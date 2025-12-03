Política

Carolina Losada: “Nunca pensé ser parte de La Libertad Avanza, hay que tener coherencia”

En una entrevista con Infobae en vivo, la senadora radical explicó por qué rechaza cambios de bloque, negó rumores de candidatura a gobernadora y consideró que la polarización responde a una estrategia oficialista que excluye las posiciones intermedias

Luego de la jura de diputados en el Congreso, la senadora nacional de Santa Fe, Carolina Losada, abordó su posicionamiento político y la situación legislativa actual. La representante de la Unión Cívica Radical (UCR) sostuvo que su vínculo con el oficialismo está marcado por la independencia, enfatizó diferencias con el bloque libertario y argumentó la importancia de la coherencia partidaria y personal en el Congreso: “Nunca pensé ser parte de La Libertad Avanza, hay que tener coherencia”.

Losada insistió en que el recorte del poder kirchnerista en el Parlamento será determinante para modificar los debates: “El hecho de que el kirchnerismo haya perdido poder dentro del Congreso va a hacer que los que se oponen por oponerse a todo, sean menos”. Definió la postura de su bloque como cercana al Gobierno en algunos puntos, aunque remarcó: “No le hemos votado todo. Si mañana mandan otro pliego a Lijo, no lo vamos a acompañar. Aquello que nos parece bien, lo vamos a acompañar porque queremos un país mejor y más serio. Eso no nos hace una oposición más blanda”.

Consultada sobre el rol de la Confederación General del Trabajo (CGT) frente al paquete de reformas laborales, la legisladora radical consideró que, en ocasiones, el sindicalismo se posiciona como un antagonista automático del oficialismo. “La CGT muchas veces es parte de oponerse porque sí, se han hecho manifestaciones y todavía no tenemos el proyecto final”, señaló.

En ese sentido, reconoció que la participación de Gerardo Martínez, referente sindical, quien “quiere que las cosas se modernicen y tiene que hablar con todos ellos, porque los representa”. Para la senadora, el objetivo central de la próxima reforma es “generar más trabajo”.

Losada manifestó que la polarización política se acentuó como consecuencia de las estrategias del Gobierno, remarcando que el electorado elige entre dos alternativas claras

Respecto a las negociaciones y los avances sobre los distintos borradores de la reforma laboral, Losada indicó que el proceso continúa abierto a nuevas propuestas y que el resultado final buscará equilibrar intereses: “Ahora se están recopilando todas las ideas y si alguien sugiere ideas nuevas también va a estar. Va a ser una reforma apuntada a la modernización y que quizás no haya cosas en las que todos estamos de acuerdo, pero que va a tener la posibilidad de que se debatan en diputados y en el Senado y terminen como proyecto final”.

Además, tachó de infundadas las versiones relacionadas con cambios en la duración de la jornada laboral: “En ningún momento se habló de eso, por eso te digo que hay cosas a las que un sector se opone porque sí, sin saber del trabajo que hicimos”.

Carolina Losada también explicó el sentir de las pequeñas y medianas empresas ante el escenario económico y admitió que las mejoras actuales resultan exiguas para ese sector: “Las PyMes la pasan muy mal en este momento. Hay cosas que deben mejorarse, pero eso recién lo vamos a poder ver en la reforma tributaria. Con la reforma laboral y la tributaria van a tener un alivio”.

Al ser consultada por la perspectiva social en Santa Fe y Rosario sostuvo que “la gente te dice que no quiere volver atrás”. En ese sentido, añadió: “Los jubilados fueron los más golpeados y te dicen que hay que bancar”.

La Senadora remarcó que las diferencias internas en el Congreso serán menores tras la derrota del kirchnerismo, anticipando un debate legislativo más enfocado en los proyectos oficiales

La senadora se refirió a la polarización política como consecuencia del clima actual y de las estrategias del Gobierno nacional. “La gente no está queriendo a nada en el medio, estamos en un momento que está todo polarizado, es el objetivo del Gobierno. O estás a favor o estás en contra. Políticamente no es algo bueno ni es algo que sume a futuro, con la gente sí, porque genera coherencia. Yo nunca estuve acá para conformar a nadie, yo vengo del periodismo y me votó la gente, no hay que de repente ser el más libertario o el más kirchnerista, te votaron por tus valores”, reflexionó.

En ese sentido, Losada ratificó su permanencia en la UCR y descartó un salto hacia el oficialismo. “Nunca pensé ser parte de La Libertad Avanza (LLA), yo soy radical, formo parte de ese bloque y ahí me voy a quedar. Distinto sería si hay una alianza, pero pasarme de un lado a otro no”, sentenció.

En el plano personal, la senadora negó rumores sobre una eventual candidatura a la gobernación de Santa Fe: “No estoy pensando en este momento ser nuevamente en candidata a Gobernadora, yo tengo mandato hasta 2027 en mi cargo. Muchos decían que iba a ser candidata a Gobernadora en las elecciones, pero es falso, no lo pensé y nadie me lo planteó”. Aseguró estar concentrada en sus deberes actuales y diferenció su carrera de la de otros dirigentes tradicionales: “Nunca viví de la política, no soy como los políticos que siempre están pensando en cuál va a ser su siguiente paso, yo quiero trabajar por lo que me parezca mejor, no por un cargo”.

Por último, la senadora se refirió al tratamiento legislativo y la salida de legisladores involucrados en controversias, en alusión al caso Villaverde. Señaló que la ley delimita la capacidad de decisión del Congreso y que la situación excede las atribuciones del cuerpo: “Si fuera por lo que dice la ley, nosotros no tenemos la posibilidad de decidir. Una cosa es lo que haya pasado antes y otra es lo que pasa después de ser elegida”. Además, consideró que la salida anticipada de Villaverde “favorece a su partido”, al evitar mayores cuestionamientos en futuras sesiones.

