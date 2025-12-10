La Libertad Avanza buscará darle media sanción al Presupuesto la semana que viene en Diputados

Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto, buscará ser reelecto y un rápido dictamen del proyecto

Se espera que durante la jornada de hoy entren los proyectos de ley que el Ejecutivo estableció para que sean tratados en el período de sesiones extraordinarias. En el medio de esto, el oficialismo establece reuniones con algunos sectores de la oposición para establecer un cronograma que les permita avanzar en la tarea.

Nadie cree que se puede avanzar con la totalidad del temario, teniendo en cuenta que desde hoy hasta el 30 de diciembre hay sólo 12 días hábiles por las fiestas de Navidad y Año Nuevo que caen miércoles y jueves. Por eso, hay una estrategia de parte de La Libertad Avanza de focalizar y, en todo caso, volver al debate en febrero.

En el caso de Diputados la idea de LLA es lograr rápidamente una media sanción del Presupuesto 2026, el único de los proyectos que ya tiene un debate previo en el Congreso, aún a pesar de que varios de los especialistas de los bloques hoy ya no forman parte de la Cámara, como por ejemplo Carlos Heller (UP) y Luciano Laspina (PRO). En las últimas 24 horas, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, junto al ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvieron reuniones con los referentes de los bloques de la Cámara en donde explicaron el cronograma que plantearán.

“Estamos a la espera de que anuncien cómo se conformarán las comisiones, en especial la de Presupuesto. Entendemos que este año, a pesar de tener facultades delegadas, Menem va a aplicar el Dhon`t de manera adecuada -hay resquemores de parte de los diputados de la oposición- y que la intención es acelerar todo la semana que viene”, explicó una fuente de uno de los bloques dialoguistas. Desde la oposición más dura la experiencia marca la expectativa: “creemos que van a volver a hacer mal las cuentas robándonos un lugar como hizo este año para pagarle a sus aliados”.

El jefe del bloque del peronismo, Germán Martínez. la fuerza desconfía de que Menem cumpla con el reparto de los lugares en las comisiones

Desde el entorno del presidente de la Cámara confiaron que en las próximas horas se comunicará cuántos lugares tiene cada fuerza política y que la intención es la del viernes convocar a Presupuesto para que sea conformada el lunes.

“Ellos -por el oficialismo- quieren que el lunes se conforme Presupuesto y se designen las autoridades para citar el martes con el fin de dictaminar y el miércoles ir al recinto. De esa manera se puede girar al proyecto el jueves al Senado que lo tiene que dictaminar entre el 22 y el 23 de diciembre para que vaya al recinto el 29 o el 30 de diciembre”.

A diferencia de Diputados, en el Senado hace falta un período de 7 días de margen entre que se consigue el dictamen en la comisión y va al recinto, por eso es necesario tener como mínimo dos semanas para un proyecto de ley.

La pelea por las sillas

En la Cámara Baja tiene la posibilidad de avanzar con mayor agilidad por el número de diputados que estrena desde hoy La Libertad Avanza. La Comisión de Presupuesto tiene 49 miembros. Para poder dictaminar hacen falta 25 firmas, pero no todas tienen que estar en el mismo proyecto sino que se suman las de todos los proyectos. Pueden ser 20 firmas en uno, 3 en otro y otras 2 en un tercero. El primero sería de mayoría y los otros de minoría. Y en ese orden se tratan en el recinto, si el primero es aprobado el resto no es debatido.

Juan Schiaretti aún no juró como diputado y no es contado en el número final del bloque

Por el sistema D`hont le corresponderían 20 sillas a LLA, otras 20 a Unión por la Patria que presume que puede perder una.

Otra discusión que se puede llegar a dar es con el interbloque Unidos. El interbloque está conformado por Provincias Unidas -18 diputados-, Coalición Cívica -2- y Encuentro Federal -2-. Con este número empata en 22 con el interbloque PRO -12-, UCR -6-, MID -2-, Adelante Buenos Aires -1- y Por Santa Cruz -1-.

Sin embargo, en la web oficial de Diputados figura que el interbloque Unidos tiene 21 integrantes y no 22, y esto tiene que ver con que Juan Schiaretti no juró como diputado de Provincias Unidas porque está convaleciente de una intervención quirúrgica. Esta situación podría generar un cambio en la conformación de 4 lugares para cada uno de los interbloques. Por último quedaría una silla para el bloque Independencia.

Si la presidencia de la Cámara define lo contrario el riesgo de perder un lugar no es sólo para el peronismo sino que también el bloque que conforman el sector de los gobernadores podría perder una silla.

“Hay muchos que creen que Menem va a devolver favores por la votación y para los gobernadores que rompieron con UP y como tiene facultades delegadas y no quedó ”escrito" que era por D’Hondt por lo que Menem puede tomar una decisión “a ojo de buen cubero”, explicó una fuente parlamentaria.

Esta tarde las autoridades de Unidos volverán a reunirse con el presidente de la Cámara y Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de LLA y buscarán una definición al respecto.