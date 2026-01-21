Política

Milei en el Foro de Davos, en vivo: el Presidente se reunió con empresarios y ratificó que su gobierno “comerciará con todo el mundo”

El mandatario participa de la cumbre económica en Suiza con una agenda marcada por reuniones con líderes internacionales, mientras crece la expectativa por la exposición de Donald Trump y el debate geopolítico que atraviesa el encuentro

(Enviado especial a Davos, Suiza) Javier Milei participa este miércoles del Foro Económico Mundial de Davos, donde expondrá su mirada sobre el escenario internacional y ratificará el alineamiento de la Argentina con Estados Unidos. El presidente mantiene una agenda intensa que incluye reuniones con líderes políticos y empresarios, en una edición marcada por la tensión entre Washington y Europa.

La expectativa del Foro se concentra también en la intervención de Donald Trump, quien vuelve a Davos con un discurso que pone en foco su propuesta de anexar Groenlandia a los Estados Unidos. La iniciativa del mandatario norteamericano reaviva el debate geopolítico en el encuentro, en un contexto de redefinición de alianzas y discusiones sobre el futuro del orden multilateral.

12:20 hsHoy

El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo lleva ante la Justicia para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios

Esta decisión llega apenas 12 días después de haber recibido el visto bueno por mayoría cualificada

El Parlamento Europeo ha remitido el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que la corte revise su compatibilidad con los tratados comunitarios. En términos prácticos, esto supone la paralización de su proceso de ratificación hasta que los jueves dicten su conclusión.

12:03 hsHoy

Los detalles del encuentro de Milei con CEO’s financieros en Davos

El periodista Román Lejtman analiza desde Suiza los próximos pasos del gobierno de Milei que serán anunciados en el Foro de Davos, incluyendo reformas laborales e impositivas y la estrategia de comercio exterior.

Los detalles del encuentro del presidente Javier Milei con CEO’s de bancos y firmas financieras globales, en el marco del Foro Económico Mundial, desde el móvil de Román Lejtman en Davos, Suiza.

11:51 hsHoy

Milei se reunió en Davos con CEO’s de bancos y firmas financieras globales

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con CEO’s de bancos y firmas financieras globales, en el marco de su agenda internacional. La reunión se desarrolló durante el Foro Económico Mundial y formó parte de las actividades del mandatario en Davos.

Del encuentro participaron la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila. Milei estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y por los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

11:51 hsHoy

Milei expuso ante CEO’s globales en Davos y ratificó el rumbo económico

El presidente Javier Milei disertó en el “Country Strategy Dialogue on Argentina” ante CEO’s globales, en el marco del Foro Económico Mundial. Durante el encuentro a puertas cerradas, el mandatario hizo un balance de su programa económico y adelantó las próximas medidas de su gestión.

“Excelente, fue impresionante”, aseguró un empresario que participó del cónclave al ser consultado sobre la exposición del Presidente. En ese contexto, Milei enfatizó que su gobierno “comerciará con todo el mundo” y remarcó que los productos argentinos deben ingresar a todos los mercados, desde América Latina hasta China.

11:50 hsHoy

Milei inició su agenda en Davos con un saludo protocolar al presidente de Suiza

El presidente Javier Milei saludó a su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en el inicio de su agenda oficial en Davos, en el marco del Foro Económico Mundial. El encuentro se realizó a primera hora y tuvo carácter protocolar.

La actividad marcó el primer contacto formal del mandatario argentino en Suiza, antes de una jornada cargada de reuniones y exposiciones, con eje en la situación económica del país y el posicionamiento de la Argentina en el escenario internacional.

11:49 hsHoy

Milei expondrá en Davos su mirada sobre el complejo tablero internacional y confirmará su alianza con EEUU

La actividad del Presidente se inició a las 6 cuando saludó a su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin. En un encuentro con empresarios enfatizó que su gobierno “comerciará con todo el mundo”

(Enviado especial a Davos, Suiza) Javier Milei ratificará hoy en el Foro Económico Mundial que su alianza geopolítica y su sintonía personal con Donald Trump es inexpugnable, cuando el líder republicano protagoniza un enfrentamiento inédito con Europa por su intención de anexar Groenlandia a los Estados Unidos.

11:48 hsHoy

Foro de Davos: Milei participará de la ceremonia de Firma del Consejo de Paz que impulsa Donald Trump

La Casa Rosada confirmó que el jefe de Estado estará en el acto que se celebrará el próximo jueves. El mandatario disertará mañana en el Foro Económico Mundial y mantendrá reuniones con inversores extranjeros que operan en la Argentina

