Milei en el Foro de Davos, en vivo: el Presidente se reunió con empresarios y ratificó que su gobierno “comerciará con todo el mundo”

El presidente Javier Milei disertó en el “Country Strategy Dialogue on Argentina”

(Enviado especial a Davos, Suiza) Javier Milei participa este miércoles del Foro Económico Mundial de Davos, donde expondrá su mirada sobre el escenario internacional y ratificará el alineamiento de la Argentina con Estados Unidos. El presidente mantiene una agenda intensa que incluye reuniones con líderes políticos y empresarios, en una edición marcada por la tensión entre Washington y Europa.

La expectativa del Foro se concentra también en la intervención de Donald Trump, quien vuelve a Davos con un discurso que pone en foco su propuesta de anexar Groenlandia a los Estados Unidos. La iniciativa del mandatario norteamericano reaviva el debate geopolítico en el encuentro, en un contexto de redefinición de alianzas y discusiones sobre el futuro del orden multilateral.