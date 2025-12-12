Mariano Recalde aseguró que la reforma laboral de Milei busca “facilitar los despidos a las grandes empresas”

El senador nacional Mariano Recalde, referente de Fuerza Patria y dirigente del peronismo porteño, encendió la polémica al afirmar que el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei apunta a “facilitar los despidos a las grandes empresas”, y calificó de “curro” la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), como un instrumento para financiar las cesantías y desvinculaciones.

En una intervención repleta de definiciones duras, el abogado advirtió sobre las consecuencias de los cambios en la legislación propuesta por el oficialismo. “No creo que facilitar los despidos ayude a generar empleo. No funcionó en la historia argentina, y tampoco lo cree la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que estudió las flexibilizaciones laborales en 150 países. En ningún lugar ayudaron a crear empleo. Con una ley laboral no vas a crear empleo ni a destruir empleo”, dijo en declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

El senador se pronunció tras el reciente envío por parte del Ejecutivo Nacional, encabezado por Milei. La propuesta abarca, entre otros puntos, la modificación del régimen indemnizatorio, que afecta a los despidos y desvinculaciones, cambios en el sistema de vacaciones y horas extras, y la derogación de un conjunto de leyes preexistentes. El Consejo Directivo de la CGT repudió la iniciativa, describiendo al país como “empobrecido, sin inversión económica y en situación de industricidio”, y anunció una movilización en Plaza de Mayo para el jueves próximo a las 15.

A lo largo de la entrevista, Recalde desarrolló una crítica integral: “En la historia argentina, cuando era muy caro despedir, a partir de 2003 se crearon cuatro millones de puestos de trabajo. Hubo diez años consecutivos de crecimiento, algo inédito desde la vuelta de la democracia”.

El senador profundizó sobre el impacto histórico de las reformas orientadas a flexibilizar las relaciones laborales. “Cada vez que se quitaron indemnizaciones, se redujeron los salarios, nunca se creó empleo registrado. Hace un año y medio, con la aprobación de la Ley Bases que eliminó indemnizaciones y quitó multas por el empleo no registrado, se prometió más registrados. Pero la realidad fue otra: se perdieron 250 mil puestos de trabajo y cerraron 19 mil pymes”.

Recalde analizó en detalle el texto presentado en el Congreso: “El proyecto tiene 197 artículos, deroga más de veinte leyes. Es muy extenso y se mete en todos los aspectos del mundo del trabajo, desde el derecho individual hasta accidentes, procedimiento laboral y derechos colectivos. No encontré una sola norma que beneficie al trabajador”.

Y siguió: “Hablan, por ejemplo, del banco de horas. Patricia Bullrich sostiene que los jóvenes piden esto, pero no es verdad: el banco de horas va a ser administrado por el empleador, no por el trabajador. Se termina el horario, la previsibilidad; hoy te quedás dos horas más, mañana no podés ir a la facultad ni cuidar a tu hijo. Se eliminan las horas extras que muchos trabajadores necesitan para subsistir”.

En diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, el senador cuestionó que la iniciativa gubernamental “es una ley de equilibrio”. “Mentira, desequilibra todavía más una relación ya desigual. Toda la reforma está orientada a darle más poder a los empresarios e aislar a los sindicatos. El resultado va a ser más litigiosidad, más conflicto, porque hay normas inconstitucionales. No se puede cambiar la Constitución por ley”, apuntó.

En relación con la nueva modalidad de cálculo indemnizatorio, el dirigente apuntó: “Hoy para la indemnización se tomaba la mejor remuneración mensual normal y habitual del último año. Ahora, cuando tenés remuneraciones variables, se toma el promedio, no la mejor, lo que siempre perjudica al trabajador. Hay que discutir las cuestiones donde hay jurisprudencia dividida, pero con equilibrio. Y las normas que limitan la discrecionalidad de los jueces son buenas sólo cuando no dañan al empleado”.

Sobre el trabajo emergente de plataformas digitales y el teletrabajo, Recalde destacó la ausencia de una mirada innovadora en el nuevo texto: “Creo que hay muchos temas a actualizar: trabajo de plataformas, trabajo a domicilio, home office. Pero la reforma directamente borra la ley más moderna que regula el teletrabajo y deja a los trabajadores desprotegidos”.

Además, el senador propuso un enfoque opuesto al del Poder Ejecutivo para abordar el empleo en plataformas: “No comparto lo de dejar todo librado al mercado como propone este proyecto. El Estado tiene que intervenir para garantizar derechos. Hay que regular cómo y con qué criterios funcionan los algoritmos, cómo se sanciona, cómo se reclaman las decisiones y quién escucha los reclamos. El texto elimina derechos en vez de abrir una discusión seria”.

El papel de los convenios colectivos y las organizaciones sindicales fue otro aspecto resaltado por Recalde. “Los convenios se negocian entre partes y suelen cumplirse. Ahí no hay problemas. El ataque está dirigido a las grandes asociaciones, porque a mayor fuerza, mayor capacidad de conseguir aumentos y defender los derechos durante despidos o incumplimientos. La ley busca recortar, limitar o impedir el financiamiento sindical, desmantelando estructuras que han sido esenciales no solo en negociaciones, sino también en servicios como vacaciones dignas o el acceso a campings y hoteles sindicales”, desarrolló.

La crítica más dura la reservó para el mecanismo propuesto en la ley para financiar las nuevas indemnizaciones: “El Fondo de Asistencia Laboral es un verdadero curro. La alícuota del 3% se deduce de los fondos de los jubilados, porque es plata que deberían recibir y va a parar a un fondo administrado por los mismos que manejaron las AFJP y provocaron el desastre. Así, los despidos serán gratis para las grandes empresas, pagados con los ahorros jubilatorios. Es escandaloso. La reforma usa la plata de los jubilados para que Techint y otros grandes conglomerados puedan despedir, sin problemas mientras las pymes, las que realmente dan trabajo, ni siquiera participan de este esquema”.

“Me parece que no es una norma equilibrada esta, sino una norma antiobrera. En un contexto donde además lo que se busca no es facilitar la creación de empleo, sino facilitarle a las grandes empresas los despidos que necesitan hacer. Porque son las que más necesitan adecuar su plantilla de personal. Las pymes que tienen uno o dos empleados, no juegan”, reafirmó.

En su análisis de la economía, Recalde insistió en que el problema central no es la legislación, sino el modelo económico vigente: “Se prioriza la especulación financiera y el endeudamiento. Se recorta obra pública, se deprime la industria, así se pierden puestos de trabajo. La experiencia reciente de la Ley Bases muestra que las promesas de mayor formalización nunca se cumplen: tras su sanción se destruyeron empleos y creció el empleo no registrado”.

De acuerdo con el dirigente del peronismo porteño, la reforma laboral impulsada por Milei está lejos de lograr los objetivos promocionados: “Son medidas demagógicas. Dicen que van a bajar impuestos para fomentar el empleo, pero a las pymes no les sirve y los únicos beneficiados son los grandes empresarios que tienen estructuras para aprovechar estos beneficios”.

El senador nacional enumeró varias consecuencias que, según su perspectiva, empeorarán el mercado laboral: “Va a empeorar el tiempo libre, el salario y la capacidad de decisión de los trabajadores”.

En el cierre del reportaje, vinculado con el programa de la mañana de Infobae en Vivo, Recalde puso el acento en los derechos básicos que se ven comprometidos: “Se elimina la exigencia de que el empleador fundamente cambios arbitrarios en las condiciones de trabajo, lo que deja al trabajador más indefenso aún. Si el espíritu era modernizar, aquí solo se busca debilitar al trabajador argentino”.

