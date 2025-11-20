DNI Bullrich Version: la curiosa promoción que hizo la ministra de Seguridad de la edición limitada de “su” documento

Sin Stock. Bullrich firmó documentos sólo por una semana y se lo tomó a broma

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó esta mañana un post habitual en su agenda. Con una gráfica especial digna de un Cybermonday o alguna fecha comercial especial, advirtió a sus seguidores que se terminó la “edición limitada” del DNI con su firma.

“DNI: BULLRICH VERSION. EDICIÓN LIMITADA. SIN STOCK”, escribió.

“Si la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí. Cuidalo, no lo pierdas. Es una edición limitadísima. Ahora le toca al Colo”, suscribió.

La ocurrencia, publicada a modo de chiste, tiene una explicación.

Hace apenas 9 días, el 11 de noviembre, el Gobierno publicó un decreto que instrumentaba un traspaso de funciones entre distintos ministerios. Entre los cambios, el Poder Ejecutivo había dispuesto el traspaso del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), históricamente bajo el control del Ministerio del Interior, a la órbita del Ministerio de Seguridad.

La decisión generó una discusión interna en el Gobierno. Lógicamente, al recientemente nombrado ministro del Interior, Diego “Colo” Santilli, le molestó que le hubieran podado sus atribuciones pocas horas después de haber asumido el cargo. Pero también hubo un debate técnico sobre el movimiento: muchos dirigentes plantearon que el cambio significaba un retroceso en la autonomía del ente encargado de realizar los documentos y pasaportes de los argentinos.

Hubo gremios que recordaron que la última vez que el control de los datos de las personas estuvo vinculado a los organismos de seguridad fue durante la Dictadura, lapso durante el cual se cometieron atrocidades con actas de nacimiento y registros públicos.

El Gobierno reconoció rápidamente el error y este lunes se publicó el decreto que retrotrae esa transmisión de facultades. De ahí, el chiste de Bullrich. Los documentos con su firma duraron pocos días, apenas una semana, mientras estuvo vigente el primer decreto de organización ministerial.

DNI: BULLRICH VERSION

EDICIÓN LIMITADA

SIN STOCK



Si la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí.



Cuidalo, no lo pierdas. Es una edición limitadísima.



Ahora le toca al Colo. pic.twitter.com/ktDQLgGa6s — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 20, 2025

Qué dice el nuevo decreto

Luego de la primera versión de la modificación de la Ley de Ministerios, el Poder Ejecutivo instrumentó -a través de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy- cambios en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dotó de nuevas competencias al Ministerio del Interior. El presidente Javier Milei firmó el documento en las últimas horas del miércoles.

En la distribución, la secretaria de Turismo y Ambiente quedará bajo la órbita del jefe de Gabinete Manuel Adorni, con Scioli a la cabeza y bajo su tutela. En el caso de Deportes, se transformará en una subsecretaría reservada para que el nuevo ministro del Interior utilice como garantía de negociación con las provincias. La determinación es mantener a Diógenes de Urquiza Anchorena en el cargo hasta febrero, al menos.

Por otro lado, después de que se informara el traslado del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dependiente hasta entonces de Interior al Ministerio de Seguridad Nacional, el Ejecutivo materializó la marcha atrás.

Con la oficialización del DNU, el RENAPER retorna a la cartera que ha mantenido esas competencias en las últimas gestiones. El regreso no eximió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de haber impreso su firma en el reverso de los documentos nacionales de identidad en el corto período en el que tuvo a cargo el registro.

“Es una edición limitada”, bromea la funcionaria, que el próximo 10 de diciembre dejará el Ministerio para asumir como senadora nacional.

Aunque la definición es que la Dirección Nacional de Migraciones se mantenga en el organigrama de la cartera de Seguridad, los Centros de Frontera volverán a ser potestad del Ministerio Interior que aspira controlar la gestión, infraestructura y coordinación de los pasos fronterizos.