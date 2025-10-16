Política

Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel de Formosa y quiénes son los candidatos

Los electores de la provincia elegirán dos diputados nacionales para los próximos comicios del 26 de octubre. Quienes son los candidatos que se presentan

Guardar
¿Cómo se vota en la boleta única de papel en estas elecciones?

El domingo 26 de octubre los ciudadanos de Formosa asistirán a las urnas en el marco de las elecciones legislativas nacionales.

Ese día se votará para renovar parcialmente ambas cámaras del Congreso. Como ocurre cada dos años, los argentinos elegirán representantes para ocupar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

En este proceso serán seleccionadas 127 bancas de legisladores nacionales y 24 de senadores que asumirán funciones en representación de todas las provincias del país, de acuerdo a los cupos y modalidades establecidos por la legislación vigente.

En las próximas elecciones del
En las próximas elecciones del 26 de octubre Formosa renovará dos bancas de diputados

El recambio parlamentario que se producirá es una característica tradicional, diseñada para garantizar la renovación periódica de los integrantes de ambas cámaras y equilibrar así la representación política federal en el Congreso.

Un dato que marca un hito en estas elecciones nacionales de 2025 es la implementación por primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio para la elección de cargos legislativos. Esta nueva modalidad, establecida por la Ley N.º 27.781, busca sumar mayor transparencia y simplicidad al proceso electoral.

El voto del vicegobernador Eber
El voto del vicegobernador Eber Solis, durante los comicios del 29 de junio (Agenfor)

A través de la BUP, todos los candidatos de los diferentes partidos y alianzas se presentan en una única hoja oficial, lo que reemplaza al tradicional sistema de boletas partidarias múltiples y busca reducir las dificultades asociadas a la manipulación y falta de boletas en los cuartos oscuros.

Qué se vota el 26 de octubre en Formosa

La provincia competirá para renovar dos bancas de diputados y se presentarán cinco listas a la contienda electoral.

Vale recordar que el oficialismo de Formosa sumó una victoria aplastante en las elecciones del 29 de junio en donde el Partido Justicialista cosechó 67,15% de los votos para diputados provinciales.

El triunfo le permitió al gobernador Gildo Insfrán monopolizar los resortes de la política local. A su vez, los resultados allanaron el camino del PJ hacia una reforma constitucional.

El voto de Insfrán durante
El voto de Insfrán durante los comicios del 29 de junio

En el segundo lugar quedó el Frente Amplio Formoseño, con el 20,87% de los votos, mientras que LLA Formosa tuvo un debut auspicioso, llegando al 11,13% de los sufragios, logrando hacer pie en un territorio difícil para la práctica política.

Números similares obtuvieron los partidos en las Convencionales Constituyentes, donde el Partido Justicialista sacó 67,25%, mientras que por detrás quedaron el Frente Amplio Formoseño, con el 20,73% de los votos, y La Libertad Avanza, con el 11,18%.

¿Qué se vota el 26 de octubre?

Cómo será la Boleta Única de Papel de Formosa

La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluyó cinco listas. Se destaca el Frente de la Victoria (PJ), en el tercer lugar, con la ex auditora general Graciela De la Rosa como cabeza de lista, y La Libertad Avanza, en la cuarta posición, liderada por Atilio Basualdo, intendente de Las Lomitas.

En tanto, en el quinto escalón figura la alianza conformada por la UCR, Libres del Sur, el Partido Socialista y el MID, que impulsa a Enzo Casadei, en el frente Juntos por la Libertad y la República.

Así estará conformada la BUP
Así estará conformada la BUP en Formosa

El primer lugar lo ocupa el partido Principios y Convicción, mientras que el segundo quedó en manos del Partido Obrero.

Cómo se vota con la BUP, paso a paso

Al ingresar, el votante recibe de manos del presidente de mesa tanto la boleta como un bolígrafo, elementos imprescindibles para emitir el sufragio.

Dentro del recinto, la persona debe marcar su preferencia en el recuadro correspondiente a cada categoría, utilizando exclusivamente la lapicera entregada. Solo se permite una marca por cada categoría, lo que impide seleccionar más de una opción en el mismo rubro.

El diseño de la boleta distribuye las alternativas partidarias y las candidaturas en columnas, mientras que las distintas categorías a elegir se disponen en filas. Este formato posibilita que el votante visualice de manera simultánea todas las opciones disponibles, eliminando la necesidad de múltiples boletas y facilitando la comparación entre listas y candidatos.

Una vez completada la selección, la boleta debe plegarse siguiendo las indicaciones específicas, con el objetivo de preservar la confidencialidad del voto. El último paso consiste en depositar la boleta en la urna, completando así el proceso.

