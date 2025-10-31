Antes de la reunión en Olivos, en Casa Rosada le bajan el tono a los dichos de Macri sobre el futuro del PRO

El presidente Javier Milei junto al ex mandatario Mauricio Macri

En la previa a la reedición del menú de milanesas en la quinta de Olivos, el expresidente Mauricio Macri pronunció una frase que resonó en los principales medios de comunicación, pero que pasó sin pena ni gloria por los pasillos de Casa Rosada. “El PRO está más vivo que nunca, no tiene un candidato conocido para disputar, pero lo tendrá en 2027″, desafió el fundador del partido amarillo durante un evento en Chile, a dos días de la nueva reunión con el presidente Javier Milei.

La definición anticipó los planes de la fuerza socia del oficialismo y desnudó la sed de competencia de Macri camino a la elección presidencial. Sin embargo, lo que podría haber sido tomado como una amenaza, no tuvo gran impacto en las filas libertarias que apostaron a relativizar los dichos.

“Es lo que tiene que hacer. Imagino que no está hablando de él porque hizo referencia a un candidato competitivo”, ironizó ante Infobae una importante voz del Gabinete.

En la misma sintonía, otro interlocutor de La Libertad Avanza, confesó: “No nos preocupa para nada. Es una frase totalmente intrascendente”. Lo cierto es que hay quienes le atribuyen el espíritu del encuentro de mañana a la “lealtad” que le profesa el mandatario a raíz de la decisión que adoptó Macri, en 2013, en lo que se conoce como “el pacto de Acassuso”.

A pocos metros, en otro despacho de Balcarce 50, un funcionario evitó polemizar y tomó distancia. “No se puede opinar de algo del 2027. Falta un montón y estamos enfocados en la agenda de reformas para los próximos dos años”, planteó ante la consulta de este medio.

El próximo viernes, el fundador del PRO volverá a la quinta de Olivos, a dar su visión sobre el funcionamiento de la administración libertaria y reiterar sus propuestas para integrar un Gabinete combinado. La reconexión se dio producto de la intervención del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien ofició de mediador para acercar posiciones.

Mauricio Macri y Guillermo Francos

Pese al anticipo electoral, Francos elogió al PRO tras calificarlo como un espacio “muy importante” por su capacidad legislativa, y destacó además la coordinación con el Ejecutivo. “Hemos trabajado mucho durante este tiempo en conjunto. En nuestras listas hay dirigentes del PRO que han sido electos y además porque el presidente tiene una excelente relación con Mauricio Macri. No veo dificultades”, remarcó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Desde el inicio de semana, luego del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales, Javier Milei dio sobradas muestras de querer abrirse al diálogo y a la construcción de consensos con sectores aliados, una de las insistentes demandas del ex presidente de Boca Juniors. Además del nuevo contacto con Macri, el jefe de Estado consiguió una foto con una veintena de gobernadores en Casa Rosada, escoltado por su Gabinete completo.

“El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, de las alianzas que tengo que buscar para poder pasar la agenda. Lo importante es conseguir las reformas”, prometió el lunes al tiempo que dejó abierta la posibilidad de incorporar referentes de otros espacios al equipo que lo rodea.

La idea es resistida por algunas tribus del campamento libertario, que desestiman la posibilidad tras argumentar que la figura del expresidente complejizaría la interna abierta entre los vértices del Triángulo de Hierro. “Macri no está seguro de querer formar parte del Gobierno. En el hipotético caso ,¿a quiénes van a reportar esos funcionarios? ¿A Macri o a Milei? Eso va a generar más conflicto”, planteó a Infobae un funcionario que rechaza la idea.

La reunión en la residencia presidencial terminó de tomar forma con el llamado telefónico del libertario, a principios de semana, quien le agradeció a Macri por el respaldo durante las últimas semanas previas a la elección, cuando enfrentaba un clima de inestabilidad cambiaria mientras debía reacomodar las listas, luego de dar de baja la candidatura de José Luis Espert.

La buena sintonía encontraría lugar en la Cámara de Diputados, donde el bloque socio se debaten si avanzar en la conformación de un espacio conjunto. Si bien, un sector del PRO, conducido por el bullrichista Damián Arabia, estudia la posibilidad de conformar una bancada propia y trabajar en coordinación con La Libertad Avanza o pasar a integrar sus filas, otros referentes, como el jefe del espacio, Cristian Ritondo, buscan preservar la identidad. “Sin ser interbloque, colaboramos más que propios de La Libertad Avanza que se terminaron yendo”, sostuvo el exminsitro.