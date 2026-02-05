Política

Reforma laboral: la postura intransigente se impone en el Gobierno y gana adeptos la idea de no hacer cambios

La posición de resistencia está ganando terreno en la discusión interna y algunos mandatarios provinciales ya se muestran preocupados, aunque confían en que habrá modificaciones, ya sea antes o durante el tratamiento del proyecto

Guardar
La mesa política del Gobierno
La mesa política del Gobierno podría reunirse el día anterior a la votación

A menos de una semana de que el proyecto sea votado en el Senado, el Gobierno continúa ultimando los detalles de la estrategia legislativa con la que va a impulsar la reforma laboral, que podría terminar siendo convertida en ley recién en marzo, ya durante las sesiones ordinarias del Congreso.

Si bien hay diferentes posiciones dentro del propio Poder Ejecutivo, por el momento viene ganando terreno la idea de ser intransigentes ante los pedidos de algunas provincias para modificar el capítulo fiscal del proyecto o, al menos, agregar algún tipo de compensación por la caída de la recaudación que implicaría la baja del impuesto a las Ganancias.

Esta postura es la que se impuso durante la última reunión en la Casa Rosada de la mesa política libertaria, que no descarta volver a juntarse el martes que viene, un día antes del tratamiento de la iniciativa.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, explicó durante aquel encuentro la situación en el recinto luego de las intensas negociaciones que llevó adelante con los aliados, y aseguró que tiene los votos necesarios como para que la medida consiga a media sanción.

Bullrich llevó adelante la discusión
Bullrich llevó adelante la discusión por la reforma laboral

Asistieron, como es habitual, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los ministros de Interior, Diego Santilli, y de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

A la salida, uno de los integrantes de la mesa precisó: “La postura que está ganando por ahora es la de no modificar nada. O se aprueba así como está, o no sale”.

Cuando conversó con los aliados, Bullrich había ratificado que podrían llegar a haber modificaciones sobre el texto, tal como había prometido cuando consiguió dictamen, a finales del año pasado, y precisó que “el martes en la mañana tiene que estar todo cocinado”.

Un senador de otro partido, que participó de aquella charla, reveló a Infobae que Ganancias “fue el único tema que quedó pendiente” en aquella oportunidad y que la referente libertaria les prometió que el Ministerio de Economía iba a trabajar en eso.

De todas formas, de acuerdo con lo que pudo recopilar este medio, en varias provincias descreen de la postura dura de la Casa Rosada y confian en que habrá cambios en el texto, ya sea antes o durante su votación.

“Vamos a esperar a ver qué sale del Senado”, aclaró a este medio un funcionaro de diálogo directo con uno de los gobernadores del centro del país, que ya está coordinando con sus legisladores los pasos a seguir.

En tanto, en la Patagonia directamente consideran que la Nación va a rever su postura: “No tengo la línea de que no vaya a haber cambios en la ley, hasta último momento todo puede cambiar. Incluso durante el tratamiento”, señalaron.

El miércoles se debatirá el
El miércoles se debatirá el proyecto en el Senado (Maximiliano Luna)

Así coincide también otra persona que tiene contanto directo con varios mandatarios locales cercanos al oficialismo, quien remarcó que “formalmente nadie dijo nada”, por lo que no descartó que sí se vaya a modificar el artículo referido a Ganancias.

Si el resto de los bloques consigue los números necesarios, el proyecto podría sufrir cambios ya sea el próximo miércoles, o incluso durante su discusión en Diputados, que podría demorarse hasta la primera semana de marzo, según reconocieron en la bancada libertaria.

“Está difícil que se trate durante las sesiones extraordinarias, no dan los tiempos”, admitieron en el espacio que encabeza el cordobés Gabriel Bornoroni.

Además de los retrasos propios del proceso legislativo, en el medio están los feriados del lunes 16 y martes 17 de febrero por carnaval y la Cámara baja también tiene que abordar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Para el próximo jueves se convocó al primer encuentro plenario de febrero, en el que se va a debatir la reforma penal juvenil, que tiene a la baja de la edad de imputabilidad como principal medida.

El oficialismo tendría en este recinto el consenso como para aprobar esta iniciativa, pero el esenario sería más complicado con respecto a la modernización laboral: “Patricia quiso llevarse la pelota para su campo, solamente para presentar esa victoria como propia, pero descuidó lo que puede llegar a pasar acá”, cuestionó un diputado de uno de los partidos afines al Gobierno.

La discusión pasará luego a
La discusión pasará luego a Diputados, donde las negociaciones serán llevadas adelante por el titular de la Cámara, Martín Menem (LUIS ROBAYO / AFP)

En este sentido, el legislador remarcó que “las provincias no están influyendo mucho, porque la orden de muchas de ellas va a ser más o menos la misma así haya cambios o no con Ganancias”.

