Silvia Lospennato pidió una ley para evitar que los diputados cambien de partido luego de ser elegidos

Jaime Olivos

La decisión de Silvia Lospennato de asumir su banca en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y resignar el lugar que tiene actualmente en la Cámara de Diputados de la Nación generó un intenso debate sobre la representación política y la calidad institucional en la Argentina. En una entrevista con CNN Radio, la diputada nacional del PRO explicó los motivos detrás de su determinación, subrayó el valor de cumplir la palabra empeñada ante los votantes y el compromiso asumido junto a Mauricio Macri y Jorge Macri durante la campaña electoral.

“Deberíamos ver si no tendríamos que modificar la ley para que, efectivamente, uno cumpliera su mandato dentro del partido que lo eligió”, apuntó Lospennato, en relación con los diputados que asumieron sus bancas con el PRO, pero que luego pasan a integrar el bloque de La Libertad Avanza (LLA). Un ejemplo es el de Lorena Petrovic, que será su sucesora y responde directamente a la senadora electa por LLA, Patricia Bullrich.

En este punto, afirmó que algunos votantes le expresaron su preocupación por la pérdida de una banca para el PRO, pero defendió la importancia de actuar conforme a los valores del partido: “Me costaba un segundo decirles: ‘¿Cuáles son nuestros valores? ¿Hacer lo correcto? Bueno, ¿y qué es lo correcto? Lo correcto es que asumas’”.

A su vez, la legisladora porteña electa se refirió al caso del actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien había sido electo como diputado en la Ciudad de Buenos Aires: “Tal vez los votantes de Manuel Adorni sientan que tomó la decisión correcta y él tendrá que responderle a sus votantes. Eso nos tiene que invitar a pensar si no podemos cambiar el sistema”.

Aunque Lospennato aún mantiene su cargo como diputada nacional hasta el 9 de diciembre, aclaró que la expectativa generada en torno a su decisión refleja una anomalía en la vida política argentina: “Lo que debería ser una cosa normal se ha convertido en algo excepcional, y eso también habla de la calidad de nuestra democracia”, sentenció.

La dirigente del PRO admitió que dejar el Congreso le resulta difícil, especialmente ante la inminencia de debates relevantes como la modernización laboral y la discusión presupuestaria. Sin embargo, sostuvo que su compromiso con los porteños prevaleció sobre cualquier interés personal o partidario.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde asumirá Lospennato el próximo 10 de diciembre.

“La decisión de dejar el Congreso la había asumido yo con los porteños el día que acepté la candidatura y acepté esa candidatura por un pedido tanto del presidente Mauricio Macri como del jefe de Gobierno, Jorge Macri. Así que los tres teníamos un compromiso con los porteños y los tres lo estamos cumpliendo”, expresó la legisladora.

Y sostuvo: “Siempre trabajé para defender las instituciones, tengo un discurso republicano y tengo que tener una práctica que acompañe ese discurso. Si perdía esa credibilidad, me iba a costar en el futuro volverle a pedir el voto a los votantes porteños”.

Durante la entrevista, la diputada reconoció que existieron conversaciones con Mauricio Macri sobre la conveniencia de permanecer en el Congreso, especialmente ante la agenda de reformas que se avecina. No obstante, ambos coincidieron, junto a Jorge Macri, en que el mayor valor que podía mostrar el PRO era el de cumplir la palabra dada. Y sumó: “Fue una decisión de los tres. Para mí también era muy importante que fuera una decisión de los tres, porque yo hago política con el presidente Macri hace quince años y creo que él es una de las personas más valiosas para la construcción de la Argentina”.

La actualidad del PRO

En cuanto a la situación interna del PRO, Lospennato destacó que quienes permanecen en el partido lo hacen por convicción y compromiso con sus valores: “Los que estamos somos amarillos, creemos en nuestros valores y decidimos quedarnos porque creemos que el PRO tiene mucho para aportar a la Argentina”. Frente a las críticas que circulan sobre la vigencia del PRO, la diputada respondió: “Construimos un partido y pusimos un presidente de la nación. Yo no subestimo a nadie y no me gusta que subestimen a mi partido”.

Lospennato destacó su relación con Mauricio y Jorge Macri, con quienes definió la decisión de asumir como legisladora porteña.

Respecto al rol que debe desempeñar el PRO en la actual coyuntura política, Lospennato consideró que el partido debe colaborar en la aprobación de las reformas que comparte, mejorar aquellos aspectos que considere necesarios y marcar las diferencias cuando corresponda. “No hay dudas que muchas de esta agenda es una agenda que nosotros promovemos y que tenemos que mejorar, pero creemos que tiene que avanzar”, afirmó.

Sobre la decisión de no conformar un interbloque con La Libertad Avanza, Lospennato explicó que se trata de una determinación partidaria orientada a preservar la identidad del PRO y responder al mandato de los votantes: “Mi partido tomó esta decisión de sostener sus bloques, respondiendo a lo que votaron los ciudadanos, que votaron a estos diputados del PRO”.

Agenda porteña

En relación con la agenda legislativa porteña para el próximo año, Lospennato anticipó que impulsará la ley de Ficha Limpia y acompañará las iniciativas que el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, considere prioritarias. También mencionó la reciente aprobación del sistema penitenciario de la ciudad y la necesidad de avanzar en soluciones para la situación de calle, lo que requerirá modificaciones en la legislación nacional sobre salud mental.

“Sabemos que es importantísimo que el Congreso Nacional avance con la modificación de la ley de salud mental, particularmente del artículo veinte, para que podamos tener una intervención desde la ciudad de Buenos Aires y desde cada jurisdicción del país, que ayude realmente a esas personas que están en situación de calle. Pero además conviven con un problema de adicciones o de salud mental a recuperarse, y para eso necesitamos herramientas legales”, determinó la legisladora porteña electa.