Inesperada interna en La Cámpora por un cruce entre Máximo Kirchner y Mayra Mendoza por el vínculo con Kicillof

“Máximo no es un opositor responsable. Es parte del oficialismo de la provincia de Buenos Aires”. Dos oraciones y una sentencia firme. Así fue la frase que utilizaron en el entorno más chico del líder de La Cámpora para desacreditar a una integrante de la mesa chica de la misma agrupación: Mayra Mendoza.

La intendenta de Quilmes se ausentó ayer de un acto por el Día de la Militancia que se realizó en la Universidad Nacional de Quilmes, en Bernal, y que tuvo como protagonista principal a Axel Kicillof. No fue anfitriona, como marca la costumbre, ni mantuvo contacto con el economista, que estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y los ministros Cristina Álvarez Rodríguez y Walter Correa.

Mendoza, que está enfrentada al Gobernador por su distanciamiento de Cristina Kirchner, no solo no estuvo presente, sino que avisó que al no haber fondos para las obras de los arroyos San Francisco-Las Piedras en el Presupuesto 2026, ella entró en “modo opositora responsable”, según explicaron desde el municipio.

La intendenta de Quilmes junto a Máximo Kirchner durante una recorrida en la localidad del conurbano bonaerense (Fuente)

La definición generó una reacción inmediata en el jefe de la agrupación ultra K, que salió a marcarle la cancha a su amiga y compañera de mesa chica. “Máximo no piensa que La Cámpora sea oposición responsable”, sentenciaron cerca del diputado nacional.

En la intimida, Kirchner admite sus diferencias con Kicillof y las tensiones existentes. Sin embargo, se asume como parte del oficialismo provincial y descarta cualquier posibilidad de fractura expuesta en este momento de tantas acusaciones cruzadas dentro de peronismo bonaerense.

“La Cámpora es parte del gobierno de Axel. Tiene ministros en el Gabinete. Y es parte del oficialismo bonaerense con diputados, senadores e intendentes”, explicaron cerca del hijo de Cristina Kirchner, que se vio obligado a salir a cuestionar a una persona de su extrema confianza como la Mayra Mendoza.

Cerca de Máximo Kirchner destacan que es importante que cada intendente discuta las obras, sus recursos, sus necesidades y sus proyectos. Pero advierten que, en el caso de los intendentes camporistas, es dentro del marco del oficialismo provincial. “Es válido discutir una obra y su financiamiento. Cualquier intendente lo hace. Incluso los que son parte del MDF. Pero siempr es dentro del oficialismo”, señalaron.

El vínculo con Kicillof generó un cruce extraño para el micromundo del peronismo bonaerense. Dos integrantes de la misma agrupación, de estrecho vínculo entre ambos, chocaron en declaraciones cruzadas off the record como consencuencia de una afirmación que salió desde las principales oficinas del municipio de Quilmes.

La línea que expresa Kirchner es la que baja su madre desde San José 1111. Más allá de las discusiones de poder con Kicillof, las diferencias múltiples que existen entre los referentes camporistas y el Gobernador, la idea de unidad sigue prevalenciendo en la cabeza de la ex presidenta. Sin unidad, todos pierden. Así lo piensan.

“Si eran oposición responsable, entonces tenían que sacar a todos los ministros del Gabinete. Estamos de acuerdo con Máximo”, dijeron en uno de los despachos de La Plata, con cierta ironía, frente al inesperado cruce de posturas entre Kirchner y Mendoza.

Teniendo en cuenta la verticalidad con la que convive el kirchnerismo, el mensaje del líder de La Cámpora es una bajada de línea que tiene como destinataria a Mendoza, pero también a todos los demás dirigentes que están bajo su órbita. Para que a nadie le queden dudas de que lugar ocupa la agrupación dentro del esquema del peronismo bonaerense y del gobierno de Kicillof.

Además, en el tironeo permanente de la relación kirchnerista, tanto en el kicillfismo como en el cristinismo nadie asume ser el responsable de la ruptura. “Que se vayan ellos si quieren. Nosotros actuamos sabiendo que está todo roto. No nos podemos detener en todos los líos de la interna”, avisaron, en reiteradas oportunidades, desde La Plata.

Noticia en desarrollo