Política

Tras el triunfo electoral, volvió a crecer la imagen de Javier Milei y se recuperaron las expectativas de la sociedad

Una reciente encuesta de la consultora Opina Argentina mostró que la valoración positiva del presidente subió ocho puntos después de cuatro meses consecutivos de caída. Qué dicen los votantes de LLA y del peronismo

Guardar
Se consolida la imagen positiva
Se consolida la imagen positiva de Milei después del triunfo electoral de octubre (REUTERS/Alessia Maccioni)

La victoria a nivel nacional (incluida la provincia de Buenos Aires) en las elecciones legislativas de octubre regeneró la imagen del presidente Javier Milei en la opinión pública y motivó, a la vez, la renovación de expectativas de una parte de la sociedad.

Eso al menos es lo que refleja una nueva encuesta publicada este domingo por la consultora Opina Argentina sobre 1.838 casos relevados entre el 1 y el 4 de noviembre.

El estudio indica que después del triunfo electoral se recompusieron significativamente las expectativas en torno al Gobierno nacional y la imagen positiva de Javier Milei creció ocho puntos después de cuatro meses consecutivos de caída. También bajó su imagen negativa: ahora, el presidente tiene, según Opina Argentina, 48% de valoración en su favor y 52% en contra. De todas maneras, el saldo aún se mantiene levemente negativo.

En el ranking de imagen positiva, le sigue al presidente la ministra de Seguridad y futura senadora Patricia Bullrich, con 47%. En su caso, noviembre significó un crecimiento de cuatro puntos de consideración favorable mientras que su negativa cayó tres puntos y se ubica en 53%.

Luego vienen Mauricio Macri (45% y 55%), el ministro de Economía Luis Caputo (42% y 55%), Axel Kicillof (41% y 58%), Cristina Kirchner (37% y 63%), Sergio Massa (36% y 63%) y Victoria Villarruel (32% y 64%).

A la vez, según la encuesta, el resultado electoral mejoró el examen sobre el presente y las expectativas a futuro del país. Para el 42% de los consultados, la Argentina está mejor que el año pasado, para el 9% está igual y para el 48% está peor. En el evolutivo de esta pregunta, hay un crecimiento de la percepción de estar “mejor”, que pasó de 34% a 42% y una caída del “peor”, de 55% al 48%.

Ante la pregunta “¿Cómo cree que la Argentina estará dentro de un año?“, el 46% de los encuestados respondió que ”mejor" y el 44%, todo lo contrario: “peor”. En este caso, también se modificó la tendencia evolutiva y las esperanzas de un futuro más próspero sumaron un 12% de representatividad respecto de octubre pasado.

En paralelo, subió consistentemente el porcentaje de encuestados que se autoidentifica como seguidor del gobierno de Javier Milei. El 45% dice que apoya la gestión del mandatario (en octubre era el 36%) y el 43% se considera “opositor” al presidente (bajó tres puntos respecto del mes pasado). Milei tiene apoyo mayoritario entre los jóvenes: dentro del rango etario de 16 a 29 años, suma 63% de adhesiones.

Entre los votantes de La Libertad Avanza, la principal causa de su voto fue, según respondieron a Opina Argentina, la expectativa de que el esfuerzo que se está haciendo traerá beneficios. Ante la pregunta “¿Cuál es la principal razón de su voto a LLA?“, el 54% respondió en ese sentido, mientras que el 24% lo hizo ”porque cumplió su promesa de bajar la inflación”; 16% porque “no quiero que el peronismo vuelva al poder”; y 6% porque “está terminando con los privilegios de la casta”.

En tanto, entre los votantes de Fuerza Patria, la principal causa de su voto fue la identificación con los valores peronistas (87%) y apenas el 12% lo hizo “para castigar al gobierno de Javier Milei”.

Los encuestadores también preguntaron: “¿El voto a La Libertad Avanza en las elecciones representa un apoyo al gobierno de Milei o un rechazo al peronismo?“. El 68% de los que votaron al oficialismo respondió que es un apoyo. Pero entre los votantes de Fuerza Patria, el 65% consideró que el voto mayoritariamente violeta representó ”un rechazo al peronismo".

