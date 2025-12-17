Política

En una cena reservada, intendentes de todo el país acordaron trabajar para el armado de Kicillof en 2027

La Federación Argentina de Municipios será parte de la estructura en las provincias donde no gobierna el peronismo. En el resto, la relación la manejará el propio gobernador bonaerense

Guardar
Fernando Espinoza encabezó la reunión
Fernando Espinoza encabezó la reunión de la FAM

Timoneados por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, un grupo de jefes comunales de distintas provincias empezará a trabajar en el despliegue de la construcción política del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con miras a la elección presidencial del 2027. Así se empezó a definir en una cena que integrantes de la Federación Argentina de Municipios (FAM) mantuvieron este martes por la noche en el tradicional restaurante El Mangrullo, en el municipio de Ezeiza y propiedad de la familia Granados.

El presidente de la FAM reunió a intendentes de distintos municipios del país para hacer un balance de fin de año y la perspectiva hacia el futuro. La mayoría de quienes estuvieron presentes forman parte del peronismo, pero salvo los bonaerenses, casi todos gestionan distritos donde su gobernador es de otro signo político. Hoy por hoy ven en la figura de Kicillof la única alternativa y opción que puede llegar a promover el peronismo.

En este esquema, acordaron que la FAM sea el motor del despliegue territorial de lo que será la construcción política de Kicillof fuera de las fronteras de la provincia de Buenos Aires y con miras a la elección presidencial del 2027. “Vamos a trabajar para ordenar lo que puede llegar a ser un desembarco de Axel en provincias donde no gobierna el peronismo. Que sea algo ordenado y para eso estamos los intendentes”, contó a Infobae uno de los participantes del encuentro en la parrilla de Ezeiza.

La relación del mandatario bonaerense con sus pares peronistas las llevará directamente él. Ayer hubo una foto en ese sentido en la que coincidió con los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Elías Suárez (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Fue una reunión en la Casa de La Pampa en la que pidieron “rediscutir el Federalismo pensado como herramienta estratégica para lograr el desarrollo y la inclusión” y anunciaron que impulsarán y sostendrán “una agenda política e institucional en el Congreso Nacional”.

Gobernadores y diputados nacionales del
Gobernadores y diputados nacionales del peronismo

Sin embargo, en las provincias en las que no gobierna el peronismo; el mapa interno es más complejo y en algunos casos —como sucede en Buenos Aires— atravesado de discusiones internas. Algunas excursiones empezaron a hacer funcionarios y dirigentes cercanos a Kicillof con repercusión disímil, como sucedió —según intendentes que estuvieron ayer en la cena en Ezeiza— el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que hubo en la provincia de Jujuy respaldado por la presencia de la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz. “Somos los intendentes los que conocemos el territorio y el escenario político de nuestras provincias”, deslizó un jefe comunal del interior del país.

La idea final fue de Espinoza. Parado sobre la base de la FAM, el intendente de La Matanza es quien empezó a tender puentes con otras provincias para que Kicillof tenga una llegada armoniosa a las provincias. Aunque desde el entorno de Kicillof habían adelantado que el mandatario no iba a trasladarse hacia otras provincias, sino que esa tarea correría por cuenta de funcionarios y dirigentes del MDF a partir del mes de febrero; el gobernador bonaerense empezó a moverse.

Este miércoles, tras la reunión con sus pares gobernadores, se dirigió a la provincia de Formosa. Allí llegó escoltado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque y de Seguridad, Javier Alonso. En el encuentro formal con Insfrán firmó acuerdos de cooperación entre ambas provincias. Dijo que el gobierno nacional “nos dejó desamparados”, y que “como el gobierno nacional se borró, entre las provincias argentinas, que somos solidarias y hermanas, tenemos que darnos una mano”.

Kicillof con Insfrán y los
Kicillof con Insfrán y los ministros bonaerenses, Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y Javier Alonso (Seguridad)

También planteó que “lo que hay que hacer es buscar una integración eficiente y de calidad entre ambos actores: en la Argentina el modelo que los coordina y los convierte en un círculo virtuoso que genera desarrollo con inclusión, se llama peronismo”.

