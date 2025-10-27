Elecciones 2025, en vivo: el día después de los comicios legislativos nacionales

El presidente Javier Milei, desde el búnker de La Libertad Avanza

Este domingo, los argentinos acudieron a las urnas para elegir a 127 diputados y 24 senadores, que renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso a partir del próximo 10 de diciembre. Con un contundente triunfo, La Libertad Avanza se quedó con el 40,66% a partir del voto de 9.341.444 electores, mientras que Fuerza Patria obtuvo un total de 5.587.521 votos, una cifra que representó 24,31%. El tercer lugar se lo llevó Provincias Unidas, con el 4,96% de los sufragios.

En cuanto a los escaños a repartir, el partido oficialista alcanzó a la Cámara de Diputados un total de 93 bancas, gracias a los 56 lugares que obtuvo; una abismal diferencia teniendo en cuenta los ocho lugares que había puesto en juego. La oposición continúa estando liderada por Fuerza Patria, que tendrá 97 bancas; más allá de haber restado cuatro lugares por haber puesto en juego 48 sillas.

En lo que respecta a la Cámara alta, LLA logró obtener 20 legisladores propios, a los que se agregan cinco aliados que le permitirán acercarse al tercio de bloqueo. Por su parte, el kirchnerismo redujo su presencia de 34 a 28 escaños, aunque mantiene la condición de primera minoría.