El sistema exige que se elija una alternativa por cada categoría y no admite la posibilidad de seleccionar una lista completa con una sola marca, lo que refuerza la individualización de la elección en cada segmento.

Quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Formosa, frente por frente

Graciela De La Rosa (Frente para la Victoria)

Atilio Basualdo (La Libertad Avanza)

Enzo Casadei (Juntos por la Libertad y la República)

Por útimo, Carlos Fabián Servin y Natalia Soledad Coronel serán los candidatos titulares del Partido Obrero. Mientras que Víctor Daniel González y Marta Almada serán las caras visibles del partido Principios y Convicción.

Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso

Para averiguar el número de orden, la mesa y el centro a dónde votar se deben realizar los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la Web oficial de la Cámara Nacional Electoral, en https://www.padron.gob.ar/.
  2. Ingresar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI).
  3. Asignar un género (masculino, femenino o sin especificar).
  4. Seleccionar un distrito.
  5. Completar el verificador de seguridad.

También puede consultar el padrón electoral definitivo acá:

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaBoleta Única de PapelÚltimas noticiasElecciones Formosa 2025

Últimas Noticias

El embajador Alec Oxenford confirmó que próximamente se anunciará un acuerdo comercial “muy importante” entre Estados Unidos y Argentina

El diplomático calificó el encuentro entre Trump y Milei como “un hecho histórico y simbólico sin precedentes” en la relación entre los dos países. Aseguró que “no hay condicionamientos ni cláusulas ocultas” detrás del respaldo del gobierno republicano

El embajador Alec Oxenford confirmó

Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel de Santa Cruz y quiénes son los candidatos

El sistema electoral de la provincia se transforma y permitirá a los votantes seleccionar representantes legislativos nacionales mediante una hoja única con todas las opciones de candidatos, facilitando el proceso y reduciendo irregularidades

Elecciones 2025: cómo es la

Quién era el histórico referente de la UCR de Misiones que murió tras descompensarse en vivo durante un debate

Hernán Damiani tenía 65 años y estaba participando de un programa emitido por streaming, en el marco de las próximas elecciones legislativas nacionales

Quién era el histórico referente

Llaryora y Pullaro defendieron la propuesta de Provincias Unidas: “No queremos otro fracaso de la Argentina”

Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe impulsan un espacio que se muestra como una alternativa basada en la generación de empleo y el federalismo

Llaryora y Pullaro defendieron la

Se agrava la pelea en Camioneros: arrojaron volantes ante el sindicato con duras acusaciones contra uno de sus principales dirigentes

El episodio revela el grado de enfrentamiento interno en el gremio que lidera Hugo Moyano y pone en la mira a Marcelo Aparicio, el número 3 de la estructura, en medio de una guerra de versiones

Se agrava la pelea en
ÚLTIMAS NOTICIAS
El paso por el penal

El paso por el penal de Ezeiza del temible miembro de los Hell’s Angels acusado de matar a una mujer

Villa Soldati: un auto chocó contra una estación del Metrobús y otro volcó durante la madrugada

Disparos y bombas molotov: el salvaje enfrentamiento entre bandas que dejó un muerto en Chaco

Rigen alertas amarillas por tormenta en 7 provincias: cuándo vuelven las lluvias a CABA

Video: una feroz persecución sobre la autopista Dellepiane terminó con un menor detenido

INFOBAE AMÉRICA
Cinco claves de la ley

Cinco claves de la ley de eutanasia aprobada en Uruguay

Drones ucranianos golpearon una refinería clave de Rusia en respuesta a los ataques de Moscú contra su red eléctrica

Azotados hasta sangrar y arrojados a pozos casi sin aire: nuevos y estremecedores relatos de los rehenes israelíes liberados

Quién es el coronel Randrianirina, líder de los militares amotinados que tomaron el poder en Madagascar

La pareja de Marset declaró en Paraguay y buscó desmarcarse del narco uruguayo: “No estoy más con él”

TELESHOW
El insólito consejo de Guillermo

El insólito consejo de Guillermo Coppola a Rusherking en su nuevo videoclip: “Con las mujeres hay algo que modificar”

Yanina Latorre anunció su salida de LAM después de 10 años: “Es lógico, no puedo seguir”

Germán Martitegui fue lapidario con Marixa Balli en MasterChef Celebrity: “Esto una tristeza”

Marley confirmó que reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity: “Siempre le cociné a mis hijos”

Un reencuentro que terminó en tragedia y un secreto que se llevó a la tumba: el motivo por el que Liam Payne estaba en Argentina