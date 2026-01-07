Política

El Gobierno y la CGT discutirán desde la semana próxima cambios en la reforma laboral para facilitar su aprobación

Lo admitió la senadora Patricia Bullrich, que reveló a Infobae que el 16 de enero comenzará a trabajar en el Senado una comisión técnica que analizará las objeciones a la iniciativa del sindicalismo y de entidades empresariales

Guardar
Patricia Bullrich, en el Senado,
Patricia Bullrich, en el Senado, con los dirigentes de la CGT Jorge Sola y Octavio Argüello (Foto: Gabriel Cano/Comunicación Senado)

El Gobierno tomó la decisión política de negociar con la CGT algunas modificaciones en el proyecto de reforma laboral que está en el Senado: “Sí, por supuesto; el objetivo es votar la ley y así como hubo cambios en la Ley Bases va a haber cambios para llegar a los votos necesarios”, dijo a Infobae la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

La legisladora libertaria anticipó que el 16 de este mes comenzará sus tareas en la Cámara Alta una comisión técnica, encabezada por su asesora Josefina Tajes, que trabajará con los bloques que vienen acompañando al oficialismo y analizará las observaciones a la reforma laboral de la CGT y entidades empresariales. “El 26 de enero arrancamos a reunirnos con los senadores y a trabajar sobre el dictamen y si se acercan otros sectores también los vamos a recibir”, sostuvo Bullrich, que ratificó que el plan oficial es que el proyecto de ley se trate el 10 de febrero en el recinto.

“Hasta ahora estamos escuchando a todos -señaló- y las cosas que sean razonables y que vayan hacia el objetivo de que realmente haya un mercado laboral que crezca, las vamos a tomar. Somos abiertos y flexibles. Lo que no queremos es que todo quede igual. Eso seguro que no”.

Los cotitulares de la CGT
Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo

Con respecto a la posibilidad de una negociación con la CGT, Bullrich afirmó: “Ellos quieren hablar, nosotros estamos dispuestos a hablar. Pero el diálogo tiene que ser sobre la base de un cambio, no sobre la base del status quo. Eso es lo único que nosotros decimos, que haya cosas que ellos puedan plantear, que puedan ser razonables, por supuesto que estamos dispuestos a escucharlos. Lo que no estamos dispuestos es a que todo siga igual. Porque el mercado laboral argentino está destruido desde hace muchísimos años y nosotros queremos que se genere un cambio, que se genere empleo, que las empresas se animen a emplear”.

Para eso, según la senadora oficialista, “hay que darles muchas certezas (a las empresas) con el tema de los juicios laborales y con el tema de las contingencias. Entonces, son todos temas que si ellos (por la CGT) quieren cuidar el empleo y quieren que haya menos empleo en negro, más empleo en blanco y más empleo formal, tienen que ayudar a que las cosas se puedan cambiar. Así que, dispuestos al diálogo, sí. En condiciones de cambio, no de continuidad”.

¿Hay una decisión política del Gobierno de hacer cambios en la reforma laboral para acercarse a algunas posturas de la CGT? “Sí, por supuesto -admitió Bullrich-; el objetivo es votar la ley y así como hubo cambios en la Ley Bases va a haber cambios para llegar a los votos necesarios. Pero también estamos dando una discusión con todos, explicándoles las razones de cada tema como para lograr que la ley sea útil y suceda lo que creemos que va a suceder con esta reforma laboral“.

La CGT se movilizó el
La CGT se movilizó el 18 de diciembre a la Plaza de Mayo contra la reforma laboral (Foto: RS Fotos)

Con respecto a una contrapropuesta de la CGT con los puntos que apuntan a cambiar, la jefa de senadores de La Libertad Avanza aseguró: “Hasta ahora no nos han dado nada, ni por escrito ni en concreto, pero me imagino que si quieren acercar posiciones, las vamos a recibir y las discutiremos. Insisto: para que todo quede igual, no”.

Bullrich resaltó que las negociaciones con la CGT no serán canalizadas a través de los mejores interlocutores sindicales en el Gobierno, como el asesor Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, o el funcionario de Presidencia Eduardo “Lule” Menem. “Hasta ahora, ellos (por los sindicalistas) han venido al Senado y vamos a seguir hablando en el Senado porque acá hay que ir tomando posiciones de varios sectores para llegar a votar la ley. Nosotros tenemos 20 senadores, después están el radicalismo, el PRO y los bloques provinciales con los que hicimos un acuerdo. Con ellos logramos un dictamen y, por supuesto, todo el que quiera venir a dar ideas y colaborar en el marco de un cambio, adelante".

