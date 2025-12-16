Política

Pablo Cervi, senador de LLA: “La reforma laboral contempla temas que tienen un grado de consenso importante”

La discusión sobre la modernización laboral en el Senado adquirió ritmo tras la conformación de comisiones clave y la confirmación de una sesión prevista para el 26 de diciembre, donde se tratarán al menos cinco proyectos vinculados con el paquete de reformas impulsadas por el oficialismo

Guardar
El senador nacional por Neuquén confirmó que el 26 se celebrará una sesión en la que se tratarán al menos cinco proyectos, entre ellos la modernización laboral y la ley de glaciares, junto a tres iniciativas que recibieron dictamen en Diputados

Pablo Cervi, senador nacional por Neuquén y referente de La Libertad Avanza (LLA), afirmó que el proyecto de reforma laboral que se encuentra en discusión en el Congreso “contempla muchos ítems y temas que tienen un grado de consenso importante” y anticipó un escenario parlamentario marcado por sesiones extensas y debates abiertos en comisión. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en Infobae en Vivo.

En relación con la agenda inmediata del Senado, Cervi señaló: “Nos avisaron que el 26 hay sesión que va a tener por lo menos cinco proyectos. Modernización laboral, glaciares y los tres que tuvieron dictamen en Diputados hoy”. Según explicó, no existe un esquema cerrado para el tratamiento de los temas: “No hay un plan de labor, se va a tomar el tiempo que haga falta y puede ser que pase al día siguiente. En Diputados ha habido sesiones largas”.

El senador también confirmó que el proceso legislativo avanzará con la conformación de las comisiones clave. “Mañana se conforman las comisiones en el Senado para ley de glaciares y modernización laboral. Hoy salieron los nombres de quienes la integran, mañana salen las autoridades”, indicó. A partir de allí, el oficialismo buscará acelerar los tiempos para llegar al recinto.

En ese marco, Cervi remarcó que la intención del espacio es aprovechar la ventana legislativa de fin de año. “La idea es poder llegar a extraordinarias, que con las fiestas en el medio es una ventana chica”, sostuvo, y añadió que el objetivo político es avanzar con los compromisos asumidos en campaña. “La idea es que las propuestas de campaña nuestras se lleven a cabo. La población acompañó esto con el voto y lo que vamos a hacer es simplemente cumplir con lo prometido”.

Pablo Cervi explicó que todavía
Pablo Cervi explicó que todavía no existe un plan de labor para el tratamiento de los proyectos en el Senado

Sobre el origen del proyecto, el senador explicó que no se trata de una iniciativa aislada. “Viene del Pacto de Mayo, 17 gobernadores firmaron, hay distintas instituciones que forman parte también como la CGT y ellos fueron armando el proyecto”, detalló. En ese sentido, remarcó que el texto es el resultado de múltiples instancias de diálogo: “Ha habido instancias de discusiones donde se armaron los acuerdos y hoy simplemente se está presentando el proyecto”.

Al describir el trabajo que se realizará en el Senado, Cervi adelantó que se convocará a distintos actores sociales y económicos. “Viendo cómo se conformaron las comisiones, se va a convocar a representantes de gremios y cámaras empresarias para avanzar y llegar a un dictamen que va a llegar al recinto y se pueda avanzar”, expresó. Según su visión, el contenido central del proyecto ya cuenta con avales relevantes: “El corazón del proyecto es bueno y ha sido consensuado, los bloques mayoritarios han visto que se puede acompañar y creo que a partir de ahí vendrán las discusiones en las comisiones”.

El legislador también se refirió a cambios introducidos a partir de los planteos sectoriales. “Se están escuchando los planteos de los sectores”, afirmó, y puso como ejemplo una modificación concreta: “El proyecto, por ejemplo, no incluía el agro y ahora se agregó en el título 11”.

Uno de los objetivos principales de la reforma, según Cervi, es reducir la conflictividad judicial. “Este proyecto busca aclarar los grises que generan los litigios en los foros laborales”, explicó. En ese punto, fue categórico: “Se ha generado una industria del juicio y hoy hay abogados caranchos que viven de estas cosas que ponen en riesgo la ART, por ejemplo”.

El paquete legislativo que incluye
El paquete legislativo que incluye la reforma laboral llega al Senado en medio de negociaciones sectoriales y acuerdos previos entre gobernadores, sindicatos y cámaras empresariales (Fotos: Comunicación Senado)

En relación con el impacto económico y laboral, el senador señaló: “Hay economías que están en serios problemas y con el proyecto queremos ayudarlas a salir”. En ese marco, enumeró metas concretas: “Que se incorpore el 40% de los trabajadores que no están registrados, que se genere empleo, que en nuestro país hace 15 años está parado”.

