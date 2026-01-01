Política

Misiones abre una moratoria impositiva en medio de una crisis financiera

Alcanzará al impuesto automotor, donde se estima hay una mora del 40 por ciento. Permanecerá vigente hasta marzo. Críticas de la oposición a la medida

El gobernador Hugo Passalacqua informó la puesta en marcha de una moratoria para regularizar deudas del impuesto automotor provincial

El gobernador Hugo Passalacqua anunció hace unos días una moratoria en el pago del impuesto automotor provincial. A fin de buscar el éxito de la medida, habrá beneficios significativos para los que adhieran.

“Informo que, entre el 1° de enero de 2026 y el 31 de marzo de 2026, estará vigente el Régimen Especial de Regularización de Obligaciones Tributarias del Impuesto Provincial al Automotor”, posteó el mandatario en su cuenta de X.

El esquema “prevé la condonación de hasta el 100 % de intereses y multas, en función de la fecha de adhesión, la forma de pago y la cantidad de cuotas elegidas”, agregó.

La provincia del litoral enfrenta una situación de ahogo financiero. Debió postergar para enero el pago de aguinaldo del personal político, la cúpula de la Justicia y el poder legislativo. Además, estuvo a punto de suspender la vigencia del programa de incentivos al consumo. Un aporte nacional permitió su extensión hasta marzo.

Habrá beneficios significativos para los que adhieran a la medida

Sin embargo, Misiones no solicitará por ahora anticipos de coparticipación tal como hizo Entre Ríos. “La provincia le viene pidiendo a Nación que le pague lo que le debe: Anses y consenso fiscal”, dijo a Infobae una alta fuente del Gobierno misionero. Se trata de los recursos para atender el déficit de la caja de jubilaciones no transferida y de las compensaciones por los acuerdos de 2017, firmados durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Jamás solicitamos que nos den un adelanto de «copa». Queremos lo que nos pertenece”, agregó. Por otro lado, marcó que existe una mora del 40% en el pago del tributo.

En este orden, el Gobierno provincial enfrenta otro problema con el impuesto automotor. La alícuota en Corrientes es menor, por lo tanto muchas empresas y familias misioneras registran allí sus vehículos.

En tanto, la medida suscitó cuestionamientos de la oposición. Adrián Núñez, presidente de la LLA Misiones y legislador provincial, aseguró en diálogo con este medio que la moratoria “vuelve a reproducir un problema estructural: desalientan el cumplimiento voluntario y en tiempo, y terminan premiando al contribuyente incumplidor.

Cuál es el alcance del régimen de regularización del impuesto automotor

Para ponerse al día con el tributo, el Gobierno estableció un esquema de quita de multas e intereses. Dependerá del mes en el que el contribuyente adhiera al plan. Gozarán de una reducción del 100% de las penas los que se sumen en enero, siempre y cuando paguen al contado o con una entrega del 50% y el saldo hasta en tres cuotas. Esto implica que abonarán a valor histórico.

Si se elige otro esquema de cancelación, la rebaja de multas e intereses será menor.

Para explicar el alto nivel de morosidad, Belén Gregory, titular de la ATM (Agencia Tributaria de Misiones), apuntó a la crisis económica. “Las familias están endeudadas en todo el país. Pagar impuestos no es la prioridad, sino los gastos del hogar. Por eso se tomó la decisión”, sostuvo en declaraciones a medios locales.

Ni siquiera el programa Ahora Patente, que subsidiaba una parte del pago del compromiso, actuó como incentivo para sostener el nivel de cumplimiento de los contribuyentes.

El Gobierno estableció un esquema de quita de multas e intereses.

Cuáles son los cuestionamientos opositores

Núñez sumó otra crítica ética a la moratoria: “El mensaje implícito es claro. Quien paga tarde, paga menos. Quien cumple, no recibe ningún beneficio. Esto erosiona la cultura tributaria y genera inequidad horizontal”, esgrimió.

Por otro lado, reseñó que el impuesto automotor “es de naturaleza provincial, pero no puede soslayarse que aproximadamente el 75% de lo recaudado se distribuye a los municipios. Esto obliga a preguntarse si la decisión fue previamente consensuada con los intendentes. Una moratoria implica resignar recursos que muchos municipios pueden tener ya presupuestados”. Esto afectaría ”su planificación financiera y autonomía real”, razonó.

En otro orden, marcó que no se trata de una rebaja del impuesto ni de un alivio fiscal hacia el futuro. En 2026, el tributo “no se reduce, no se difiere ni se flexibilizan sus vencimientos. La medida se limita exclusivamente a regularizar deuda pasada. Por lo tanto, no hay una política tributaria de estímulo, sino simplemente un mecanismo de cobro diferido. Además, deja expuesto una situación alarmante: los altos impuestos generan incumplimientos crónicos, siendo necesario una revisión estructural de la matriz tributaria de Misiones”, concluyó.

