El deseo de recuperación a Cristina Kirchner y cómo quedó su relación con Mauricio Macri: las principales frases de Javier Milei

Las principales definiciones que dejó el jefe de Estado

Sobre el final del año, y en pleno debate en el Congreso de las reformas que envió para que sean tratadas en sesiones extraordinarias, el presidente Javier Milei volvió a defender el plan económico, aseguró que no va a vetar el Presupuesto si se sanciona sin modificaciones, le deseó una pronta recuperación a Cristina Kirchner tras su operación y se refirió a su relación con el líder del PRO, Mauricio Macri.

El mandatario nacional le brindó una extensa entrevista al periodista Luis Majul, en la que se refirió a los desafíos parlamentarios que enfrenta el oficialismo y también apuntó contra la oposición.

A continuación, las principales frases que dejó el jefe de Estado:

-Lo primero que tenemos que destacar es que hemos podido sanciona el Presupuesto. En la batalla hubo 14 contiendas: la primera fue lograr el quorum, y lo logramos; después conseguimos que se votara por capítulo, y por último se votaron 12 capítulos, de los cuales se aprobaron once. Tenemos media sanción del presupuesto, eso es algo muy importante.

-Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para que se mantenga el déficit cero, que es lo más importante. Y lo vamos a hacer sin subir impuesto, que no es trivial.

El Gobierno intentará aprobar el Presupuesto 2026

-(La designación de los lugares en la Auditoría General de la Nación) no creo que haya sido una traición a Mauricio Macri, es parte de cómo se maneja la lógica de la política y no tiene que ver con ningún pacto.

-Yo separo lo político de lo humano, y para nosotros lo importante es el respecto al derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Con lo cual hay cosas en las que no me meto. Puedo tener la peor y más aberrantes de las opiniones políticas, pero yo no me meto con lo humano, así que deseo que Cristina Kirchner tenga una pronta recuperación.

-La Justicia se tiene que ocupar y, si encuentran que (Claudio “Chiqui” Tapia o Pablo Toviggino) cometieron delitos, deberán pagar como cualquiera. A todo el mundo se les exige balance y no pueden pretender estar por fuera de la ley.

-Yo en estos temas he dejado, como siempre, que actúen los organismos y la Justicia, pero no interfiero en estas cosas. Yo no los conozco (a Tapia y Toviggino), pero sé quienes son, que es distinto.

-Para designar a los nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia tengo que lograr tener los 2/3 en el Senado y hoy no tengo esos números, así que sería tensar la situación de manera innecesaria. Y además no estoy dispuesto a darle ninguna concesión al kirchnerismo para que acompañe.

Milei habló de Tapia (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

-Las bandas están para neutralizar la volatilidad. El tipo de cambio es un precio más de la economía y, consecuentemente, está dominado por la cantidad de dinero.

-Nosotros hicimos un ajuste como nadie en la historia, sin “plan bonex”, sin fijar el tipo de cambio y recomponiendo tarifas en el medio. Eso lleva a que el proceso de estabilización sea más difícil, pero es más sano. La banda lo que dice es que puede haber volatilidad, pero no puede ser cualquier cosa.

-Nosotros soportamos una corrida equivalente a 41 mil millones de dólares después de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, y a pesar de eso, muy pocas veces el tipo de cambio tocó techo de la banda. Eso quiere decir que el trabajo está bien hecho.

-Somos el gobierno que más dólares compró en la historia. Compramos más de 30 mil millones de dólares desde que llegamos, pero también somos el que más deuda pagó.

-El riego país bajó y eso dejó en evidencia y en offside a muchos economistas que se reían cuando hablábamos de que había un “riesgo kuka”. Uno lee las discusiones internacionales y ve el caso argentino, y lo llaman así. Está bien definido.

Milei habló de la salud de CFK (REUTERS/Tomás Cuesta)

-Se consume cada vez menos, y estamos en máximos históricos de consumo... Está cambiando la forma en la cual consumen las personas. ¿Por qué no se fijan cómo evoluciona el comercio digital? Me parece que es no entender que las cosas cambiaron y que algunos indicadores quedaron obsoletos.

-Cuando llegamos y sinceramos la economía, la pobreza saltó al 57%. En la góndola no veía el efecto en precio de los bienes que no estaban ahí. Bajamos 30 puntos la pobreza y hoy es del 27 por ciento. Los avances son enormes. El salario real ha mejorado, y el que más mejoró es el del sector informal. No solo eso, también bajó el desempleo.

-Esto es una prueba de por qué decimos que necesitamos modernizar la ley laboral, porque actualmente la mitad de los trabajadores está en el sector informal, sin ningún derecho. La ley que nosotros planteamos les da derechos, no se les quita.

-Cuando usted avanza en este tipo de cosas, va a tocar algunos intereses. Uno de los grandes problemas que tiene la argentina son las indemnizaciones. Una de las cosas que vamos a hacer es que los honorarios de los abogados no sean más proporcionales a las demandas. Cambian los abusos que se daban con los juicios laborales contra las empresas.

El presidente mantuvo un diálogo de una hora y media este domingo

-Yo no creo que la reforma sea antisindical, esto no es contra nadie, es a favor de los trabajadores, para que tengan más oportunidades y con mejores remuneraciones. Ahora, si usted está teniendo un privilegio, bueno... cuando tocas prebendas, hay sectores que hacen ruido.

-No hubo estafa con Libra. Todas las cosas que yo dije fueron así. Era un mercado muy particular, en el que los que entraron sabían en lo que estaban entrando y tomaron sus riesgos. Ojo, porque en Estados Unidos esto ya está resuelto, falta que lo resuelva la Justicia argentina.

-El propio Diego Spagnuolo dice que los audios son falsos. Además, no tienen los crudos de los audios, un grave problema. Antes circulaba un discurso mío a favor del comunismo, algo impensado, pero lo hicieron cortando y pegando fragmentos. Imagínese todo lo que se puede hacer ahora con inteligencia artificial.

El Presidente volvió a opinar sobre los audios de Spagnuolo

-Los audios se dieron justo 3 semanas antes de una elección, eso se llama campaña negativa. Usted puede pensar que es correcto o incorrecto desde el punto de vista ético, pero si usted tiene un esqueleto en el placard, deberá explicar por qué lo tenía. ¿Qué fue lo que hizo el socialismo del siglo XXI? Lo primero fue la mentira, le inventan un esqueleto en el placard.

-Poner en caja mi ego es un trabajo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Usted tiene que saber que la vida es una rueda: puede estar arriba, pero mañana puede estar abajo.

-Cristina, junto a Néstor Kirchner, son lo peor que le pasó a la historia argentina por el daño cultural que hicieron. Porque el peronismo de Perón generó un daño cultural enorme, pero uno podría haberlo entendido en la lógica siniestra de la época, en la que, por un lado, estaba el comunismo, por el otro, el capitalismo y el fascismo era la tercera vía. Yo no lo comparto, porque es una filosofía que está en mis antípodas, pero era el clima de época.

-Santiago Caputo es una mente muy por encima de todos; Karina Milei es el ser más maravilloso que ha habitado el planeta tierra; Sandra Pettovello es una gladiadora; Diego Santilli es un fuera de serie y un gran ser humano; María Ibarzábal es el cerebro.