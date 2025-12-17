Reforma laboral: Cordero ratificó en el Senado que la ley se va a aplicar para las nuevas contrataciones

El secretario de Trabajo, Julio Cordero (Fotos: Prensa Senado)

Tras las volteretas de la Casa Rosada previas al ingreso del proyecto de reforma laboral al Senado, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, dejó claro este miércoles que la iniciativa “va a aplicar para los nuevos” empleos y que las relaciones “anteriores tienen los derechos consagrados”.

Las declaraciones del funcionario se dieron durante el inicio formal de la discusión de la ley en la Cámara alta, en un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social; y de Presupuesto y Hacienda. Ambas son presididas por La Libertad Avanza (LLA): Patricia Bullrich y Ezequiel Atauche, respectivamente.

Cordero reiteró en diversos momentos, luego de una extensa exposición del camporista Mariano Recalde -repleta de observaciones-, que “lo que sí sucede” en cuanto a dicha problemática es que hay “institutos” donde sí se cumple con “una aplicación retroactiva, como son los juicios pendientes” o “la baja de cargas”.

Según el secretario de Trabajo, muchas personas hoy prefieren ser “autónomas” y que, para la relación de dependencia, se trata de devolver el “poder de organización” y “control” al empleador. “Si una relación llegara a ser riesgosa, en vez de estar fomentando, estamos perjudicando”, resaltó.

Los senadores libertarios y titulares de las comisiones de Trabajo; y de Presupuesto del Senado: Patricia Bullrich y Ezequiel Atauche, respectivamente

Cordero no olvidó remarcar que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dio una orden explícita para que “se conservaran los derechos esenciales de los trabajadores”. Hacia allí direccionó sus principales críticas el kirchnerismo que, más temprano, intentó sin éxito y a los gritos frenar la integración de las comisiones. Promete ir a la justicia, aunque el pleno es soberano y si quedara alguna duda por lo sucedido, en el recinto se podrá revalidar con votos. Sobran ejemplos recientes y del pasado.

“Es un momento histórico. No podemos mirar hacia otro lado y seguir teniendo sólo diálogos y sin resultados”, sentenció uno de los representantes de la Casa Rosada, que disertó junto a la subsecretaria de política industrial del Ministerio de Economía, Carolina Ramos, quien destacó que la sección de la ley dirigida a pymes presenta tres ítems centrales: los umbrales de inversión para igualarlas a las más grandes -muchísimas dudas en la oposición en cuanto a esto-, la amortización acelerada -según tipo de bienes- y la devolución de IVA derivada de las inversiones en cuestión.

Recalde no tuvo la misma visión. “El empleo no está estancado, sino en caída. Se perdieron 250.000 puestos y cerraron 22.000 empresas, según ARCA. Nunca una ley laboral logró que se genere empleo, en la Argentina y en el mundo”, lanzó.

El porteño realizó reproches sobre el potencial incentivo a contratos de locación y triangulaciones a la hora de ingresos en empresas; la nula preocupación por repartidores que trabajan en plataformas; modificaciones en indemnizaciones “a favor del empleador”; el cambio del “concepto de trabajo” y el fomento de un “revanchismo patronal”; la viscosidad de los eventuales vales de comida, con “una redacción más confusa”; la eliminación de la participación de utilidades; los “salarios dinámicos” y su evaluación por “mérito”; el fraccionamiento de vacaciones -opinó que el mundo funciona mejor en base a más de 30 días, y no 14 como base-; la eliminación del preaviso en el período de prueba; el pago en cuotas de sentencias; la “fantasía” del banco de horas; y los nuevos límites de las jornadas laborales, entre otros.

LA subsecretaria de política industrial del Ministerio de Economía, Carolina Ramos

La pulseada parlamentaria

Más allá del incipiente buen clima que impera en el Congreso, lo cierto es que, desde hace al menos dos o tres semanas, los eventuales votos de aliados son buscados por la Casa Rosada y Bullrich a través de un frenético ida y vuelta de borradores y sugerencias de cambios. Lo que se intenta es no llegar a la instancia de firmas en disidencia -inevitable, por ahora- o, lo que es peor: modificar la iniciativa en el recinto. Ahí es donde algunas bancadas vislumbran inconvenientes por el apuro libertario.

En simultáneo a la reforma laboral, otro plenario -Ambiente; y Minería- dio el puntapié por los retoques que la Casa Rosada quiere sobre los glaciares. En la Cámara hermana, Diputados se apresta hoy a aprobar el Presupuesto 2026 y la inocencia fiscal. La idea de Bullrich es dictaminar la ley de gastos este viernes y llevar todo el 26 al recinto, aunque alguna traba o demora postergaría todo -no es el plan- al lunes 29 de diciembre, al filo del cierre de las sesiones extraordinarias que Javier Milei convocó hasta el martes 30 del corriente mes.