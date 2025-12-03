Política

De Río Cuarto a la Casa Rosada y la Avenida 9 de Julio: cómo será el vuelo rasante de los F-16 y cuándo se los podrá ver

Seis aviones de combate aterrizarán mañana en el país. La fecha de la presentación oficial y la agenda de exhibiciones en Buenos Aires, Córdoba y otras provincias

El inminente arribo de los primeros seis aviones de combate F-16 busca marcar un punto de inflexión en la modernización del sistema de defensa. En ocasión de su llegada al país, el Ministerio de Defensa de la Nación programó una serie de actividades oficiales que incluirá un vuelo rasante sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una ceremonia de presentación operativa en Río Cuarto, Córdoba.

En un comunicado, la cartera ministerial detalló que “como parte de las actividades previstas al acto oficial, el mismo domingo se realizará un vuelo rasante de los F-16 sobre la Ciudad de Buenos Aires entre las 8 y las 8:45 para que los argentinos puedan presenciar el despliegue de estas aeronaves que representan un salto histórico en la capacidad disuasiva del país”.

Así, los habitantes de la Capital Federal y alrededores podrán observar el despliegue de estas aeronaves, que sobrevolarán la ciudad si las condiciones meteorológicas lo permiten.

El recorrido será el siguiente:

  1. La escuadrilla partirá desde el noroeste, procedente del Área Material Río Cuarto,
  2. cruzará el Río de la Plata para volar a una altitud de 610 metros (2.000 pies) de este a oeste,
  3. pasará primero sobre la Casa Rosada y recorrerá la Avenida de Mayo rumbo a Plaza Miserere.
  4. posteriormente, los aviones recorrerán la Avenida 9 de Julio de sur a norte, hasta alcanzar nuevamente el Río de la Plata.

Está previsto que el 8 de diciembre las aeronaves continúen su itinerario hacia Mendoza, San Luis y la ciudad de Córdoba, como parte de la agenda de presentación en distintas regiones del país.

El arribo de los primeros cazas F-16 a territorio argentino se dará este viernes 5 de diciembre. El acto será presidido por Luis Petri en la Base de Higueras, próxima a Río Cuarto, Córdoba. Este grupo inicial está compuesto por seis F-16 AM/BM MLU (Mid-Life Upgrade), que se sumarán a la flota nacional.

El trayecto de los aviones comenzó en Dinamarca, desde donde partieron acompañados por un Hércules C130, un Boeing 737-700 y un KC-135R Stratotanker de reabastecimiento en vuelo, este último perteneciente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Durante su travesía, las aeronaves realizaron escalas técnicas y de reabastecimiento en Europa, pasando por Zaragoza y Canarias (España), antes de cruzar el Atlántico y aterrizar en Natal, Brasil, su primer destino en América. En la actualidad, la escuadrilla se encuentra en la etapa final de su recorrido.

La tripulación de este traslado está integrada por aviadores daneses y argentinos. Esa conformación es la que se espera que se mantenga para las exhibiciones del domingo de que viene.

La ceremonia oficial de presentación de los F-16, que contará con la presencia del presidente Javier Milei, el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, y su sucesor, Carlos Presti.

Este evento simboliza la recuperación de la capacidad de intersección supersónica y refuerza la protección del espacio aéreo nacional. La llegada de estos aviones, que han sido sometidos a un proceso de modernización para alcanzar el estándar de cazas de cuarta generación, constituye un hito estratégico para las Fuerzas Armadas argentinas.

El domingo 7 de diciembre, a las nueve de la mañana, se celebrará el acto oficial de presentación operativa de la flota en el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. El presidente de la Nación, Javier Milei, junto al ministro Petri y autoridades militares, presidirá la ceremonia, consolidando así la incorporación de estos sistemas avanzados al inventario nacional.

Estos F-16, reconocidos por su potencia y agilidad, han sido equipados con las últimas innovaciones en sensores y sistemas de intercambio de datos, lo que les permite integrarse plenamente en el campo de batalla moderno. Su avanzado sistema de guerra electrónica y un paquete de armamento sin precedentes les otorgan una notable capacidad de supervivencia y versatilidad. Gracias a estas mejoras, los aviones pueden desempeñar múltiples roles: defensa antiaérea, supresión de defensas aéreas enemigas, ataque marítimo, interdicción aérea, apoyo aéreo cercano, designación dinámica de objetivos, así como misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento no tradicionales.

El Ministerio de Defensa subrayó que la incorporación de estos F-16 representa “un salto histórico en la capacidad disuasiva del país”, al dotar a la Argentina de medios tecnológicos de última generación para fortalecer la defensa nacional. “Estos aviones, potentes y ágiles, han sido modernizados para equipararse a los cazas de cuarta generación, con las últimas innovaciones en sensores y capacidades de intercambio de datos”, resaltó el Gobierno.

