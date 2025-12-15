Federico Otermín encabezó el Congreso de la Comunidad de Lomas de Zamora: “Es un acto de resistencia contra el individualismo”

Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, encabezó el Congresó de la Comunidad 2025 de su municipio

El Congreso de la Comunidad de Lomas de Zamora reunió este sábado a más de 5.000 vecinos en el Parque Municipal, donde el intendente Federico Otermín encabezó el encuentro para debatir propuestas y construir la Agenda de Gestión 2026.

La jornada se desarrolló con la presencia de Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, y la jefa de Gabinete local, Sol Tischik, además de funcionarios y referentes de diversas áreas de gestión municipal. De acuerdo con los datos oficiales, el congreso abordó el trabajo en comisiones centradas en temáticas como adultos mayores, ambiente, comunidades migrantes, cultura, deportes, discapacidad, educación, juventud, mujeres y género, participación comunitaria, políticas sociales y derechos humanos, producción y comercio, salud, seguridad y justicia, clubes de barrio y asociaciones civiles, culto y comunidades de fe, tierras y urbanismo.

La dinámica del evento, del cual participaron representantes de 17 áreas temáticas vinculadas a políticas públicas, consistió en la discusión y elaboración de propuestas desde cada comisión, que serán insumos fundamentales para establecer los ejes de gestión de los próximos años en el distrito. La Agenda de Gestión 2026 tomará como base las ideas y proyectos planteados por los vecinos y vecinas de Lomas de Zamora.

“El Congreso es, por segundo año, un espacio sagrado, porque lo planteamos como un acto de resistencia contra el individualismo. Aunque esté todo difícil, vinimos acá porque queremos que haya un futuro mejor“, afirmó Otermin durante su intervención. Y en línea con el espíritu del encuentro, resaltó la importancia de recrear espacios públicos de debate: “Quiero pedirles que nos miremos a los ojos en comunidad, como en la Antigua Grecia, donde muchos vieron que la plenitud humana solo era posible en la Polis, en el espacio público, en el Ágora. Hoy, en Lomas, recreamos esa Ágora”.

Por otra parte, el jefe comunal hizo referencia al contexto social y tecnológico actual: “Estamos construyendo un modelo híbrido: la calidez y la empatía de la militancia barrial, potenciada por la eficiencia y la velocidad de la inteligencia artificial. Eso es modernizar el Estado. En definitiva, estamos uniendo las puntas de la historia”, expresó.

El intendente agradeció la convocatoria y la participación de la comunidad, alentando a sostener la unión y el diálogo como pilares del progreso local. “Vamos a seguir construyendo, con la memoria en nuestras raíces y la mirada en el futuro, una tierra solidaria, la tierra de las Lomas de Zamora”, concluyó.

“No le vamos a dar el PJ a Máximo ni a ningún aliado de él. A partir de ahora hay que dar todas las peleas y todas las discusiones”, expresó la semana pasada un importante dirigente del grupo político más chico que rodea a Axel Kicillof. El aliado al que se refiere tiene cargo, nombre y apellido. Es el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

En el kicillofismo, donde se engloba el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), fortalecen la idea de que quien conduzca debe estar alineado al Gobernador. El encargado de remarcarlo el pasado martes, durante una entrevista en radio La Red, fue el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que dejó entrever dos posturas que dan vueltas hoy por el gobierno bonaerense: que el nombre impulsado por Kicillof sea el de la vicegobernadora, Verónica Magario, y que se realicen elecciones internas en el partido.

“Hay muchos compañeros que podrían ejercer esa responsabilidad política de excelente manera. Después, quien sea, lo tendrán que decidir los afiliados al partido”, sostuvo Bianco. Luego, agregó que Magario “además de su carrera política, es quien más representa directamente los intereses del Ejecutivo Provincial”.

Otermín es un dirigente de estrecha relación con Máximo Kirchner, a través del ex intendente lomense Martín Insaurralde, que sigue teniendo influencia en las discusiones de poder de la política provincial.

Durante las negociaciones por el armado de la alianza electoral y las listas de candidatos, Otermín fue uno de los nombres propios que trianguló información entre la gobernación bonaerense, el massismo y la familia Kirchner. Tiene buena relación con todos los sectores, pero está parado de un lado de la línea que divide a Kicillof de Cristina Kirchner. Más allá de los buenos modales y de su vocación de hablar con todos. Hace equilibrio, pero tiene un lugar de identificación bien marcado.

Por su parte, Magario ganó confianza en el círculo más chico de Kicillof y empezó a aparecer en la boca de varios dirigentes cercanos a Kicillof como una opción viable para llegar a la presidencia del partido. El Gobernador no tiene intenciones de ser el presidente del partido, pero quiere a alguien de su confianza en esa silla. Si no es él, la matancera aparece como una opción viable.