Sugestivo mensaje de Villarruel sobre fondos para el Senado: “No pasó nunca que haya un cero en un inciso”

El oratorio inaugurado en el Senado. Fue una idea de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien estuvo presente en el acto

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, alertó este martes sobre el funcionamiento a futuro inmediato de la “Casa” y la falta de fondos en el Presupuesto 2026. “A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente”, sentenció, tras inaugurar esta tarde el oratorio “Santa María Antonia de San José ‘Mamá Antula’”, en la antigua oficina del expulsado entrerriano Edgardo Kueider.

“No pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos. Máxime, cuando Diputados sí lo tiene reconocido”, señaló Villarruel a Infobae y otro medio acreditado en el Senado. La referencia de la vicepresidenta apunta a la línea de “Bienes de Uso”, donde para la Cámara alta no habrá un solo peso destinado. La diferencia con el Cuerpo que comanda Martín Menem es más que llamativa. Mismo caso para los “Bienes de Consumo”.

“Ahí están -la jefa libertaria- Patricia Bullrich y el bloque de La Libertad Avanza a cargo de esta cuestión”, manifestó la vicepresidenta. Es que, como única interlocutora de la Casa Rosada, fue la encargada de recibir el estado de situación y los potenciales problemas en el día a día. “Nosotros se lo avisamos”, reconoció Villarruel ante la consulta realizada. Y lanzó: “No lo sé. Supongo que se les debe haber pasado”.

De hecho, desde un despacho al tanto de lo que ocurría en Diputados con la discusión del Presupuesto 2026 reconocieron a este medio que el mensaje había sido recibido por Balcarce 50 y que, sin embargo, no se agregó una sola coma a las partidas en puja.

“En Diputados se pusieron todos los recursos necesarios, y también un poco más. Y los senadores que se habían comprometido a hacer las gestiones no cumplieron”, deslizó un jinete con décadas en el Congreso, siempre atento a estas peripecias legislativas.

El diputado libertario y titular de la Cámara baja, Martín Menem (RS Fotos)

Oratorio

“Estamos en la época de Navidad. Es el momento más dulce de la religión católica, cuando nace el niño Dios, y la verdad es que siempre había querido tener un oratorio. La Casa Rosada lo tiene, de hecho, y me gustaba que hubiera acá un lugar en el que pudiéramos rezar y en el que pudiéramos tener un contacto con la espiritualidad que me parece muy importante. Más, en un lugar donde se están dirimiendo decisiones tan difíciles a veces”, expresó Villarruel.

