Política

Sugestivo mensaje de Villarruel sobre fondos para el Senado: “No pasó nunca que haya un cero en un inciso”

Lo dijo después de inaugurar un oratorio. “A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente”, sentenció. Sin margen para modificar el Presupuesto 2026, se aguarda una redirección de partidas desde Jefatura de Gabinete. Es decir, Karina Milei

Guardar
El oratorio inaugurado en el
El oratorio inaugurado en el Senado. Fue una idea de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien estuvo presente en el acto

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, alertó este martes sobre el funcionamiento a futuro inmediato de la “Casa” y la falta de fondos en el Presupuesto 2026. “A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente”, sentenció, tras inaugurar esta tarde el oratorio “Santa María Antonia de San José ‘Mamá Antula’”, en la antigua oficina del expulsado entrerriano Edgardo Kueider.

No pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos. Máxime, cuando Diputados sí lo tiene reconocido”, señaló Villarruel a Infobae y otro medio acreditado en el Senado. La referencia de la vicepresidenta apunta a la línea de “Bienes de Uso”, donde para la Cámara alta no habrá un solo peso destinado. La diferencia con el Cuerpo que comanda Martín Menem es más que llamativa. Mismo caso para los “Bienes de Consumo”.

Ahí están -la jefa libertaria- Patricia Bullrich y el bloque de La Libertad Avanza a cargo de esta cuestión”, manifestó la vicepresidenta. Es que, como única interlocutora de la Casa Rosada, fue la encargada de recibir el estado de situación y los potenciales problemas en el día a día. “Nosotros se lo avisamos”, reconoció Villarruel ante la consulta realizada. Y lanzó: “No lo sé. Supongo que se les debe haber pasado”.

De hecho, desde un despacho al tanto de lo que ocurría en Diputados con la discusión del Presupuesto 2026 reconocieron a este medio que el mensaje había sido recibido por Balcarce 50 y que, sin embargo, no se agregó una sola coma a las partidas en puja.

En Diputados se pusieron todos los recursos necesarios, y también un poco más. Y los senadores que se habían comprometido a hacer las gestiones no cumplieron”, deslizó un jinete con décadas en el Congreso, siempre atento a estas peripecias legislativas.

El diputado libertario y titular
El diputado libertario y titular de la Cámara baja, Martín Menem (RS Fotos)

Oratorio

“Estamos en la época de Navidad. Es el momento más dulce de la religión católica, cuando nace el niño Dios, y la verdad es que siempre había querido tener un oratorio. La Casa Rosada lo tiene, de hecho, y me gustaba que hubiera acá un lugar en el que pudiéramos rezar y en el que pudiéramos tener un contacto con la espiritualidad que me parece muy importante. Más, en un lugar donde se están dirimiendo decisiones tan difíciles a veces”, expresó Villarruel.

Noticia en desarrollo…

Temas Relacionados

SenadoPresupuesto 2026Victoria VillarruelLa Libertad AvanzaMamá AntulaOratorioÚltimas noticias

Últimas Noticias

Presupuesto: el Gobierno analiza reasignar partidas a universidades y discapacidad y desestima las críticas

Sería por decreto. En Casa Rosada garantizan que no afectará las asignaciones a las provincias y se esperanzan con la aprobación de la ley en el Senado

Presupuesto: el Gobierno analiza reasignar

El oficialismo les pidió a sus diputados que estén disponibles en enero ante posibles cambios en el Presupuesto

Desde la presidencia de la Cámara les dijeron que no ocupen la primera semana del año. Alerta por modificaciones en el Senado en el articulado de educación

El oficialismo les pidió a

Tras abrir hace 15 días en Mar del Plata, un bar de una cadena internacional peligra por una protesta sindical

Activistas del gremio de Pasteleros protestaron ante el flamante local de Hard Rock Café en reclamo del encuadramiento de 85 trabajadores afiliados a Gastronómicos. También lo hicieron en una nueva sucursal de una pizzería

Tras abrir hace 15 días

Hungría convocó a un bioeticista argentino para capacitar a investigadores y funcionarios en educación y desarrollo

El avance de la IA y la biotecnología en salud e investigación médica, junto con sus dilemas éticos, obligó a gobiernos y centros estratégicos a replantear cómo se toman decisiones sensibles. En ese contexto, el rabino Fishel Szlajen fue designado investigador visitante del Mathias Corvinus Collegium de Hungría, desde donde formará a tomadores de decisión en bioética y ética en políticas públicas

Hungría convocó a un bioeticista

El Gobierno realizó un brindis en Casa Rosada: “Ha sido un año largo e intenso”

El encuentro fue encabezado por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y convocó a los periodistas acreditados en la sede del Poder Ejecutivo. Participaron también Sandra Petovello, Daniel Scioli y Javier Lanari

El Gobierno realizó un brindis
DEPORTES
Conmoción en el mundo del

Conmoción en el mundo del deporte: encontraron muerto en un hotel al biatleta Sivert Bakken, de 27 años

Fue campeón con Racing y rechazó una oferta de River Plate para jugar con Messi en el Inter Miami

Por qué el piloto de Red Bull Mattia Colnaghi tramita la licencia argentina: su decisión y el plan para llegar a la F1

Revelaron la razón detrás del vuelo en el que murieron la leyenda del NASCAR Greg Biffle y su familia: “Una tragedia absoluta”

Se definió el futuro del Diablito Echeverri: el club europeo donde continuará su carrera

TELESHOW
El primer viaje de novios

El primer viaje de novios de Fede Bal y Evelyn Botto: teatro, música en vivo y la magia de Nueva York

Luisana Lopilato celebró el Pancake Day en la escuela de Noah: fotos, anécdotas y tradición familiar

La regla que rige en la Ciudad de Buenos Aires y traba la salida de Mauro Icardi del registro de deudores alimentarios

Santiago del Moro adelantó un particular cambio adentro de la casa de Gran Hermano: “Gracias por tanto”

La inesperada decisión de Sofía Gonet luego del escándalo con Homero Pettinato: “Necesito desconectar”

INFOBAE AMÉRICA

Los 20 ebooks más vendidos

Los 20 ebooks más vendidos en BajaLibros del 2025

El cobre marcó un nuevo récord histórico por encima de los 12.000 dólares la tonelada

La confianza del consumidor en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo desde que Trump anunció los aranceles

Violentas protestas en Bolivia por el retiro del subsidio a los combustibles dejaron al menos cuatro policías heridos

Egipto impulsa su primer tren de alta velocidad para conectar el mar Rojo y el Mediterráneo en apenas tres horas