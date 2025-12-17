En una cena reservada, intendentes de todo el país acordaron trabajar para el armado de Kicillof en 2027

Fernando Espinoza encabezó la reunión de la FAM

Timoneados por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, un grupo de jefes comunales de distintas provincias empezará a trabajar en el despliegue de la construcción política del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con miras a la elección presidencial del 2027. Así se empezó a definir en una cena que integrantes de la Federación Argentina de Municipios (FAM) mantuvieron este martes por la noche en el tradicional restaurante El Mangrullo, en el municipio de Ezeiza y propiedad de la familia Granados.

El presidente de la FAM reunió a intendentes de distintos municipios del país para hacer un balance de fin de año y la perspectiva hacia el futuro. La mayoría de quienes estuvieron presentes forman parte del peronismo, pero salvo los bonaerenses, casi todos gestionan distritos donde su gobernador es de otro signo político. Hoy por hoy ven en la figura de Kicillof la única alternativa y opción que puede llegar a promover el peronismo.

En este esquema, acordaron que la FAM sea el motor del despliegue territorial de lo que será la construcción política de Kicillof fuera de las fronteras de la provincia de Buenos Aires y con miras a la elección presidencial del 2027. “Vamos a trabajar para ordenar lo que puede llegar a ser un desembarco de Axel en provincias donde no gobierna el peronismo. Que sea algo ordenado y para eso estamos los intendentes”, contó a Infobae uno de los participantes del encuentro en la parrilla de Ezeiza.

La relación del mandatario bonaerense con sus pares peronistas las llevará directamente él. Ayer hubo una foto en ese sentido en la que coincidió con los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Elías Suárez (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Fue una reunión en la Casa de La Pampa en la que pidieron “rediscutir el Federalismo pensado como herramienta estratégica para lograr el desarrollo y la inclusión” y anunciaron que impulsarán y sostendrán “una agenda política e institucional en el Congreso Nacional”.

Gobernadores y diputados nacionales del peronismo

Sin embargo, en las provincias en las que no gobierna el peronismo; el mapa interno es más complejo y en algunos casos —como sucede en Buenos Aires— atravesado de discusiones internas. Algunas excursiones empezaron a hacer funcionarios y dirigentes cercanos a Kicillof con repercusión disímil, como sucedió —según intendentes que estuvieron ayer en la cena en Ezeiza— el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que hubo en la provincia de Jujuy respaldado por la presencia de la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz. “Somos los intendentes los que conocemos el territorio y el escenario político de nuestras provincias”, deslizó un jefe comunal del interior del país.

La idea final fue de Espinoza. Parado sobre la base de la FAM, el intendente de La Matanza es quien empezó a tender puentes con otras provincias para que Kicillof tenga una llegada armoniosa a las provincias. Aunque desde el entorno de Kicillof habían adelantado que el mandatario no iba a trasladarse hacia otras provincias, sino que esa tarea correría por cuenta de funcionarios y dirigentes del MDF a partir del mes de febrero; el gobernador bonaerense empezó a moverse.

Este miércoles, tras la reunión con sus pares gobernadores, se dirigió a la provincia de Formosa. Allí llegó escoltado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque y de Seguridad, Javier Alonso. En el encuentro formal con Insfrán firmó acuerdos de cooperación entre ambas provincias. Dijo que el gobierno nacional “nos dejó desamparados”, y que “como el gobierno nacional se borró, entre las provincias argentinas, que somos solidarias y hermanas, tenemos que darnos una mano”.

Kicillof con Insfrán y los ministros bonaerenses, Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y Javier Alonso (Seguridad)

También planteó que “lo que hay que hacer es buscar una integración eficiente y de calidad entre ambos actores: en la Argentina el modelo que los coordina y los convierte en un círculo virtuoso que genera desarrollo con inclusión, se llama peronismo”.

En tanto que en el encuentro que promovió Espinoza anoche hubo intendentes de las provincias de La Rioja, Córdoba, Chaco y Entre Ríos. En tanto que por PBA estuvieron además del matancero los intendentes de Villa Gesell, Gustavo Barrera y de Castelli, Francisco Echarren; además del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, que además es será uno de los dirigentes encargados de promover el despliegue de Kicillof a nivel nacional.