Santiago Cuneo realizó el cierre de campaña en La Plata y afirmó: “Somos el movimiento obrero argentino”

Santiago Cuneo cerró la campaña en La Plata

En la recta final para las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo, el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires del partido Nuevo Buenos Aires, Santiago Cuneo, realizó el cierre de campaña este miércoles en la ciudad de La Plata. Con fuertes críticas a Cristina Kirchner, se diferenció de Fuerza Patria y apuntó contra el Gobierno por las relaciones con Estados Unidos.

En el acto que se realizó en la sede del Sindicato de la UTA en la capital bonaerense, Cuneo señaló: “Estamos orgullosos de saber que se ven representados los compañeros trabajadores del peronismo. Porque claramente hemos sido capaces de interpretar lo que realmente somos. Somos el movimiento obrero argentino, porque Perón es el primer trabajador y nosotros somos sus herederos“.

Remarcó que los militantes de la izquierda son “peronistas mal terminados" y sostuvo: “Los verdaderos militantes comunistas, anarquistas, socialistas y radicales de la Revolución del Parque, se hicieron peronistas el 17 de octubre. Gracias a ese puente intelectual que llevó a los militantes revolucionarios de las boinas blancas y los cantones de la plaza Lavalle, junto al general Campos y el Colegio Militar, a plantársele a aquellos que son los abuelos de estos hijos de puta”.

Cuneo criticó al Gobierno como a los integrantes de Fuerza Patria

“En la Argentina, la patria o la colonia son alternativas fundacionales. La Argentina nunca fue libre, justa y soberana, salvo en recreos generados por la presencia de patriotas como Rosas y Perón. Por eso, cuando hoy pornográficamente y violando el horario de protección al menor en los medios de comunicación, vemos cómo estos cipayos de un gobierno de ocupación deciden practicarle sexo oral a sus mandantes, y ustedes saben que nunca el árbol meó al perro. Con lo cual, el perro llamó para que el árbol viaje y los meó en la Casa Blanca", continuó.

Y siguió: “Tenemos un gobierno que pasó de ser un gobierno de ocupación a ser, directamente, un gobierno de intervención. Nosotros les vamos a responder a todos lo que va a pasar el lunes, la pregunta idiota de los medios de comunicación: ¿qué va a pasar el lunes? El lunes no hay un cambio de gabinete, hay un cambio de guardia. Asume Lamelas, el embajador de Estados Unidos, y van a ver desfilar a la Sociedad Rural, a la UIA, a los gordos roñosos de la CGT como los Daer de mierda, traidores al movimiento obrero argentino".

El postulante para la Cámara baja criticó a los dirigentes gremiales de la CGT y señaló que “ya no son sindicalistas ni defienden las paritarias de los trabajadores, sino el negocio de las obras sociales”. “Con Perón la salud estaba en los hospitales públicos y los trabajadores no necesitaban una obra social sindical. Se curaban en el hospital o en la sala más cercana en sus barrios. Y la seguridad no se pagaba aparte, la daba la policía y la pagabas con tus impuestos. Y era una Argentina clara y transparente, del ascenso social de clases y sus dueños eran, como va a volver a pasar, los trabajadores”, enfatizó.

“Nos metieron en una campaña mugrienta llena de baldes de mierda entre una lista de narcos, prostitutas y chorros, que son la lista de este gobierno de ocupación. Y una lista que encabeza un personaje como Taiana, que militaba en la organización subversiva y terrorista de montoneros en democracia que mató al hijo de Perón, a José Ignacio Rucci”, comentó en otro pasaje de su discurso con críticas al armado electoral de Fuerza Patria.

Cuneo cruzó a Juan Grabois

Además, cuestionó la postulación de Juan Grabois como parte de una de las listas del peronismo y lo definió como “un cualquierista y un carterista, que se ha hecho un lugar administrando la pobreza y el dolor de personas que eran trabajadores y se transformaron en desocupados”.

“En esa lista socialdemócrata, radical y liberal que armó la dueña del boliche bailable de San Telmo que tiene secuestrado el Partido Justicialista en la mesita de luz y le regaló el PJ de la provincia de Buenos Aires al hijo porque ya no tiene plata para comprarle una PlayStation, decidió armar una lista a la medida de sus obsecuentes miserables y no de las necesidades de la patria”, lanzó en referencia a Cristina Kirchner.

Y completó: “Por eso, esa boleta impresentable, igual que la otra boleta impresentable, que trata de llevar adelante un modelo de polarización mediática, tratando de convencer a la población de nuestra patria bonaerense que tienen que elegir entre sapos y mierda. Le decimos a cada bonaerense bien parido de esta tierra de Juan Manuel de Rosas: el 26 de octubre, votá por otro diecisiete de octubre”.