Axel Kicillof reactiva su perfil nacional con una visita a Gildo Insfrán y críticas a Javier Milei: “Abandona a los pueblos de la Argentina”

Axel Kicillof, junto al gobernador Gildo Insfrán y al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque

En pleno asedio legislativo de Javier Milei en el Congreso, el peronismo gesticula acercamientos para construir una alternativa política. El gobernador Axel Kicillof, interesado en ofrecer un liderazgo con autonomía a Cristina Kirchner y La Cámpora, viajó a Formosa para reunirse con Gildo Insfrán. El formoseño es uno de los pocos mandatarios del peronismo que surfeó la marea violeta libertaria en las últimas elecciones.

Kicillof necesita proyectarse como referente del peronismo rumbo a las presidenciales de 2027. Probablemente, hasta que llegue el momento de las definiciones electorales, pocos gobernadores tendrán incentivos para posicionarse por cuál línea de renovación jugarse. En cualquier caso, quien desee aspirar a la Casa Rosada, requiere acumular respaldos. Y para eso, empezar a hablar y trabajar en agendas comunes.

Oficialmente, el encuentro solo abordará temas de gestión. “Es una visita para estrechar lazos de cooperación entre las provincias. En esta oportunidad se firma entre las áreas de seguridad para investigación y aplicación de tecnología”, explicaron desde el entorno de Kicillof a Infobae.

Esta mañana, el mandatario bonaerense asistió al Polo Científico y Tecnológico local y aprovechó para cuestionar a la administración nacional: “El gobierno de Javier Milei es una de las experiencias más centralistas y unitarias que le tocó vivir a la República Argentina. Hoy quienes gobernamos las provincias nos vemos obligados a extender nuestras funciones, a extender nuestras posibilidades más allá de los recursos menguantes con los que contamos, porque el gobierno nacional abandona obstinadamente a los pueblos de la Argentina. Eso no es una denuncia política solamente, es ilegal e inconstitucional”.

En el mismo sentido, Kicillof recordó que la administración libertaria “dejó de distribuir medicamentos oncológicos, material pedagógico y abandonó de una manera dolosa la distribución de alimentos”. Tras esa introducción, apuntó: “Nos dejó desamparados... como el gobierno nacional se borró, entre las provincias argentinas, que somos solidarias y hermanas, tenemos que darnos una mano”.

Orgánico a todas las apuestas políticas del kirchnerismo desde 2003 al 2023, Insfrán tiene la suficiente espalda para decidir con criterio propio en la interna rumbo al 2027. Como articuladores, los formoseños demostraron un rol estratégico. En el Senado, el vicepresidente del PJ nacional, José Mayans, es la figura de síntesis para coordinar a La Cámpora y los peronismos provinciales, que no siempre reportan a la conducción de CFK y son celosos de sus proyectos locales. Para cualquier reorganización de la oposición peronista, el tándem Insfrán-Mayans tendrá algo que decir.

Kicillof llegó ayer a Formosa acompañado del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, y el ministro de Seguridad, Javier Alonso (Seguridad). Lo recibió Gildo en el Aeropuerto Internacional El Pucú. Tienen previsto recorrer el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Néstor Kirchner”, el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, donde firmarán un convenio de cooperación, y el Instituto Politécnico “Doctor Alberto Marcelo Zorrilla”, referente en educación técnica y desarrollo económico regional. El periplo seguirá con un recorrido por la Planta de Biosiderurgia, la cual produce arrabio verde destinado a la industria del acero, y por el Parque Acuático “17 de octubre”, además de la piscina olímpica y la pista de atletismo del Centro de Educación Física Nº 1.

Los gobernadores dan los primeros atisbos de reagrupamientos, después de la zozobra de las elecciones del 26 de octubre, que dejó en estado de confusión a toda la oposición. Ayer, en la provincia de La Pampa, se reunieron de urgencia Kicillof, Sergio Ziliotto (La Pampa), Insfrán, Elías Suárez (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja). En ese marco, ensayaron una suerte de resistencia “federal” al Gobierno, con la presencia de los diputados Jorge Taiana, Hugo Yasky, Hugo Moyano (h), Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz y Juan Marino, así como los senadores Daniel Bensusán y Florencia López. No asistieron representantes de La Cámpora.

En un documento conjunto, los mandatarios advirtieron que mantendrán una agenda propia y coordinada en el Congreso y reiteraron críticas al Gobierno. Firmaron un compromiso de sumarse a iniciativas que promuevan el bienestar general y de rechazar aquellas que, según su visión, “pretendan quitar recursos y derechos a las provincias y sus habitantes, en especial a los productores y trabajadores”.

En plena discusión del Presupuesto 2026, que ya ingresó a la Cámara de Diputados, los mandatarios recordaron que debieron afrontar en soledad la prestación de servicios públicos indelegables en los últimos dos años, advirtiendo que la transferencia de competencias no fue acompañada por partidas presupuestarias. Y acusaron a Milei de sumar “incumplimientos y deudas”, además de interrumpir la obra pública en todo el país. Justamente, el anfitrión Ziliotto venía de anotarse un triunfo por esos reclamos: impulsó un litigio contra el Gobierno hasta la Corte Suprema por las deudas de ANSES, acordó $62.500 millones para su Caja de Jubilaciones.

En paralelo a la jugada legislativa, los militantes del “axelismo” se convocaron este fin de semana para ratificar al gobernador como candidato presidencial, y empezar a discutir el famoso “programa” de un futuro gobierno, en 11 comisiones temáticas sobre desarrollo, democracia, producción, trabajo y ampliación de derechos. En la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, el ministro de Gobierno bonaerense, Carli Bianco, reunió al plenario de la militancia del “Frente Popular Patria y Futuro”, donde se discutieron los “ejes para un proyecto nacional con Axel como principal figura”.

“Junto a muchas fuerzas provinciales y respetando las tradiciones y particularidades de cada lugar, tenemos la obligación de construir un proyecto nacional. La experiencia de gestión en la provincia de Buenos Aires nos aporta líneas de acción concretas para discutir el programa que debemos impulsar a nivel nacional. Tenemos que salir a construir una alternativa del campo popular para toda la Argentina”, afirmó Bianco.

Carli Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, encabezó el plenario nacional en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA

Desde esa plataforma, convocaron a delinear “respuestas integrales” al contexto económico social, económico y político adverso, y acompañar “las luchas que hoy dan los jubilados y jubiladas, quienes en Mendoza defienden el agua, la defensa del Hospital Garrahan y de sus trabajadores y trabajadoras”, señaló Elizabeth Gómez Alcorta, abogada feminista y de derechos humanos y exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que integra el “axelismo”. De la actividad también participaron dirigentes como Norberto Pianelli, titular del sindicato del Subte, Cinthia Mansilla, legisladora de La Plata, y Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), entre otros.

El mismo fin de semana, Bianco mostró otra señal de apertura del “axelismo” a figuras que, en los últimos años, generaron tirria en el kirchnerismo. Compartió un homenaje a Manuel Dorrego en el Cementerio de la Recoleta con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, un adversario declarado de La Cámpora. Gray, con el sello del Partido Federal, se presentó a elecciones y consiguió una pequeña cantidad de votos en la categoría de diputados nacionales en octubre, pero que -si se hubiese sumado matemáticamente- le hubiese dado el triunfo a Fuerza Patria en territorio bonaerense.