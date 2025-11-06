A qué hora habla hoy Javier Milei en el America Business Forum y cómo verlo en vivo

El día de ayer el American Business Forum contó con la presencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien dio una ponencia frente al público (Reuters/Jonathan Ernst)

La gira internacional del presidente Javier Milei, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, desembarca hoy en el America Business Forum (ABF) un encuentro de alto perfil que reúne a referentes de la política, las finanzas y el deporte.

El evento, que cuenta con una inversión de 15 millones de dólares y el respaldo financiero principal del Public Investment Fund (PIF), el fondo soberano de Arabia Saudita, tendrá lugar por segundo día en el Kaseya Center, un recinto deportivo con capacidad para casi 20 mil espectadores, sede de los partidos de básquetbol que disputan los locales Miami Heat.

La llegada de Javier Milei al hotel en Miami, en la previa a su disertación en el American Business Forum

El ABF se autodefine como “el foro global de negocios más grande del continente americano” y busca ser -en palabras de su fundador y organizador Ignacio González Castro, CEO de América Business- “la cumbre de las ideas más grande del planeta”.

El traslado de la sede desde Punta del Este, Uruguay, donde se realizó entre 2017 y 2024, marcó una nueva etapa de alcance global para este encuentro que comenzó ayer.

El alcalde de la ciudad, Francis Suárez señaló que la seguridad es una de las principales prioridades durante la realización del foro, por el nivel de sus invitados. Para ellos se implementa un amplio despliegue de dispositivos de control y coordinación interinstitucional, en conjunto con agencias locales y federales.

El Kaseya Center, con capacidad para casi 20 mil espectadores, es la sede del American Business Forum en Miami (Román Letjman/Infobae)

Las entradas para asistir al evento oscilan entre USD 100 y USD 10.000. El fundador y director ejecutivo del foro, Ignacio González Castro, explicó que el objetivo es mantener el evento “al alcance de un público amplio”, con el respaldo de patrocinadores como GoProf, que entregó cupones de 50 dólares a 5.000 asistentes para reducir el costo de acceso.

A qué hora habla Javier Milei y cómo verlo en vivo

Milei disertará hoy a las 17.45 hora argentina (15:45 de la ciudad estadounidense), y, a diferencia de la mayoría de los oradores, ofrecerá un discurso directo al público durante 45 cinco minutos, sin la mediación de una entrevista.

Así el ABF anunció la conferencia de hoy del presidente Milei

Este formato, que fue reservado también ayer para el presidente estadounidense Donald Trump, marca una excepción en la dinámica habitual del evento, donde el conductor de Fox News, Bret Baier, suele entrevistar a los participantes.

El evento podrá seguirse en directo desde la página de Infobae y su canal de YouTube. El America Business Forum incorporó además una aplicación móvil, con tecnología de inteligencia artificial, que permite la traducción simultánea en más de 40 idiomas, para aquellos asistentes no angloparlantes.

Quiénes participan del America Business Forum

El día de ayer el evento contó con la presencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado; y el campeón mundial del fútbol, Lionel Messi, entre otros.

Hoy, la jornada comienza a las 10:10 (hora local, 12:10 de Argentina) con la presentación del ex CEO de Google y actual presidente de Relativity Space, Eric Schmidt. A continuación, disertará el presidente y CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, antes de un bloque dedicado a networking.

Luego será lugar para el presentador y empresario estadounidense Patrick Bet-David, quien expondrá sobre nuevas formas de liderazgo mediático. Poco después, el actual enviado especial para misiones de paz de Estados Unidos, Steve Witkoff, aportará la visión diplomática en los negocios.

La extenista estadounidense, Serena Williams, disertará hoy en el ABF (Reuters/Pankra Nieto)

La agenda retomará la conexión con el deporte y la innovación empresarial con la disertación de la multipremiada Serena Williams, quien desarrollará a las 15:30 (horario Argentina) el cruce entre su experiencia como atleta de alto nivel y emprendedora.

Luego del almuerzo, llegará el turno del presidente Javier Milei, quien se suma al cronograma a las 15:45 de EEUU (17:45, Argentina) para abordar el escenario político regional y compartir su perspectiva sobre la economía emergente sudamericana.

El cierre estará a cargo del extenista Rafael Nadal, el foco de su disertación estará puesto en la profesionalización del deporte y el desarrollo de proyectos empresariales vinculados a su nombre.

La leyenda del tenis, Rafael Nadal, otro de los invitados a hablar hoy en el ABF (Reuters/Lisi Niesnerric)

El programa incluyó además el día anterior a Fahad Alsaif, director de Estrategia de Inversión y Análisis Económico; Adam Neumann, cofundador de WeWork y Flow; Reema Bandar Al-Saud, embajadora del Reino de Arabia Saudita ante los Estados Unidos; Tony Robbins, estratega de liderazgo y negocios; Ken Griffin, fundador y director ejecutivo de Citadel; Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1 y Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Quién es Ignacio González Castro, presidente del foro

El empresario uruguayo Ignacio González Castro, de 34 años, estudió Administración en la Universidad ORT y realizó un intercambio en Babson College en Boston, donde se inspiró para crear un foro centrado en historias personales de éxito y fracaso.

Así nació en 2015 el America Business Forum, que comenzó con ediciones modestas en un hangar del aeropuerto de Carrasco y luego se trasladó a Punta del Este, consolidando un formato de entrevistas breves, producción cinematográfica y relatos de vida.

Ignacio González Castro, el empresario uruguayo de 34 años (Reuters/Marco Bello)

La intersección entre deporte, política y negocios constituye el núcleo del foro que, tras varias ediciones en Uruguay, por primera vez se celebra en Miami, luego de contar con la presencia de presidentes regionales como Santiago Peña y personalidades del espectáculo como Guillermo Francella.

Durante la pandemia, González Castro adaptó el modelo a la televisión con el ciclo El Legado, grabado en el Palacio Legislativo y el Teatro Solís de Uruguay, y más tarde creó el festival America Rockstars en la rambla de Montevideo, reafirmando la combinación de negocios, espectáculo y narrativa personal.