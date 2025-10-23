Política

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

El seguimiento minuto a minuto del anteúltimo día de campaña de los comicios legislativos antes del próximo domingo del 26 de octubre. Los candidatos buscan capturar los últimos votos

Guardar
Elecciones 2025
Elecciones 2025

Los argentinos acudirán este domingo 26 de octubre a las urnas en unas elecciones legislativas 2025, que pondrán a prueba la gestión de Javier Milei. Quedan apenas dos días completos de campaña electoral para las fuerzas políticas, antes del inicio de la veda electoral.

Con una economía al límite e incertidumbre cambiaria, tras la ayuda del gobierno norteamericano de Donald Trump, el oficialismo sigue enfrentando el asedio opositor con protestas sociales, denuncias por corrupción y los coletazos de la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado en la Provincia de Buenos Aires.

Este domingo, se renovará la mitad de la Cámara de Diputados, con la elección de 127 diputados, y el tercio de los 24 legisladores del Senado de la Nación. Es una incógnita cuál será el impacto de los últimos reveses del gobierno, y de la introducción de la Boleta Única de Papel en todo el país, que se estrenará por primera vez en una elección nacional.

09:35 hsHoy

Mauricio Macri reunió a los candidatos del PRO en CABA y Buenos Aires y les dio su respaldo

El expresidente convocó a una reunión en la sede partidaria de la calle Balcarce a los representantes bonaerenses Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi, y los porteños Fernando de Andreis y Antonela Giampieri

Patricio Tesei

Por Patricio Tesei

El ex presidente Macri respaldará
El ex presidente Macri respaldará a los postulantes del PRO (Jaime Olivos)

Mauricio Macri reapareció este miércoles con un gesto fuerte hacia los candidatos del PRO en CABA y en la provincia de Buenos Aires. El expresidente convocó a una reunión en la sede del partido en la calle Balcarce a Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro, Florencia de Sensi, Fernando de Andreis y Antonela Giampieri. La imagen se hará pública en las próximas horas.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones Argentina 2025Boleta Unica PapelUltimas noticias

Últimas noticias

Blanco, nulo, impugnado y válido: los tipos de voto con la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

Este 26 de octubre se utilizará por primera vez a nivel nacional la BUP. El Congreso de la Nación renovará 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado

Blanco, nulo, impugnado y válido:

Mauricio Macri reunió a los candidatos del PRO en CABA y Buenos Aires y les dio su respaldo

El expresidente convocó a una reunión en la sede partidaria de la calle Balcarce a los representantes bonaerenses Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi, y los porteños Fernando de Andreis y Antonela Giampieri

Mauricio Macri reunió a los

Presupuesto 2026: el oficialismo recalcula y evalúa acompañar un dictamen de los dialoguistas

Bloques opositores impulsan una propuesta alternativa que contempla leyes no aplicadas por el Ejecutivo, mientras el oficialismo evalúa acompañar un texto distinto al enviado por la Casa Rosada para destrabar el debate. La necesidad de la foto de consenso que pide EEUU

Presupuesto 2026: el oficialismo recalcula

Avanza la causa judicial por una estafa a Camioneros y crece la interna de Moyano por reproches y acusaciones

Surgen cuestionamientos de algunos dirigentes que se sienten desprotegidos mientras en Mar de Plata la Justicia recolectó pruebas y testimonios por el supuesto fraude por USD 10 millones en el hotel 15 de Diciembre

Avanza la causa judicial por

Violentos incidentes en Formosa: un seguidor de Insfrán le pegó a una mujer militante de La Libertad Avanza

La pelea se desató en Plaza San Martín, en la capital de la provincia. Oficialistas y opositores se agredieron por el uso del espacio. Los libertarios denuncian que los atacan en cada lugar donde intentan colocar sus gazebos de campaña

Violentos incidentes en Formosa: un

ÚLTIMAS NOTICIAS

La milagrosa recuperación de Luna,

La milagrosa recuperación de Luna, una perrita que mostró su vitalidad antes de ser sacrificada: “No estaba lista para irse”

Guillermo “el Pelado” López: “Mi papá se fue a dormir y no despertó”

Bruce Springsteen tiene su película película biográfica, pero no es la que se podía esperar

Diana Bellessi publica el esperado segundo tomo de su obra reunida: aquí, el poema que lo cierra

Las venas abiertas de Irlanda del Norte en una novela sobre familia y violencia política

INFOBAE AMÉRICA

Bruce Springsteen tiene su película

Bruce Springsteen tiene su película película biográfica, pero no es la que se podía esperar

Diana Bellessi publica el esperado segundo tomo de su obra reunida: aquí, el poema que lo cierra

Top de Paramount+ en Estados Unidos: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Top de las mejores películas de Hulu en Estados Unidos

La película más vista en Netflix Estados Unidos HOY

DEPORTES

Con la presencia de Mastantuono,

Con la presencia de Mastantuono, Real Madrid venció 1-0 a Juventus y sigue firme en la Champions League

En medio de la polémica, Pierre Gasly habló de su relación con Colapinto y reveló por qué es optimista con Alpine para 2026

La impactante teoría de un famoso entrenador de boxeo sobre quién ganaría una pelea entre Messi y Cristiano Ronaldo: “Es más rudo”

La sorprendente participación como modelo de Nicolás Tagliafico en la marca de ropa de su esposa Caro Calvagni

La lupa de los analistas de la NBA en su temporada 80: los candidatos y por qué puede ser el “último baile” de LeBron James