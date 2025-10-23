Política

Santiago Cuneo realizó el cierre de campaña en La Plata y afirmó: “Somos el movimiento obrero argentino”

El candidato de Nuevo Buenos Aires se diferenció de Fuerza Patria, criticó a Cristina Kirchner y apuntó contra el Gobierno de Javier Milei

Guardar
Santiago Cuneo cerró la campaña
Santiago Cuneo cerró la campaña en La Plata

En la recta final para las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo, el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires del partido Nuevo Buenos Aires, Santiago Cuneo, realizó el cierre de campaña este miércoles en la ciudad de La Plata. Con fuertes críticas a Cristina Kirchner, se diferenció de Fuerza Patria y apuntó contra el Gobierno por las relaciones con Estados Unidos.

En el acto que se realizó en la sede del Sindicato de la UTA en la capital bonaerense, Cuneo señaló: “Estamos orgullosos de saber que se ven representados los compañeros trabajadores del peronismo. Porque claramente hemos sido capaces de interpretar lo que realmente somos. Somos el movimiento obrero argentino, porque Perón es el primer trabajador y nosotros somos sus herederos“.

Remarcó que los militantes de la izquierda son “peronistas mal terminados" y sostuvo: “Los verdaderos militantes comunistas, anarquistas, socialistas y radicales de la Revolución del Parque, se hicieron peronistas el 17 de octubre. Gracias a ese puente intelectual que llevó a los militantes revolucionarios de las boinas blancas y los cantones de la plaza Lavalle, junto al general Campos y el Colegio Militar, a plantársele a aquellos que son los abuelos de estos hijos de puta”.

Cuneo criticó al Gobierno como
Cuneo criticó al Gobierno como a los integrantes de Fuerza Patria

“En la Argentina, la patria o la colonia son alternativas fundacionales. La Argentina nunca fue libre, justa y soberana, salvo en recreos generados por la presencia de patriotas como Rosas y Perón. Por eso, cuando hoy pornográficamente y violando el horario de protección al menor en los medios de comunicación, vemos cómo estos cipayos de un gobierno de ocupación deciden practicarle sexo oral a sus mandantes, y ustedes saben que nunca el árbol meó al perro. Con lo cual, el perro llamó para que el árbol viaje y los meó en la Casa Blanca", continuó.

Y siguió: “Tenemos un gobierno que pasó de ser un gobierno de ocupación a ser, directamente, un gobierno de intervención. Nosotros les vamos a responder a todos lo que va a pasar el lunes, la pregunta idiota de los medios de comunicación: ¿qué va a pasar el lunes? El lunes no hay un cambio de gabinete, hay un cambio de guardia. Asume Lamelas, el embajador de Estados Unidos, y van a ver desfilar a la Sociedad Rural, a la UIA, a los gordos roñosos de la CGT como los Daer de mierda, traidores al movimiento obrero argentino".

El postulante para la Cámara baja criticó a los dirigentes gremiales de la CGT y señaló que “ya no son sindicalistas ni defienden las paritarias de los trabajadores, sino el negocio de las obras sociales”. “Con Perón la salud estaba en los hospitales públicos y los trabajadores no necesitaban una obra social sindical. Se curaban en el hospital o en la sala más cercana en sus barrios. Y la seguridad no se pagaba aparte, la daba la policía y la pagabas con tus impuestos. Y era una Argentina clara y transparente, del ascenso social de clases y sus dueños eran, como va a volver a pasar, los trabajadores”, enfatizó.

“Nos metieron en una campaña mugrienta llena de baldes de mierda entre una lista de narcos, prostitutas y chorros, que son la lista de este gobierno de ocupación. Y una lista que encabeza un personaje como Taiana, que militaba en la organización subversiva y terrorista de montoneros en democracia que mató al hijo de Perón, a José Ignacio Rucci”, comentó en otro pasaje de su discurso con críticas al armado electoral de Fuerza Patria.

Cuneo cruzó a Juan Grabois
Cuneo cruzó a Juan Grabois

Además, cuestionó la postulación de Juan Grabois como parte de una de las listas del peronismo y lo definió como “un cualquierista y un carterista, que se ha hecho un lugar administrando la pobreza y el dolor de personas que eran trabajadores y se transformaron en desocupados”.