¿La voluntad del Gobierno de negociar con la CGT incluye la decisión de aceptar las cuotas solidarias tal como están hoy, que financian el funcionamiento de los sindicatos y que la reforma laboral limita? “Lo que más nos interesa es la creación de empleo -enfatizó la ex ministra de Seguridad-; entonces, si el sindicalismo está dispuesto a acompañar una ley donde se resuelva el problema de los litigios, se vuelva a la Ley de Contrato de Trabajo en serio en las indemnizaciones, que se entiendan los cambios de la modalidad laboral que tienen que ver con la modernidad, que se entienda que es importante hacer convenios colectivos de trabajo en el nivel menor porque ayuda muchísimo a las empresas... Si entienden todo eso, en cualquier convenio colectivo las partes podrán acordar una cuota, pero será en el marco de un acuerdo global. Si no, ¿por qué vamos a acordar algo si después no quieren acordar nada? No creo que la CGT venga a decir: ‘Voy a acordar sólo esto’ porque es como decir: ‘Bueno, acordemos lo que me conviene’“.

Temas Relacionados

Reforma laboralCGTSenadoPatricia BullrichSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Tierra del Fuego: fuerte cruce entre la Casa Rosada y la provincia tras la dimisión del equipo económico completo

El cimbronazo que provocó la crisis financiera en el territorio más austral causó fisuras en su gabinete. Críticas de Nación a la conducción peronista y respuesta acusatoria desde el sur

Tierra del Fuego: fuerte cruce

La UCR se muestra unida en el Senado e intenta dejar atrás peleas que dañaron la construcción interna

Tras el recambio de diciembre último, la bancada retomó las reuniones con su tropa completa y tomó posturas en conjunto, excepto diferencias menores en la votación en particular del vigente Presupuesto 2026

La UCR se muestra unida

PJ Bonaerense: el impulso de Magario, el posible consenso sobre Alak y la disputa entre Kicillof y los Kirchner

Las elecciones para renovar autoridades serán el 15 de marzo, pero el 8 de febrero deben presentarse las listas. El panorama sector por sector

PJ Bonaerense: el impulso de

Convergen posturas al interior del Gobierno sobre la posibilidad de habilitar cambios en la Reforma Laboral

Un importante sector del Poder Ejecutivo está abierto a conceder algunas modificaciones menores. Sin embargo, hay quienes se resisten a la idea. Se reactiva la mesa política

Convergen posturas al interior del

Milei ratificó su alineación geopolítica con EEUU, pero aclaró que no romperá lazos comerciales con China

El Presidente elogió a Donald Trump por “rediseñar el orden mundial”. “Se dejó de pensar en términos de globalización”, explicó el mandatario

Milei ratificó su alineación geopolítica
DEPORTES
Un equipo de Europa viene

Un equipo de Europa viene a la carga por Kevin Zenón: qué oferta presentó y la respuesta de Boca Juniors

A 45 años del “Mundialito” de Uruguay, un torneo inédito que fue la primera señal de alerta para Argentina rumbo a España ‘82

En qué equipos jugarán los futbolistas que no serán tenidos en cuenta en Boca Juniors

La estrella del fútbol que fue figura en Qatar 2022 y podría perderse el Mundial 2026 por una grave lesión

La actitud del exjugador de Los Pumas Patricio Albacete tras su escandalosa separación de Pamela Pombo

TELESHOW
El gran sueño de Thiago,

El gran sueño de Thiago, el hijo de 15 años de Nazarena Vélez: “Me gustaría trabajar arriba del escenario”

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín compartieron una tarde de sol y mar en José Ignacio

Mar del Plata celebró el inicio de la temporada teatral: figuras, elogios y expectativas

La lapidaria frase de Wanda Nara sobre Mauro Icardi: “A mí me da lástima”

El explosivo debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity, a pura chicana con Wanda Nara: “No confío en vos”

INFOBAE AMÉRICA

Como en Jurassic Park: los

Como en Jurassic Park: los mosquitos pueden revelar el mapa genético de un ecosistema

Cuarenta años sin Juan Rulfo: dos libros, ninguna magia y una violencia que todavía habla

La historia secreta de una decisiva grieta ideológica en la psiquiatría

Marco Rubio habló con Daniel Noboa y le agradeció el apoyo de Ecuador tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro

Brasil estudia el ADN de los supercentenarios en busca del secreto de la longevidad