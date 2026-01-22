Incendios forestales: la UCR reclamó incorporar la figura de “ecocidio” en la reforma del Código Penal

Un caballo muerto por las llamas en El Hoyo, Chubut

En medio de los devastadores incendios forestales que ya arrasado con más de 30 mil hectáreas en la Patagonia, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical propuso incluir la figura penal del “ecocidio” en la próxima reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno.

El presidente Milei había incluido la reforma del Código Penal en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso en diciembre, pero luego el oficialismo privilegió el tratamiento del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal. Luego decidió obviar el tema en la convocatoria para febrero pero dejó trascender que retomará el debate a partir de marzo y que además incluirá en el paquete el Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos graves.

En ese marco, desde el radicalismo instaron al Poder Ejecutivo a incluir modificaciones en los delitos ambientales, para prevenir futuras catástrofes como la que azota principalmente a la provincia de Chubut.

En las últimas horas, los incendios forestales se intensificaron en varios puntos de la provincia, obligando a las autoridades a disponer el traslado preventivo de familias rurales y habitantes de pequeñas comunidades próximas a los sectores más comprometidos. A su vez, los brigadistas esperan que llegue la lluvia a la zona para que sofocar el fuego sea más sencillo.

La UCR reclamó la incorporación del Ecocidio en el Código Penal

El miércoles por la noche, las llamas avanzaron sobre el Parque Los Alerces, uno de los puntos más críticos de la provincia. Según detalló Diario Río Negro, familias residentes en Villa Lago Rivadavia tuvieron que abandonar sus hogares y refugiarse en la escuela 103 de la localidad, especialmente quienes vivían cerca de la Portada Norte y en las zonas altas. Vecinos y autoridades depositaron sus expectativas en las precipitaciones que se anunciaban para aliviar la situación.

Desde el radicalismo, que está llevando adelante una campaña de recolección de fondos para la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut, señalan que la figura del “ecocidio” permitirá sancionar penalmente a los responsables de incendios de vegetación.

Por otro lado, en el comunicado oficial la UCR denunció la “subejecución” del presupuesto Plan del Manejo del Fuego en un 25%: “Representa aproximadamente 20.000 millones de pesos que dejaron de usarse para fortalecer al sistema nacional y a las jurisdicciones provinciales”. Por ello, exigieron informes sobre los alcances de la política ambiental y la ampliación de las partidas destinadas al Fondo Nacional de Manejo del Fuego. forestales.

El último proyecto ingresado en la Cámara de Diputados que propone la creación de la figura penal del ecocidio lleva las firmas de Sergio Capozzi, Gisela Scaglia, Alejandra Torres, María Inés Zigaran y José Núñez de Provincias Unidas; y del diputado formoseño Atilio Basualdo que integra La Libertad Avanza.

Entre otros puntos propone modificar el artículo 186 del Código Penal de la Nación para elevar las penas a quienes causen daños ecológicos. “Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años, y con inhabilitación especial por el término de diez (10) a veinte (20) años, el que causare mediante incendio, explosión, derrame, vertido, liberación de sustancias, radiación u otro proceso destructor, un daño ecológico grave o un proceso destructor capaz de producir destrucción, ruina o peligro común para bienes jurídicos, personas, comunidades o para el ambiente”, dice el texto.

Incendios en Chubut

También tienen estado parlamentario un proyecto de la senadora chubutense Edith Terenzi, que define el ecocidio como “el daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental”, y otro de la ex diputada radical Soledad Carrizo, que propone penas de prisión de cuatro a diez años.

Pero el debate sobre el ecocidio no es el primer planteo opositor derivado de los incendios en la Patagonia. La semana pasada, diputados de la oposición presentaron distintas iniciativas en el Congreso para aumentar los recursos federales destinados a combatir el fuego tras una temporada marcada por la extensión y gravedad de los focos ígneos en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén.

Los diputados del bloque Unión por la Patria presentaron dos iniciativas complementarias. La primera declara el Estado de Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica durante 180 días para las provincias afectadas y faculta al Poder Ejecutivo Nacional a asignar fondos extraordinarios para asistencia sanitaria, reconstrucción de infraestructura, alivio fiscal y duplicación de prestaciones sociales para las familias damnificadas.

Por otro lado, la segunda propuesta del peronismo se enfoca en fortalecer la capacidad operativa del Estado mediante la adquisición de aviones hidrantes especializados, con una inversión autorizada de hasta 50 millones de dólares.

En tanto, otra propuesta impulsada por el Frente de Izquierda busca declarar la emergencia presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y exige la garantía de recursos plenos para enfrentar los incendios.

Hasta el momento, el gobierno nacional no dio ninguna señal de estar considerando la posibilidad de incluir algunos de estos proyectos en el temario de sesiones extraordinarias. Se enfocará en la reforma laboral y en la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.