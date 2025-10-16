Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel de Formosa y quiénes son los candidatos

¿Cómo se vota en la boleta única de papel en estas elecciones?

El domingo 26 de octubre los ciudadanos de Formosa asistirán a las urnas en el marco de las elecciones legislativas nacionales.

Ese día se votará para renovar parcialmente ambas cámaras del Congreso. Como ocurre cada dos años, los argentinos elegirán representantes para ocupar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

En este proceso serán seleccionadas 127 bancas de legisladores nacionales y 24 de senadores que asumirán funciones en representación de todas las provincias del país, de acuerdo a los cupos y modalidades establecidos por la legislación vigente.

En las próximas elecciones del 26 de octubre Formosa renovará dos bancas de diputados

El recambio parlamentario que se producirá es una característica tradicional, diseñada para garantizar la renovación periódica de los integrantes de ambas cámaras y equilibrar así la representación política federal en el Congreso.

Un dato que marca un hito en estas elecciones nacionales de 2025 es la implementación por primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio para la elección de cargos legislativos. Esta nueva modalidad, establecida por la Ley N.º 27.781, busca sumar mayor transparencia y simplicidad al proceso electoral.

A través de la BUP, todos los candidatos de los diferentes partidos y alianzas se presentan en una única hoja oficial, lo que reemplaza al tradicional sistema de boletas partidarias múltiples y busca reducir las dificultades asociadas a la manipulación y falta de boletas en los cuartos oscuros.

Qué se vota el 26 de octubre en Formosa

La provincia competirá para renovar dos bancas de diputados y se presentarán cinco listas a la contienda electoral.

Vale recordar que el oficialismo de Formosa sumó una victoria aplastante en las elecciones del 29 de junio en donde el Partido Justicialista cosechó 67,15% de los votos para diputados provinciales.

El triunfo le permitió al gobernador Gildo Insfrán monopolizar los resortes de la política local. A su vez, los resultados allanaron el camino del PJ hacia una reforma constitucional.

En el segundo lugar quedó el Frente Amplio Formoseño, con el 20,87% de los votos, mientras que LLA Formosa tuvo un debut auspicioso, llegando al 11,13% de los sufragios, logrando hacer pie en un territorio difícil para la práctica política.

Números similares obtuvieron los partidos en las Convencionales Constituyentes, donde el Partido Justicialista sacó 67,25%, mientras que por detrás quedaron el Frente Amplio Formoseño, con el 20,73% de los votos, y La Libertad Avanza, con el 11,18%.

¿Qué se vota el 26 de octubre?

Cómo será la Boleta Única de Papel de Formosa

La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluyó cinco listas. Se destaca el Frente de la Victoria (PJ), en el tercer lugar, con la ex auditora general Graciela De la Rosa como cabeza de lista, y La Libertad Avanza, en la cuarta posición, liderada por Atilio Basualdo, intendente de Las Lomitas.

En tanto, en el quinto escalón figura la alianza conformada por la UCR, Libres del Sur, el Partido Socialista y el MID, que impulsa a Enzo Casadei, en el frente Juntos por la Libertad y la República.

Así estará conformada la BUP en Formosa

El primer lugar lo ocupa el partido Principios y Convicción, mientras que el segundo quedó en manos del Partido Obrero.

Cómo se vota con la BUP, paso a paso

Al ingresar, el votante recibe de manos del presidente de mesa tanto la boleta como un bolígrafo, elementos imprescindibles para emitir el sufragio.

Dentro del recinto, la persona debe marcar su preferencia en el recuadro correspondiente a cada categoría, utilizando exclusivamente la lapicera entregada. Solo se permite una marca por cada categoría, lo que impide seleccionar más de una opción en el mismo rubro.

El diseño de la boleta distribuye las alternativas partidarias y las candidaturas en columnas, mientras que las distintas categorías a elegir se disponen en filas. Este formato posibilita que el votante visualice de manera simultánea todas las opciones disponibles, eliminando la necesidad de múltiples boletas y facilitando la comparación entre listas y candidatos.

Una vez completada la selección, la boleta debe plegarse siguiendo las indicaciones específicas, con el objetivo de preservar la confidencialidad del voto. El último paso consiste en depositar la boleta en la urna, completando así el proceso.

El sistema exige que se elija una alternativa por cada categoría y no admite la posibilidad de seleccionar una lista completa con una sola marca, lo que refuerza la individualización de la elección en cada segmento.

Quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Formosa, frente por frente

Graciela De La Rosa (Frente para la Victoria)

Atilio Basualdo (La Libertad Avanza)

Enzo Casadei (Juntos por la Libertad y la República)

Por útimo, Carlos Fabián Servin y Natalia Soledad Coronel serán los candidatos titulares del Partido Obrero. Mientras que Víctor Daniel González y Marta Almada serán las caras visibles del partido Principios y Convicción.

Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso

Para averiguar el número de orden, la mesa y el centro a dónde votar se deben realizar los siguientes pasos:

Ingresar a la Web oficial de la Cámara Nacional Electoral, en https://www.padron.gob.ar/. Ingresar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI). Asignar un género (masculino, femenino o sin especificar). Seleccionar un distrito. Completar el verificador de seguridad.

