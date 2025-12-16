Pablo Cervi, senador de LLA: “La reforma laboral contempla temas que tienen un grado de consenso importante”

El senador nacional por Neuquén confirmó que el 26 se celebrará una sesión en la que se tratarán al menos cinco proyectos, entre ellos la modernización laboral y la ley de glaciares, junto a tres iniciativas que recibieron dictamen en Diputados

Pablo Cervi, senador nacional por Neuquén y referente de La Libertad Avanza (LLA), afirmó que el proyecto de reforma laboral que se encuentra en discusión en el Congreso “contempla muchos ítems y temas que tienen un grado de consenso importante” y anticipó un escenario parlamentario marcado por sesiones extensas y debates abiertos en comisión. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en Infobae en Vivo.

En relación con la agenda inmediata del Senado, Cervi señaló: “Nos avisaron que el 26 hay sesión que va a tener por lo menos cinco proyectos. Modernización laboral, glaciares y los tres que tuvieron dictamen en Diputados hoy”. Según explicó, no existe un esquema cerrado para el tratamiento de los temas: “No hay un plan de labor, se va a tomar el tiempo que haga falta y puede ser que pase al día siguiente. En Diputados ha habido sesiones largas”.

El senador también confirmó que el proceso legislativo avanzará con la conformación de las comisiones clave. “Mañana se conforman las comisiones en el Senado para ley de glaciares y modernización laboral. Hoy salieron los nombres de quienes la integran, mañana salen las autoridades”, indicó. A partir de allí, el oficialismo buscará acelerar los tiempos para llegar al recinto.

En ese marco, Cervi remarcó que la intención del espacio es aprovechar la ventana legislativa de fin de año. “La idea es poder llegar a extraordinarias, que con las fiestas en el medio es una ventana chica”, sostuvo, y añadió que el objetivo político es avanzar con los compromisos asumidos en campaña. “La idea es que las propuestas de campaña nuestras se lleven a cabo. La población acompañó esto con el voto y lo que vamos a hacer es simplemente cumplir con lo prometido”.

Pablo Cervi explicó que todavía no existe un plan de labor para el tratamiento de los proyectos en el Senado

Sobre el origen del proyecto, el senador explicó que no se trata de una iniciativa aislada. “Viene del Pacto de Mayo, 17 gobernadores firmaron, hay distintas instituciones que forman parte también como la CGT y ellos fueron armando el proyecto”, detalló. En ese sentido, remarcó que el texto es el resultado de múltiples instancias de diálogo: “Ha habido instancias de discusiones donde se armaron los acuerdos y hoy simplemente se está presentando el proyecto”.

Al describir el trabajo que se realizará en el Senado, Cervi adelantó que se convocará a distintos actores sociales y económicos. “Viendo cómo se conformaron las comisiones, se va a convocar a representantes de gremios y cámaras empresarias para avanzar y llegar a un dictamen que va a llegar al recinto y se pueda avanzar”, expresó. Según su visión, el contenido central del proyecto ya cuenta con avales relevantes: “El corazón del proyecto es bueno y ha sido consensuado, los bloques mayoritarios han visto que se puede acompañar y creo que a partir de ahí vendrán las discusiones en las comisiones”.

El legislador también se refirió a cambios introducidos a partir de los planteos sectoriales. “Se están escuchando los planteos de los sectores”, afirmó, y puso como ejemplo una modificación concreta: “El proyecto, por ejemplo, no incluía el agro y ahora se agregó en el título 11”.

Uno de los objetivos principales de la reforma, según Cervi, es reducir la conflictividad judicial. “Este proyecto busca aclarar los grises que generan los litigios en los foros laborales”, explicó. En ese punto, fue categórico: “Se ha generado una industria del juicio y hoy hay abogados caranchos que viven de estas cosas que ponen en riesgo la ART, por ejemplo”.

El paquete legislativo que incluye la reforma laboral llega al Senado en medio de negociaciones sectoriales y acuerdos previos entre gobernadores, sindicatos y cámaras empresariales (Fotos: Comunicación Senado)

En relación con el impacto económico y laboral, el senador señaló: “Hay economías que están en serios problemas y con el proyecto queremos ayudarlas a salir”. En ese marco, enumeró metas concretas: “Que se incorpore el 40% de los trabajadores que no están registrados, que se genere empleo, que en nuestro país hace 15 años está parado”.

Entre los aspectos más debatidos del proyecto, mencionó la libertad de elección. “La posibilidad de que el trabajador elija hacer o no los aportes es parte de la libertad que tiene cada uno”, sostuvo. Asimismo, destacó la prelación laboral: “La posibilidad de que los convenios menores estén por encima de los convenios mayores va a permitir corregir simetrías”. Según explicó, “esta ley da libertad de poder elegir al trabajador y dentro de la empresa, mediante convenios con los trabajadores, que tengan otras posibilidades”.

Finalmente, Cervi se refirió a su recorrido personal y al contexto productivo. “Yo vengo del sector privado y me involucré con todas las transformaciones que se están dando, por eso me involucré en política”, afirmó.

En relación con Neuquén, destacó el impacto de las políticas nacionales: “El RIGI fue muy importante y creo que con la ley Bases ha sido una de las provincias más beneficiadas por las medidas de Javier Milei”. Y concluyó: “Vamos a necesitar la inversión en producción para el petróleo. Esperamos un ritmo de inversiones importante que sea incentivado por el RIGI”.