Elecciones 2025, en vivo: el día después de los comicios legislativos nacionales

Este domingo, los argentinos acudieron a las urnas para elegir a 127 diputados y 24 senadores, que renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso a partir del próximo 10 de diciembre. Con un contundente triunfo, La Libertad Avanza se quedó con el 40,66% a partir del voto de 9.341.444 electores, mientras que Fuerza Patria obtuvo un total de 5.587.521 votos, una cifra que representó 24,31%. El tercer lugar se lo llevó Provincias Unidas, con el 4,96% de los sufragios.
En cuanto a los escaños a repartir, el partido oficialista alcanzó a la Cámara de Diputados un total de 93 bancas, gracias a los 56 lugares que obtuvo; una abismal diferencia teniendo en cuenta los ocho lugares que había puesto en juego. La oposición continúa estando liderada por Fuerza Patria, que tendrá 97 bancas; más allá de haber restado cuatro lugares por haber puesto en juego 48 sillas.
En lo que respecta a la Cámara alta, LLA logró obtener 20 legisladores propios, a los que se agregan cinco aliados que le permitirán acercarse al tercio de bloqueo. Por su parte, el kirchnerismo redujo su presencia de 34 a 28 escaños, aunque mantiene la condición de primera minoría.
El presidente Javier Milei reafirmó su intención de avanzar en acuerdos con los gobernadores y el PRO, al tiempo que anticipó que la conformación del nuevo Gabinete dependerá de la nueva composición del Congreso.
El presidente Javier Milei obtuvo una victoria contundente en las elecciones legislativas del domingo y consolidó su liderazgo político para avanzar" en su agenda de reformas de libre mercado", según analizó The Wall Street Journal, el prestigioso diario de Estados Unidos, que dedicó el tema central de la edición impresa a los comicios de medio término en el país.
Los días anteriores a la elección, ya había un clima optimista en la Casa Rosada que se terminó de consolidar en el Hotel Libertador, donde el presidente Javier Milei esperó los resultados provisorios y comenzó a diseñar el nuevo Gobierno, que tendrá varios cambios y se relanzará con el objetivo de contentar a todos los sectores y terminar así con la interna que se había intensificado en el último tiempo, aunque las definiciones se demorarán.
El proyecto del presidente Javier Milei obtuvo un respaldo contundente en las elecciones legislativas nacionales al superar el 40% de los votos en todo el país: La Libertad Avanza se impuso en 16 provincias, incluyendo Buenos Aires, y relegó a Fuerza Patria al segundo lugar. Tras conocerse estos resultados, Donald Trump felicitó al Presidente luego del triunfo, calificando la victoria como “aplastante” y asegurando: “El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”.
Tras las elecciones de este domingo y, pese a un rápido que recuento que deja una puja muy pareja en Río Negro -sobre todo- y Chaco hasta último momento, el pleno del Senado -72 integrantes- a partir del 10 de diciembre próximo tendrá a La Libertad Avanza reforzada, con 20 legisladores propios -a cinco aliados del tercio bloqueador-, aunque lejos de cifras clave, como el quorum (37). En tanto, el kirchnerismo bajará de 34 a 28, pero sostendrá la primera minoría, mientras que habrá caídas en el PRO, la UCR y Provincias Unidas, y un leve refuerzo en partidos locales. Veamos.
El presidente Javier Milei habló luego de la contundente victoria de La Libertad Avanza en todo el país en las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre y adelantó que la segunda mitad de su gestión incluirá reformas que serán consensuadas con legisladores y gobernadores con los que considera que el oficialismo puede dialogar.
Javier Milei logró superar con éxito su primer examen electoral desde que asumió la presidencia de Argentina hace casi dos años. Su partido, La Libertad Avanza (LLA), se afirmó como la fuerza más votada en las elecciones legislativas que renovarán parcialmente el Congreso, en medio de un escenario marcado por la crisis económica y la inestabilidad del tipo de cambio.
Así como ningún encuestador pudo prever el contundente triunfo de La Libertad Avanza, incluyendo el resultado de la provincia de Buenos Aires, nadie en el mercado financiero tenía en su radar una diferencia semejante en favor del oficialismo. “En la Argentina, los cisnes son siempre negros”, señalaba anoche un ejecutivo financiero en relación a los constantes acontecimientos inesperados que atraviesa el país.
Fue un golpe muy duro. Inesperado y contundente. El peronismo, bajo el título de Fuerza Patria, retrocedió todo lo que había logrado avanzar en la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que había tenido un impacto más allá de las fronteras bonaerenses y que había puesto a Axel Kicillof en la cúspide del peronismo bonaerense.
Luego de votar, Mauricio Macri fue directo con relación a lo que espera en las próximas horas: que el Gobierno “plantee cambios en serio”, que busque una “mayor gobernabilidad” y una “mayor capacidad de gestión”. Esto es, pasar de las palabras a la acción, y algo de ese rumbo el expresidente esperó encontrar en el discurso que ofreció Javier Milei, tras imponerse en las elecciones legislativas. Lo siguió con expectativa.