En tanto que en el encuentro que promovió Espinoza anoche hubo intendentes de las provincias de La Rioja, Córdoba, Chaco y Entre Ríos. En tanto que por PBA estuvieron además del matancero los intendentes de Villa Gesell, Gustavo Barrera y de Castelli, Francisco Echarren; además del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, que además es será uno de los dirigentes encargados de promover el despliegue de Kicillof a nivel nacional.

Temas Relacionados

Axel KicillofFederación Argentina de MunicipiosFAMFernando EspinozaElecciones 2027PeronismoGildo InsfránÚltimas noticias

Últimas Noticias

Presupuesto 2026: el oficialismo ganó la primera discusión en Diputados y evitó la votación artículo por artículo

Los libertarios consiguieron imponer que el tratamiento sea por capítulos completos y no por artículos, como pretendía la oposición. Buscan asegurar la eliminación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario

Presupuesto 2026: el oficialismo ganó

Todos los factores que volvieron a tensionar el acuerdo político entre el PRO y La Libertad Avanza

Los intendentes amarillos acusan a los libertarios de poner en juego la gobernabilidad en sus distritos. A nivel nacional, hay malestar por la estrategia parlamentaria. Se oficializó el nuevo interbloque “Fuerza del Cambio” en Diputados

Todos los factores que volvieron

Tensión entre manifestantes y la policía afuera del Congreso mientras se debate el Presupuesto 2026

Las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antipiquete y bloquearon el paso de manifestantes que intentaron superar las vallas. En el recinto se mantiene la sesión en Cámara Baja

Tensión entre manifestantes y la

La UBA denunció un “brutal recorte” del 30% a hospitales universitarios en el Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno

La institución, a través de una resolución de su Consejo Superior, manifestó además su extrema preocupación por la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada recientemente por el Congreso y la caída de los salarios de sus trabajadores docentes, no docentes y científicos

La UBA denunció un “brutal

El Gobierno intimó a la AFA y a la Liga Profesional a que den explicaciones de sus balances contables y financieros

Lo hará el Ministerio de Justicia, a través de la IGJ. Buscan que presenten documentos que respalden gastos e inversiones por más de USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente

El Gobierno intimó a la
DEPORTES
Lionel Messi llegó a la

Lionel Messi llegó a la Argentina para pasar las Fiestas: la estrategia en plena ruta que sorprendió a los fanáticos

La tabla histórica de títulos en la Copa Intercontinental y la chance que perdió Flamengo tras la caída ante PSG

Conmebol publicó los detalles de los sorteos de las fases preliminares de las Copas Libertadores y Sudamericana 2026

El intenso contrapunto entre Ruggeri y Verón por el pasillo de Estudiantes a Central: “Me parece muy sesgado a veces el análisis”

Rechazo “torpe” y despeje corto: los dos errores de Agustín Rossi en la caída por penales del Flamengo ante PSG en la Intercontinental

TELESHOW
Benjamín Vicuña mostró en redes

Benjamín Vicuña mostró en redes su pasión por el polo

La queja de Nicole Neumann por el acto de fin de curso escolar: “Yo necesito dormir también”

Cuánto cuesta el vestido con el que Antonela Roccuzzo deslumbró en redes

La aclaración de Homero Pettinato tras su renuncia en vivo a Sería increíble: “Nada que ver con mi escándalo”

La palabra de Ana Rosenfeld sobre Nicolás Payarola en medio de su detención: “Empecé a hacer una investigación”

INFOBAE AMÉRICA

Así “Volver al Futuro III”

Así “Volver al Futuro III” rindió tributo a Clint Eastwood con una broma que desafió a los fanáticos

Las impresionantes imágenes de polillas alimentándose de lágrimas de alce en un bosque de Estados Unidos sorprenden a la ciencia

El Senado de Estados Unidos aprobó una ley de defensa por más de USD 900.000 millones

Israel disparó un proyectil de mortero que dejó al menos 10 heridos en una zona residencial de Gaza

Zelensky advirtió que Rusia planea extender las hostilidades en Ucrania: “Quieren socavar la diplomacia”