“Rogelio Frigerio es más mileísta que Javier. Pero las cosas se tienen que conversar. Yo creo que, por lo menos hoy, el panorama es que la baja de la edad de imputabilidad va a salir fácil, pero la reforma laboral no estoy seguro de que se vaya a aprobar”, agregó.

Como un primer gesto de diálogo, Santilli recibió este miércoles en la Casa Rosada a Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, uno de los espacios que más aompañó a la gestión de Milei en este tiempo.

La relación entre ambos había quedado tensa luego de que, en diciembre, el oficialismo acordara con el peronismo para repartirse los lugares en la Auditoría General de la Nación (AGN), relegando a sus socios de esas negociaciones.

Diego Santilli junto a Cristian
Diego Santilli junto a Cristian Ritondo en el despacho del ministro del Interior en la Casa Rosada

De acuerdo con lo que precisaron fuentes cercanas a los protagonistas, “la idea de la foto es que comiencen a mostrarse nuevamente juntos”, por lo que no negaron futuras reuniones.

Luego de esto, el titular de la cartera de Interior subió a ver a Karina Milei para contarle lo que conversó con el jefe del bloque PRO y cuál es su visión respecto del desafío en Diputados.

En tanto, en el entorno de “El Colo” destacaron que durante la charla con Ritondo “coincidieron en la importancia de que la reforma laboral avance en el Congreso como una herramienta clave para generar más empleo formal, impulsar la inversión y modernizar el mercado de trabajo”.

“Asimismo, abordaron la necesidad de avanzar en el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, teniendo en cuenta que existen proyectos presentados por ambos y la relevancia que esta discusión tiene para la seguridad en la provincia de Buenos Aires”, indicaron.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiCongresoReforma laboralSenadoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Uno de los supuestos testaferros de Edgardo Kueider sigue siendo empleado de la Biblioteca del Congreso pero no cobra un sueldo

Aunque enfrenta cargos por lavado y fue suspendido, Daniel González aparece en la web oficial como integrante de la plantilla, mientras la Justicia investiga su rol en el entramado patrimonial del ex senador

Uno de los supuestos testaferros

La SIGEN detectó graves irregularidades en la empresa estatal Corredores Viales y pérdidas por más de $30 mil millones

El Gobierno ya presentó una denuncia penal en la Justicia, intervino la sociedad y anunció el inicio del proceso de privatización. El organismo es caro, opaco y deficitario. Todas las fallas corresponden a la gestión de Alberto Fernández

La SIGEN detectó graves irregularidades

Declararon la emergencia fitosanitaria por la presencia del picudo rojo de las palmeras

Una denuncia radicada en enero de este permitió identificar a los insectos en el territorio. Por esto, se aplicará un plan de contigencia hasta junio de 2027

Declararon la emergencia fitosanitaria por

El Gobierno redefinió la estructura del Ministerio del Interior tras los cambios en áreas clave

Las principales modificaciones giran en torno a la subsecretaría de Asuntos Indígencias y a otras dependencias en las que se actualizaron sus objetivos

El Gobierno redefinió la estructura

Entre el PJ Bonaerense y el Senado, el peronismo afronta un tembladeral que profundiza las grietas internas

Las reticencias del kicillofismo al desembarco del Gobernador en el partido y la advertencia sobre una posible ruptura en la Cámara alta elevan la tensión en el armado nacional justicialista

Entre el PJ Bonaerense y
DEPORTES
Quiénes son los futbolistas que

Quiénes son los futbolistas que Boca Juniors no tiene en cuenta y se entrenan separados del plantel

Polémica con Passarella y un frustrado encuentro con Ramón Díaz: el difícil febrero de 1986 que vivió Bilardo

Boca Juniors confirmó las lesiones del Changuito Zeballos y Ander Herrera: cuántos partidos se perderán

El video que abrió el debate en el mundo del tenis: miró su celular en pleno partido y luego perdió todos los puntos

Platense y Talleres se clasificaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

TELESHOW
Las postales sexies de Julieta

Las postales sexies de Julieta Ortega en la playa: “Las ondas del verano”

El divertido show de Maxi López en MasterChef Celebrity: imitó a Wanda Nara y actuó en Romero y Julieta

Flor de la V contó las dificultades que vivió junto a Pablo Goycochea cuando se conoció su romance: “Había una persecución”

La emotiva despedida de Roberto Pettinato a Juan Carlos Velázquez, El Mini de Duro de domar: “Inolvidable”

La condición que habría puesto Wanda Nara para que sus niñas asistan al cumpleaños de la hija de la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

Crisis en Cuba: un apagón

Crisis en Cuba: un apagón masivo dejó sin luz a todo el este de la isla tras falla en una subestación

La ONU advirtió que la amenaza del grupo terrorista Estado Islámico aumentó en todo el mundo en 2025

El papel del nervio vago en la supervivencia del cáncer de pulmón, según un estudio

“Las que moran en las sombras“: cuatro olvidadas autoras argentinas muestran que el monstruo es la realidad

Llega al Met a mayor exposición dedicada a Rafael en Estados Unidos