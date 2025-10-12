Política

Tras el acuerdo de salvataje financiero, Milei viaja a EEUU para ratificar su alianza estratégica con Trump

Ambos presidentes se encontrarán el martes en la Casa Blanca, adonde se aguardan precisiones de la ayuda otorgada por la administración republicana al gobierno de la Libertad Avanza

Román Lejtman

Román Lejtman

Corresponsal en Washington Estados Unidos

Javier Milei y Donald Trump
Javier Milei y Donald Trump en la ONU, (New York, Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) Javier Milei se encontrará con Donald Trump en la Casa Blanca para ratificar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos. La reunión bilateral será el próximo martes, y el presidente tiene previsto volar a Washington mañana al mediodía.

Trump fue el arquitecto geopolítico del acuerdo entre Israel y Hamas que permitió la paz en Gaza y posibilita la libertad de los rehenes cautivos por la organización terrorista financiada por Irán.

En este contexto, el presidente de los Estados Unidos tiene previsto viajar hoy a Israel, arribar al aeropuerto Ben Gurion el lunes a la mañana (hora local), encontrarse con los secuestrados por Hamas en Jerusalén, ofrecer un discurso en el Parlamento y mantener una reunión con el premier israelí Benjamín Netanyahu.

A continuación, Trump volará a Egipto para protagonizar una cumbre con mandatarios de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Qatar, Arabia Saudita. Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán e indonesia con el objetivo de ajustar ciertos detalles pendientes del acuerdo de paz en Gaza.

La reunión multilateral fue organizada por Abdul Fattah al-Sisi -presidente de Egipto- y sucederá el lunes a la tarde en Sharm el-Sheikh, una ciudad preciosa frente al mar Rojo.

Anoche en Washington, el protocolo de la Casa Blanca confirmó a la Cancillería que la reunión bilateral continuaba en pie.

El Presidente Trump quiere ver al Presidente Milei y volará de regreso desde Egipto para honrar su compromiso. A lo sumo puede haber alguna demora en relación al horario oficial, pero la reunión en el Salón Oval se hará el martes como está previsto", aseguro a Infobae un vocero de la administración republicana.

Javier Milei y Donald Trump
Javier Milei y Donald Trump en la ONU, (New York, Estados Unidos)

Milei tiene previsto arribar a DC en la noche del lunes con una comitiva oficial integrada por Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Luis Caputo -ministro de Economía-, Patricia Bullrich-ministra de Seguridad-, Manuel Adorni -vocero presidencial- y Santiago Bausilli, titular del Banco Central.

Ya están en Washington el canciller Gerardo Werthein y Alec Oxenford, embajador de Argentina en Estados Unidos, que también participaran del encuentro en la Casa Blanca.

Milei y la delegación oficial dormirán en Blair House, la mansión de ladrillos victorianos que está enfrente de la Casa Blanca, casi en la esquina de Pensilvania Avenue y 17 street.

En su momento, Mauricio Macri y Fernando de la Rua pasaron allí la noche previa antes de reunirse con Donald Trump y Bill Clinton.

Javier Milei, Donald Trump, Karina
Javier Milei, Donald Trump, Karina Milei, Gerardo Werthein y Luis Caputo en la ONU, (New York, Estados Unidos)

La visita del presidente a la Casa Blanca incluye una reunión en el Salón Oval y un almuerzo de trabajo con el formato protocolar de 1+6: Milei será flanqueado por Werthein, Caputo, Bullrich, Karina Milei, Bausilli y Oxenford.

Guillermo Francos -jefe de Gabinete- no participará de la gira a Washington. Mantiene una relación muy tensa con un amigo y exenviado especial de Trump, y sus declaraciones sobre China, contradiciendo al secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo pusieron definitivamente afuera.

Milei y Trump tiene sintonía personal y afinidad ideológica, y la cita en la Casa Blanca ratificará la agenda común entre la Casa Blanca y Balcarce 50.

El presidente republicano está en una guerra frontal con China y cuenta con el mandatario argentino para frenar la ofensiva de Xi Jinping en América Latina.

Desde esta perspectiva, Trump espera que Milei cancelé el swap de 18.500 millones de dólares que China tiene en el Banco Central, rechace toda participación de capitales chinos en contratos de tecnología, energía, minería y comunicaciones, y congele al máximo la relaciones diplomáticas entre Buenos Aires y Beijing.

A cambio, la administración Trump intervendrá en los mercados para evitar que el gobierno sufra un permanente desgaste político, inducirá a las empresas de Estados Unidos para que inviertan a la Argentina y hará lo posible para que Milei obtenga la reelección presidencial en 2027.

Tras el cónclave en la Casa Blanca, Milei regresará a Buenos Aires.