Temas Relacionados

Javier MileiEncuestaimagen positivaÚltimas noticiasPatricia BullrichVictoria VillarruelElecciones 2025

Últimas Noticias

A 36 años de la caída del Muro de Berlín, Javier Milei reflexionó sobre el acontecimiento: “El fracaso de la utopía socialista”

El presidente posteó en la red social X un breve texto con motivo de un nuevo aniversario de uno de los episodios más significativos del siglo pasado y compartió un video en la que él canta una célebre canción

A 36 años de la

El Gobierno de Chubut promulgó la enmienda que elimina los fueros de políticos, sindicalistas y jueces

La provincia se convirtió en la primera en quitarle la inmunidad a los tres poderes y a los sindicatos. La medida obtuvo la aprobación del 63% de la ciudadanía

El Gobierno de Chubut promulgó

Elecciones 2025: los 10 municipios del país en los que LLA se impuso el 26 de octubre por mayor porcentaje de votos

Infobae analizó los resultados en las 528 localidades de los 24 distritos, y armó un ranking de aquellas donde La Libertad Avanza, Fuerza Patria, Provincias Unidas y la Izquierda se impusieron con una proporción más alta

Elecciones 2025: los 10 municipios

El sugestivo guiño del kirchnerismo al Gobierno en el Senado desconcertó y preocupó a los bloques dialoguistas

Tras la derrota electoral, el peronismo apeló al pragmatismo y abrió una ligera ventana de negociación. “Milei no colonizó la justicia ni metió preso a nadie. Y, por momentos, habla nuestro idioma. Los otros demostraron no ser confiables”, sintetizaron desde el interbloque de José Mayans

El sugestivo guiño del kirchnerismo

Cristian Jerónimo, uno de los nuevos líderes de la CGT: “No estamos dispuestos a negociar ciegamente la reforma laboral del Gobierno”

En una entrevista con Infobae, el sindicalista rechazó los cambios que impliquen “quita de derechos” y dijo que hay que discutir la modernización a través de los convenios colectivos. Hizo una autocrítica y dio su mirada sobre el PJ

Cristian Jerónimo, uno de los
DEPORTES
Franco Colapinto se benefició porque

Franco Colapinto se benefició porque Verstappen y Ocon saldrán desde boxes y largará del puesto 16 el GP de Brasil de la F1: todo lo que hay que saber

Cuándo volverá a jugar la selección argentina en el Mundial Sub 17 y quién podría ser su rival en los 16avos de final

La particular medida que adoptó la organización del GP de Brasil tras el múltiple choque de Franco Colapinto y otros pilotos de la F1

Boca Juniors y River Plate animarán una nueva edición del Superclásico por el Torneo Clausura: hora, TV y todo lo que hay que saber

El gol imposible de una figura del fútbol que recorre el mundo y podría ser uno de los mejores del año

TELESHOW
Julieta Cardinali habló de su

Julieta Cardinali habló de su vínculo con Andrés Calamaro a 15 años de su conflictiva separación

Wanda Nara mostró el extravagante regalo que le hizo su novio Martín Migueles: “Alguien muy celoso”

El emotivo reencuentro de Lourdes Fernández con su mamá y sus seres queridos: las imágenes del momento

Andrea Pietra y la emoción de volver al teatro porteño luego de 15 años: “Hay un montón de gente que nunca me vio”

El emotivo recuerdo de Benjamín Vicuña a su hija Blanca con una foto inédita

INFOBAE AMÉRICA

Rusia sufrió apagones masivos tras

Rusia sufrió apagones masivos tras los ataques de Ucrania contra su infraestructura energética

Un barco de migrantes se hundió cerca de la frontera entre Malasia y Tailandia: al menos un muerto y cientos de desaparecidos

El rey Carlos III encabezó la ceremonia del Domingo del Recuerdo en Reino Unido en honor a los caídos en la guerra

El papa León XIV volvió a pedir un cese al fuego en todas las regiones del mundo afectadas por la guerra

Arqueólogos revelan la vida de una “Reina Guerrera Suprema” maya que desafía a la historia