El Congreso cierra sus puertas hasta febrero y el Gobierno buscará durante el receso los votos para la reforma laboral

Cámara de Diputados

El período de sesiones extraordinarias del Congreso llegó a su fin y el gobierno de Javier Milei fue el último en cantar victoria con la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal. El Palacio Legislativo mantendrá sus puertas cerradas hasta principios de febrero y los libertarios deberán aprovechar el receso para asegurarse los votos de varios proyectos clave. El más importante, sin dudas, será la reforma laboral, que busca “modernizar” la legislación para dinamizar el empleo privado. Aunque la agenda legislativa también incluirá la reforma del Código Penal, el compromiso de “estabilidad fiscal y monetaria” y una modificación de la Ley de Glaciares que favorezca los emprendimientos mineros en zonas hoy protegidas.

La intención original del Gobierno era avanzar en el Senado con la media sanción de la reforma laboral antes de que termine el año. Pero el traspié que significó que la oposición lograra rechazar en Diputados el capítulo del Presupuesto donde estaban incluidas las derogaciones de las leyes de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario obligó a Patricia Bullrich a replantear su estrategia.

La jefa del bloque de senadores de LLA no quiso correr riesgos al ver el comportamiento sinuoso de algunos gobernadores aliados y ordenó postergar el debate de la reforma laboral hasta el 10 de febrero. Ahora el ministro del Interior Diego Santilli será el principal responsable de asegurarse el respaldo de las provincias para la reforma que inaugurará la segunda mitad del gobierno de Milei.

Patricia Bullrich, Diego Santilli y Martín Menem se consolidaron como los negociadores de Milei con la oposición

Al mismo tiempo, el Gobierno continuará negociando con la CGT, que endureció su postura en los últimos dos meses y realizó un paro nacional el 18 de diciembre sin demasiado impacto político. Entre los puntos más sensibles para los sindicatos figura la limitación al cobro de cuotas solidarias a trabajadores no afiliados y la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos.

Entre los principales cuestionamientos de la oposición también se destacaron las críticas a la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que reemplazaría al sistema de indemnización tradicional y utilizaría un 3% de los aportes, monto que dejaría de percibir la ANSeS.

Por su parte, en la Cámara de Diputados anticipan que la actividad se retomará recién a fines de febrero con el ingreso de la reforma del Código Penal, que incluye el endurecimiento de muchas penas.

A pesar del éxito del Presupuesto y de las buenas perspectivas que entusiasman al oficialismo respecto a las reformas pendientes, el saldo general del año legislativo fue muy negativo para el gobierno de Milei.

Entre marzo y noviembre se sancionaron apenas once leyes -el número más bajo de la última década- y solo dos fueron impulsadas por el oficialismo. Durante todo 2025 la oposición controló la agenda y logró aprobar aumentos para universidades, jubilaciones, para los hospitales pediátricos y para el área de discapacidad, también intentó modificar la forma de reparto de los Aportes del Tesono Nacional y del impuesto a los combustibles líquidos.

Milei recurrió al veto presidencial en siete oportunidades para bloquear todos los proyectos que a su entender ponían en riesgo el equilibrio fiscal pero la oposición logró revertir tres vetos (discapacidad, universidades y Garrahan). Finalmente el Gobierno nunca ejecutó los aumentos, con el argumento de que el origen de los fondos no estaba estipulado.

Los libertarios apuestan a que el recambio legislativo, que convirtió a LLA en la primera minoría en Diputados y también lo dejó fortalecido en el Senado, más la dispersión de la oposición, marquen el inicio de una nueva etapa que les permita avanzar con su agenda de reformas.