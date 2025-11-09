Tras el triunfo electoral, volvió a crecer la imagen de Javier Milei y se recuperaron las expectativas de la sociedad

Se consolida la imagen positiva de Milei después del triunfo electoral de octubre (REUTERS/Alessia Maccioni)

La victoria a nivel nacional (incluida la provincia de Buenos Aires) en las elecciones legislativas de octubre regeneró la imagen del presidente Javier Milei en la opinión pública y motivó, a la vez, la renovación de expectativas de una parte de la sociedad.

Eso al menos es lo que refleja una nueva encuesta publicada este domingo por la consultora Opina Argentina sobre 1.838 casos relevados entre el 1 y el 4 de noviembre.

El estudio indica que después del triunfo electoral se recompusieron significativamente las expectativas en torno al Gobierno nacional y la imagen positiva de Javier Milei creció ocho puntos después de cuatro meses consecutivos de caída. También bajó su imagen negativa: ahora, el presidente tiene, según Opina Argentina, 48% de valoración en su favor y 52% en contra. De todas maneras, el saldo aún se mantiene levemente negativo.

En el ranking de imagen positiva, le sigue al presidente la ministra de Seguridad y futura senadora Patricia Bullrich, con 47%. En su caso, noviembre significó un crecimiento de cuatro puntos de consideración favorable mientras que su negativa cayó tres puntos y se ubica en 53%.

Luego vienen Mauricio Macri (45% y 55%), el ministro de Economía Luis Caputo (42% y 55%), Axel Kicillof (41% y 58%), Cristina Kirchner (37% y 63%), Sergio Massa (36% y 63%) y Victoria Villarruel (32% y 64%).

A la vez, según la encuesta, el resultado electoral mejoró el examen sobre el presente y las expectativas a futuro del país. Para el 42% de los consultados, la Argentina está mejor que el año pasado, para el 9% está igual y para el 48% está peor. En el evolutivo de esta pregunta, hay un crecimiento de la percepción de estar “mejor”, que pasó de 34% a 42% y una caída del “peor”, de 55% al 48%.

Ante la pregunta “¿Cómo cree que la Argentina estará dentro de un año?“, el 46% de los encuestados respondió que ”mejor" y el 44%, todo lo contrario: “peor”. En este caso, también se modificó la tendencia evolutiva y las esperanzas de un futuro más próspero sumaron un 12% de representatividad respecto de octubre pasado.

En paralelo, subió consistentemente el porcentaje de encuestados que se autoidentifica como seguidor del gobierno de Javier Milei. El 45% dice que apoya la gestión del mandatario (en octubre era el 36%) y el 43% se considera “opositor” al presidente (bajó tres puntos respecto del mes pasado). Milei tiene apoyo mayoritario entre los jóvenes: dentro del rango etario de 16 a 29 años, suma 63% de adhesiones.

Entre los votantes de La Libertad Avanza, la principal causa de su voto fue, según respondieron a Opina Argentina, la expectativa de que el esfuerzo que se está haciendo traerá beneficios. Ante la pregunta “¿Cuál es la principal razón de su voto a LLA?“, el 54% respondió en ese sentido, mientras que el 24% lo hizo ”porque cumplió su promesa de bajar la inflación”; 16% porque “no quiero que el peronismo vuelva al poder”; y 6% porque “está terminando con los privilegios de la casta”.

En tanto, entre los votantes de Fuerza Patria, la principal causa de su voto fue la identificación con los valores peronistas (87%) y apenas el 12% lo hizo “para castigar al gobierno de Javier Milei”.

Los encuestadores también preguntaron: “¿El voto a La Libertad Avanza en las elecciones representa un apoyo al gobierno de Milei o un rechazo al peronismo?“. El 68% de los que votaron al oficialismo respondió que es un apoyo. Pero entre los votantes de Fuerza Patria, el 65% consideró que el voto mayoritariamente violeta representó ”un rechazo al peronismo".