“En esa lista socialdemócrata, radical y liberal que armó la dueña del boliche bailable de San Telmo que tiene secuestrado el Partido Justicialista en la mesita de luz y le regaló el PJ de la provincia de Buenos Aires al hijo porque ya no tiene plata para comprarle una PlayStation, decidió armar una lista a la medida de sus obsecuentes miserables y no de las necesidades de la patria”, lanzó en referencia a Cristina Kirchner.

Y completó: “Por eso, esa boleta impresentable, igual que la otra boleta impresentable, que trata de llevar adelante un modelo de polarización mediática, tratando de convencer a la población de nuestra patria bonaerense que tienen que elegir entre sapos y mierda. Le decimos a cada bonaerense bien parido de esta tierra de Juan Manuel de Rosas: el 26 de octubre, votá por otro diecisiete de octubre”.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones Buenos Aires 2025Santiago CuneoNuevo Buenos Airesúltimas noticias

Últimas Noticias

Nueva salida del Gabinete: Mariano Cúneo Libarona se irá después de las elecciones

El ministro ya se lo comunicó a la cúpula de la Casa Rosada semanas atrás. El lunes se hará formal su salida, confirmó a Infobae el propio funcionario

Nueva salida del Gabinete: Mariano

Fernando de Andreis: “A nivel nacional va a ganar La Libertad Avanza y en ciudad vamos a ganar bien”

El dirigente del PRO advirtió que el país enfrenta una decisión crucial entre avanzar con las reformas de Milei o retroceder al modelo kirchnerista, y alertó sobre el impacto de la dispersión del voto en el resultado

Fernando de Andreis: “A nivel

El esquema de fiscalización bonaerense tensó la relación entre el PRO y LLA en la antesala de las elecciones

El diputado nacional Cristian Ritondo sostuvo que “cualquier discusión es secundaria” y garantizó que el macrismo aportará la cantidad de fiscales necesarios para cubrir el 100% de las mesas. La situación en La Matanza y las últimas recorridas de Santilli

El esquema de fiscalización bonaerense

Hugo Moyano se mostró con un candidato a la CGT y los dos sectores en pugna pactaron bajar las tensiones

Hubo un encuentro reservado en UPCN para intentar un acuerdo interno, mientras el líder de Camioneros se reunió durante 2 horas con Cristian Jerónimo, vetado por “los Gordos” y el barrionuevismo

Hugo Moyano se mostró con

Los principales cambios que impulsa Jorge Macri para relanzar su gestión tras las elecciones

El jefe de Gobierno porteño presentó un proyecto para modificar la Ley de Ministerios. Sin participación en la campaña de Patricia Bullrich, más allá de una foto institucional, el mandatario sigue de cerca la discusión del Presupuesto 2026 que pondrá a prueba el diálogo entre el PRO y LLA

Los principales cambios que impulsa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de brownies sin TACC,

Receta de brownies sin TACC, rápida y fácil

Las 5 grandes canciones de Charly García que marcaron la historia argentina

Fuerte recuperación en la confianza del consumidor en octubre: subió 6,3% mensual

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación cae a $1.505 para la venta

¿Cómo elige un gato a su persona favorita?

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia: Jorge Quiroga ofrece apoyo

Bolivia: Jorge Quiroga ofrece apoyo parlamentario a Rodrigo Paz “a cambio de nada”

Quiénes son los generales y funcionarios expulsados del Partido Comunista Chino en la histórica purga de Xi Jinping

Las 5 grandes canciones de Charly García que marcaron la historia argentina

Así son los submarinos que transportan cocaína por mares y océanos

Bryan Johnson, el magnate obsesionado con la longevidad, vuelve a la polémica: ahora afirma haber eliminado el 85% de los plásticos tóxicos de su cuerpo

TELESHOW
Guido Kaczka protagonizó un momento

Guido Kaczka protagonizó un momento desopilante al aire que paralizó a todo el barrio

Lissa Vera habló de Lourdes Fernández y encendió la alarma en Bandana: “Nos dirigimos a denunciar los hechos”

Lourdes Fernández reapareció con un video tras el escándalo por la denuncia de su madre: “Me acabo de levantar”

El misterio de Lourdes Fernández: atendió una llamada en vivo luego de la denuncia de su madre

El homenaje de Fito Páez a Charly García: fotos retro de su amistad y un mensaje de amor inolvidable