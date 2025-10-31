Sigue el conflicto en el Hospital Garrahan: ocupan las oficinas centrales en protesta contra descuentos por días de paro

Trabajadores del Hospital Garrahan ocuparon la dirección de la institución y exigen devolución de salarios descontados por días de huelga

La dirección médica del Hospital Garrahan se encuentra ocupada desde las 12 de este viernes por trabajadores nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), en protesta contra descuentos aplicados a los salarios de enfermeras, instrumentadoras y docentes del jardín maternal.

La medida fue informada a través de un comunicado difundido por la organización gremial que representa a los manifestantes, quienes reclaman ser recibidos por las autoridades del centro de salud.

Según el texto difundido por la APyT, la protesta se mantendrá hasta que “devuelvan lo que descontaron”, y apunta contra las autoridades del centro de salud, que encabezan el director, Mariano Pirozzo, y el Consejo de Administración del hospital, a quienes califican de “enemigos del Garrahan y las infancias”, además de acusarlos de actuar como “un interventor político, autoritario y prepotente”.

“En este momento, la dirección médica del Hospital Garrahan está ocupada porque los directivos y dos otros funcionarios del Consejo de Administración resolvieron descuentos de sueldo brutales: de $300.000 a $500.000 por ejercer el derecho a huelga a trabajadoras que no llegan a fin de mes”, sostuvo el delegado de la Junta Interna ATE Hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich.

El delegado Junta Interna ATE Hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich, se refiere al reclamo por los descuentos salariales

Según el representante gremial, el personal afectado abarca a “madres solteras que no pueden pagar el alquiler, mientras ellos (la dirección del hospital) usufructúan personalmente millones de pesos para sus ingresos, designan contratados como asesores que ganan $3.4 millones y hambrean al personal. La crisis del Garrahan no solo está lejos de resolverse, sino que se profundiza. Exigimos que las autoridades nos reciban, que no lo están haciendo, y que den marcha atrás con estos descuentos criminales”, completó Lipcovich.

“Las enfermeras que están atendiendo 24 horas a los niños y niñas con padecimientos más complejos del país han sufrido descuentos de cientos de miles de pesos. No hay respuesta, no hay reuniones, no hay nada”, lamentó el referente sindical.

Como parte del reclamo general, la APyT sostuvo que el actual Consejo fue designado “a dedo” para “ocultar millonarios recursos propios que generamos las y los trabajadores para destinarlos a un Fondo de Inversión”, y repudió que se apliquen “descuentos a quienes defienden el Hospital Garrahan”.

El escrito también exhortó: “Se tienen que ir porque cada minuto que pasa y están al frente del hospital, las infancias y el equipo de salud estamos peor”. Y se convoca a “todos y todas” a participar de la toma en la Dirección del hospital, en reclamo de la restitución de los haberes descontados y la apertura de un canal de diálogo con los responsables del establecimiento.

La APyT colocó dentro del hospital carteles con insultos a los directivos

En las últimas semanas, los trabajadores del Hospital Garrahan, agrupados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), continuaron realizando protestas, entre ellas un cacerolazo en la puerta de la institución en rechazo a la decisión del presidente Javier Milei de no aplicar la Ley de Emergencia Pediátrica “por falta de fondos”.

La convocatoria se llevó a cabo en un contexto de un paro general por 24 horas, y ante una situación “gravísima para la democracia” del país y también “para los niños, niñas y adolescentes del Garrahan y sus trabajadores”.

“No podemos naturalizar el autoritarismo. El Presidente anunció que no aplicará la Emergencia Pediátrica ‘por falta de fondos’ y eso es una provocación autoritaria. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto como pueblo? Hay que terminar con tanta crueldad y prepotencia”, indicó APyT desde un comunicado.

Los trabajadores exigen que se dé marcha atrás con los descuentos por días de paro

Asimismo, expresaron que esta medida es “en repudio al atropello” permanente que ejerce el Gobierno Nacional y que decide de forma “autocrática” no aplicar las leyes del Congreso “como si se tratara de una monarquía”.

“Esta medida es para poner de relieve esta situación y va a ser el primer paso de un plan de lucha que no va a aflojar. Esta gente está incumpliendo la ley cuatro veces en el Parlamento, dos veces en el Senado, dos veces en Diputados. No la están cumpliendo, y es una ley que plantea recomponer los salarios”, advirtió Lipcovich.

En la misma línea, en la previa de las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre, la APyT presentó una denuncia penal a los integrantes de Poder Ejecutivo y, paralelamente, solicitaron que el Congreso “active el juicio político” a Milei, al ministro de Salud Mario Lugones, su par en Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La dirección del hospital sostiene que los gremialistas tienen al personal de rehén

La dirección del Hospital Garrahan calificó a la medida gremial de "extorsión" y afirma que mantienen a empleados administrativos de rehenes

Desde la dirección del Hospital Garrahan le manifestaron a Infobae su preocupación por la situación violenta que se vive en el centro de salud.

“Los gremios de ATE y APyT se metieron en las oficinas del director médico y de la administración para alterar nuevamente la atención en el hospital. En este momento, personal administrativo y jerárquico se encuentra como rehén de los gremialistas”, afirmaron.

Para las autoridades del hospital, la medida a través de la cual se realizaron los descuentos por los días de paro “fue legítima y corresponde a una política de presentismo que rige para todo el personal, sin excepciones”.

“El problema es político. Es la izquierda defendiendo una vez más sus propios intereses. El objetivo es frenar las obras y mejoras que el Consejo de Administración está llevando adelante. El presupuesto está garantizado, los bonos remunerativos aplicados recientemente para incrementar los ingresos del personal continúan y continuarán vigentes”, aclararon.

Y concluyeron: “Las obras y las adquisiciones de equipamiento y tecnología están en marcha y se financian íntegramente con recursos propios del hospital, generados por el ahorro y la eficiencia”.

Además, a través de un comunicado en redes sociales, la administración manifestó: “Se trata de un accionar violento y extorsivo, absolutamente inadmisible en un hospital público y de referencia pediátrica nacional y regional”.

“El Hospital Garrahan es una institución al servicio de los niños y sus familias. No es un espacio de militancia ni un botín gremial. Vamos a seguir defendiendo su misión, su prestigio, al equipo médico y, sobre todo, la atención de los pacientes”, finaliza el mensaje.