Entre los aspectos más debatidos del proyecto, mencionó la libertad de elección. “La posibilidad de que el trabajador elija hacer o no los aportes es parte de la libertad que tiene cada uno”, sostuvo. Asimismo, destacó la prelación laboral: “La posibilidad de que los convenios menores estén por encima de los convenios mayores va a permitir corregir simetrías”. Según explicó, “esta ley da libertad de poder elegir al trabajador y dentro de la empresa, mediante convenios con los trabajadores, que tengan otras posibilidades”.

Finalmente, Cervi se refirió a su recorrido personal y al contexto productivo. “Yo vengo del sector privado y me involucré con todas las transformaciones que se están dando, por eso me involucré en política”, afirmó.

En relación con Neuquén, destacó el impacto de las políticas nacionales: “El RIGI fue muy importante y creo que con la ley Bases ha sido una de las provincias más beneficiadas por las medidas de Javier Milei”. Y concluyó: “Vamos a necesitar la inversión en producción para el petróleo. Esperamos un ritmo de inversiones importante que sea incentivado por el RIGI”.

Temas Relacionados

Pablo CerviLa Libertad AvanzaReforma laboralInfobae en vivoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un ex intendente condenado por corrupción asumió como concejal y ahora la Justicia ratificó su inhabilitación

Ocurrió en la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Salta. Ernesto “Kila” Gonza fue encontrado culpable del delito de fraude en el manejo de fondos para la construcción de viviendas. Deberá dejar su banca

Un ex intendente condenado por

El Gobierno acordó con CABA incluir en el Presupuesto 2026 el pago de la deuda de coparticipación

El artículo se sumará mañana durante el debate en Diputados. Hoy la norma tuvo dictamen de comisión. Las gestiones del ministro del Interior, Diego Santilli, para solucionar el conflicto

El Gobierno acordó con CABA

El CARI apoya la candidatura de Rafael Grossi a la ONU y hará un acto en La Rural para respaldarlo

El organismo convocó a diferentes figuras políticas a un encuentro en el predio de Palermo para apoyar la postulación del diplomático, quien ya se mostró bastante crítico de la conducción actual de las Naciones Unidas, en línea con la postura del Gobierno

El CARI apoya la candidatura

Jefatura de Gabinete oficializó el recorte de gastos y redujo el uso de vehículos oficiales y choferes

A partir de ahora, los funcionarios deberán solicitar formalmente el servicio de traslado y justificar el motivo por el que lo piden. El jefe de ministros Manuel Adorni enfatizó el mensaje de austeridad para la gestión

Jefatura de Gabinete oficializó el

Los gobernadores opositores a Milei criticaron la reforma laboral: “Genera más desfinanciamiento federal”

Los mandatarios de Fuerza Patria apuntaron contra la gestión libertaria y se mostraron como un bloque unido. Del encuentro en la casa de La Pampa participó el nuevo gobernador santiagueño

Los gobernadores opositores a Milei
DEPORTES
Leandro Paredes causó furor en

Leandro Paredes causó furor en el acto de egresados de su hija: su gesto con una niña en problemas que se hizo viral

Roberto Durán cuestiona a Floyd Mayweather antes de su pelea con Mike Tyson: “Si estuviera en mi época, no sería el mejor”

Dos contras casi calcadas: los goles de Garnacho en el triunfo que llevó al Chelsea a una semifinal

Faustino Oro logró su segunda norma de gran maestro: quiere reunirse con Milei para impulsar a la Argentina como sede de las Olimpíadas de Ajedrez

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

TELESHOW
Yanina Latorre aseguró que Sofía

Yanina Latorre aseguró que Sofía Gonet se quebró en MasterChef tras su pelea con Homero Pettinato: “Abandonó la grabación”

La decepción de Christian Sancho con la producción de Mario Pergolini: “Nunca me habían mentido de esta manera”

La pregunta que tomó de sorpresa a Santiago del Moro: “¿Te involucraste sentimentalmente con alguien de Gran Hermano?”

Muere Susana Klein, actriz argentina que dio voz a Mafalda y a Candy Candy, serie que hizo época en México

El mal momento que pasó La Tora durante un móvil del casting de Gran Hermano con una mujer: “Hay un poquito de todo”

INFOBAE AMÉRICA

Una Princesa Alemana y leyendas

Una Princesa Alemana y leyendas opuestas: la vida de Mary Carleton, la mujer que puso a prueba a la justicia y cautivó a la prensa inglesa

Luis Arce espera en una celda compartida en la cárcel de San Pedro por una decisión judicial clave

Tensión en el Caribe: Estados Unidos renovó su alerta de seguridad para vuelos sobre Venezuela ante la escalada militar en la región

Ocho hallazgos sorprendentes de la expedición “Vida en los extremos” del Conicet en el Mar Argentino

Ecuador habló fuerte y claro