.

Royón y la reforma laboral: límites y advertencias

La senadora enfatizó que el debate público sobre la reforma “sobrecarga” de expectativas el impacto de la nueva legislación. “El oficialismo sobrevende esto de la reforma integral como la madre de las soluciones, y la oposición dice: ‘No, va a pasar lo contrario’. Con esta ley no tenés una solución a los problemas”, remarcó.

Para Royón, el texto aprobado solo ataca una parte del problema: “Este proyecto busca incorporar los casi seis millones de argentinos que hoy tienen empleo informal, en que tengan empleo formal, bajando un poco esta resistencia o los factores que hacen que hoy un empleador no quiera tener gente en blanco. Pero no es la madre de la solución a ninguno de los problemas y tampoco el origen a todos los problemas”.

Sobre la discusión en torno al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), fue contundente: “El FAL lo que plantea es que el empleador va a pagar menos aportes, va a dejar de ingresar dinero a nuestro sistema previsional para constituir un fondo. Ese fondo, que va a estar en una cuenta a nombre de la empresa, la empresa la va a usar para pagar indemnizaciones. Entonces, hay una transferencia indirecta de recursos de los jubilados o del Estado hacia el sector privado para pagar indemnizaciones”.

Flavia Royón diferenció el impacto
Flavia Royón diferenció el impacto de la reforma laboral entre pymes y grandes empresas, alertando sobre los efectos en la masa salarial (Infobae en Vivo)

El FAL y el sistema previsional: objeciones de fondo

Royón explicó sus reservas al acompañar el proyecto: “No estuve de acuerdo en el tema del FAL, lo voté en contra. No estuve de acuerdo en el tema impositivo. Porque también parte de esta creación de empleo o destrucción de empleo pasa por discutir una reforma tributaria integral. No pongás un parche dentro de la reforma laboral”. En ese sentido, advirtió: “El FAL puede ser una solución, pero si vamos a desfinanciar el sistema previsional, que ya hoy tenemos un problema, primero discutamos cómo resolvemos nuestro sistema previsional y cuáles son las prioridades”.

Al analizar el impacto sobre las pymes, la senadora diferenció la situación de los grandes empleadores: “En algún momento se habló de por qué el FAL no era solamente para las pymes, porque la masa salarial de Argentina, más del 60%, son grandes empresas… Que los grandes beneficiarios eran las grandes empresas que iban a poder usar este fondo mucho más rápidamente para despedir gente”. Y reforzó: “No sé si la prioridad hoy es que haya una transferencia de los jubilados o desde el Estado para que las empresas paguen indemnizaciones”.

Accidentes, licencias y debate por la baja de edad de imputabilidad

Consultada sobre el tratamiento de accidentes y enfermedades en la reforma, Royón admitió que el artículo fue motivo de “gran debate”: “Cuando un empleado se enferma o tuvo un accidente, el empleador tiene que pagar el cien por ciento del sueldo del empleado y además contratar una persona y la carga se hace muy grande. Es injusto que esté todo a cargo de la pyme porque muchas veces no tiene la espalda. En otros lugares del mundo, lo paga la Seguridad Social”.

La senadora reconoció las tensiones entre la protección al trabajador y las dificultades empresarias: “Deberíamos tener previsto un mecanismo que no esté todo a cargo de la empresa, pero que el trabajador no pierda ingresos. Ese artículo fue motivo de gran debate”. Y aunque votó el título general del capítulo, remarcó: “La única diferencia era el porcentaje. Antes era el cien por ciento de tres a seis meses, depende de si tenés gente a cargo o no, ahora cambia el porcentaje”.

Sobre el próximo debate por la baja en la edad de imputabilidad penal juvenil, anticipó: “Estoy a favor de la baja de la edad, pero vos tenés que tener los recursos… Estos chicos no pueden ir al sistema común. Son niños y adolescentes en conflicto con la ley. Tenés que tener los recursos para tener los lugares, las instituciones de cómo a estos chicos los volvés a recuperar”.

