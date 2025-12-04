Política

Silvia Lospennato: “En CABA recibimos el mensaje de las urnas y tenemos que dar más”

La legisladora electa en la Ciudad de Buenos Aires repasó su decisión de sumarse a la Legislatura y marcó su compromiso con el electorado porteño al destacar el retorno a la gestión local y el valor de sostener la palabra dada en campaña

La legisladora Silvia Lospennato confirmó que asumirá su banca el próximo martes y, en un gesto que define al PRO, afirmó que recibieron el mensaje de las urnas y aseguró que en la Ciudad tiene que “dar más”. El compromiso con la ciudadanía y la autocrítica sobre el resultado electoral marcaron el tono de sus declaraciones, así como la necesidad de fortalecer la presencia del PRO en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Lospennato describió la complejidad de la decisión tomada en marzo, cuando debió optar entre mantenerse en el Congreso de la Nación o asumir el rol para el que fue elegida en la Ciudad. La legisladora explicó que “cumplir con la palabra de los porteños de asumir sí tenía mucho sentido para reafirmar nuestros valores y compromiso”. La referente del PRO aclaró que ese paso respondía a una demanda del electorado y que la figura testimonial no representaba “una cosa más, así lo entendimos con Jorge y con Mauricio”.

Uno de los focos de la entrevista giró en torno al recambio y la dinámica interna del bloque PRO. Lospennato expresó que, tras haber mantenido charlas repetidas con Mauricio Macri, ambos coincidieron en la importancia de sostener una voz visible en el Congreso. Sin embargo, señaló que “hay voces que se van a destacar y no son tan conocidas para el público, pero que son valiosas”, haciendo referencia a nuevos integrantes del espacio.

Desde el comienzo de su carrera parlamentaria, contó a Infobae en vivo, el bloque PRO llegaba a 14 legisladores, enfrentando diferentes etapas políticas a lo largo de los años. Rememoró momentos de protagonismo, como con la elección de Macri, y otros en que el desafío residía en sostener los valores parlamentarios. Lospennato enfatizó que “en estos debates no vamos a levantar la mano porque sí. Los diputados del PRO van a pedir la palabra y van a hacer buenos aportes”.

Lospennato destacó que la gestión
Lospennato destacó que la gestión y la innovación sostienen el estándar de Buenos Aires como capital regional, la dirigente refirió el desafío de enfrentar períodos distintos dentro del PRO

En su nuevo rol en la Legislatura de la Ciudad, la referente remarcó un cambio de prioridades: la agenda oficialista deja en segundo plano las iniciativas personales, y el trabajo se centra en sostener la gestión de Jorge Macri desde el Ejecutivo porteño. “Después llegará el momento de proponer ideas, pero la prioridad la tiene el poder ejecutivo y todos entendemos lo mismo”, detalló.

La dirigente reflexionó también sobre el valor de la gestión y los retos de mantener estándares tras dos décadas de administración PRO. “Cuando venís haciendo cosas, la próxima mejora se vuelve más difícil porque se ha mejorado mucho en todo este tiempo”, manifestó en diálogo con Infobae en vivo.

El futuro del partido, según Lospennato, se vincula a mantener a Buenos Aires como referente de innovación para Argentina, y apuntar a estándares internacionales: “El desafío que tiene el PRO es ser un faro de innovación para otras ciudades de la Argentina, mantenernos en ser la mejor capital de la región, mantenerse como una de las grandes capitales del mundo”.

Tras ponerse en juego el electorado en las últimas elecciones y luego de que se especulara que el PRO perdió representatividad, Lospennato explicó que “el votante del PRO es alguien a quien le gusta vivir en una ciudad con esta calidad, entonces es un votante exigente”. Destacó la relación directa que los funcionarios mantienen con los vecinos y las demandas cotidianas que reciben. “Ellos quieren y nos reclaman obra pública, no es un votante a quien le podemos decir para ahorrar vamos a cortar las obras”, precisó, subrayando que el presupuesto aprobado recientemente destina el 20% a infraestructura.

Sobre los comicios de mayo y la confusión generada, la dirigente admitió que “la gente no entendió muy bien que se votaba en mayo y creyó que había que apoyar a Milei”, calificándolo como un error de comunicación interna. Sin embargo, reconoció que “recibimos el mensaje de las urnas, hay una exigencia con nosotros y tenemos que dar más” y que el equipo de gestión se consolidó tras el resultado electoral.

Mirando hacia adelante, la legisladora celebró la posibilidad de discutir propuestas como el monorriel y equiparó esas iniciativas a otras centrales en la evolución de la ciudad, como el Paseo del Bajo y el Metrobus. “Por qué no podríamos soñar con eso. La ciudad del futuro es la que piensa el PRO constantemente. Mauricio Macri tuvo mil ideas de las que se les reían en la cara y que traía como ingeniero que pensaron y se llevaron a cabo. Nuestro objetivo es seguir desarrollándonos como las grandes ciudades del mundo”, concluyó.

