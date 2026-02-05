Reforma laboral: la postura intransigente se impone en el Gobierno y gana adeptos la idea de no hacer cambios

La mesa política del Gobierno podría reunirse el día anterior a la votación

A menos de una semana de que el proyecto sea votado en el Senado, el Gobierno continúa ultimando los detalles de la estrategia legislativa con la que va a impulsar la reforma laboral, que podría terminar siendo convertida en ley recién en marzo, ya durante las sesiones ordinarias del Congreso.

Si bien hay diferentes posiciones dentro del propio Poder Ejecutivo, por el momento viene ganando terreno la idea de ser intransigentes ante los pedidos de algunas provincias para modificar el capítulo fiscal del proyecto o, al menos, agregar algún tipo de compensación por la caída de la recaudación que implicaría la baja del impuesto a las Ganancias.

Esta postura es la que se impuso durante la última reunión en la Casa Rosada de la mesa política libertaria, que no descarta volver a juntarse el martes que viene, un día antes del tratamiento de la iniciativa.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, explicó durante aquel encuentro la situación en el recinto luego de las intensas negociaciones que llevó adelante con los aliados, y aseguró que tiene los votos necesarios como para que la medida consiga a media sanción.

Bullrich llevó adelante la discusión por la reforma laboral

Asistieron, como es habitual, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los ministros de Interior, Diego Santilli, y de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

A la salida, uno de los integrantes de la mesa precisó: “La postura que está ganando por ahora es la de no modificar nada. O se aprueba así como está, o no sale”.

Cuando conversó con los aliados, Bullrich había ratificado que podrían llegar a haber modificaciones sobre el texto, tal como había prometido cuando consiguió dictamen, a finales del año pasado, y precisó que “el martes en la mañana tiene que estar todo cocinado”.

Un senador de otro partido, que participó de aquella charla, reveló a Infobae que Ganancias “fue el único tema que quedó pendiente” en aquella oportunidad y que la referente libertaria les prometió que el Ministerio de Economía iba a trabajar en eso.

De todas formas, de acuerdo con lo que pudo recopilar este medio, en varias provincias descreen de la postura dura de la Casa Rosada y confian en que habrá cambios en el texto, ya sea antes o durante su votación.

“Vamos a esperar a ver qué sale del Senado”, aclaró a este medio un funcionaro de diálogo directo con uno de los gobernadores del centro del país, que ya está coordinando con sus legisladores los pasos a seguir.

En tanto, en la Patagonia directamente consideran que la Nación va a rever su postura: “No tengo la línea de que no vaya a haber cambios en la ley, hasta último momento todo puede cambiar. Incluso durante el tratamiento”, señalaron.

El miércoles se debatirá el proyecto en el Senado (Maximiliano Luna)

Así coincide también otra persona que tiene contanto directo con varios mandatarios locales cercanos al oficialismo, quien remarcó que “formalmente nadie dijo nada”, por lo que no descartó que sí se vaya a modificar el artículo referido a Ganancias.

Si el resto de los bloques consigue los números necesarios, el proyecto podría sufrir cambios ya sea el próximo miércoles, o incluso durante su discusión en Diputados, que podría demorarse hasta la primera semana de marzo, según reconocieron en la bancada libertaria.

“Está difícil que se trate durante las sesiones extraordinarias, no dan los tiempos”, admitieron en el espacio que encabeza el cordobés Gabriel Bornoroni.

Además de los retrasos propios del proceso legislativo, en el medio están los feriados del lunes 16 y martes 17 de febrero por carnaval y la Cámara baja también tiene que abordar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Para el próximo jueves se convocó al primer encuentro plenario de febrero, en el que se va a debatir la reforma penal juvenil, que tiene a la baja de la edad de imputabilidad como principal medida.

El oficialismo tendría en este recinto el consenso como para aprobar esta iniciativa, pero el esenario sería más complicado con respecto a la modernización laboral: “Patricia quiso llevarse la pelota para su campo, solamente para presentar esa victoria como propia, pero descuidó lo que puede llegar a pasar acá”, cuestionó un diputado de uno de los partidos afines al Gobierno.

La discusión pasará luego a Diputados, donde las negociaciones serán llevadas adelante por el titular de la Cámara, Martín Menem (LUIS ROBAYO / AFP)

En este sentido, el legislador remarcó que “las provincias no están influyendo mucho, porque la orden de muchas de ellas va a ser más o menos la misma así haya cambios o no con Ganancias”.

“Rogelio Frigerio es más mileísta que Javier. Pero las cosas se tienen que conversar. Yo creo que, por lo menos hoy, el panorama es que la baja de la edad de imputabilidad va a salir fácil, pero la reforma laboral no estoy seguro de que se vaya a aprobar”, agregó.

Como un primer gesto de diálogo, Santilli recibió este miércoles en la Casa Rosada a Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, uno de los espacios que más aompañó a la gestión de Milei en este tiempo.

La relación entre ambos había quedado tensa luego de que, en diciembre, el oficialismo acordara con el peronismo para repartirse los lugares en la Auditoría General de la Nación (AGN), relegando a sus socios de esas negociaciones.

Diego Santilli junto a Cristian Ritondo en el despacho del ministro del Interior en la Casa Rosada

De acuerdo con lo que precisaron fuentes cercanas a los protagonistas, “la idea de la foto es que comiencen a mostrarse nuevamente juntos”, por lo que no negaron futuras reuniones.

Luego de esto, el titular de la cartera de Interior subió a ver a Karina Milei para contarle lo que conversó con el jefe del bloque PRO y cuál es su visión respecto del desafío en Diputados.

En tanto, en el entorno de “El Colo” destacaron que durante la charla con Ritondo “coincidieron en la importancia de que la reforma laboral avance en el Congreso como una herramienta clave para generar más empleo formal, impulsar la inversión y modernizar el mercado de trabajo”.

“Asimismo, abordaron la necesidad de avanzar en el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, teniendo en cuenta que existen proyectos presentados por ambos y la relevancia que esta discusión tiene para la seguridad en la provincia de Buenos Aires”, indicaron.