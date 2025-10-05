Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

El próximo 26 de octubre, los ciudadanos de todo el país asistirán a las urnas para elegir a los 127 diputados y 24 senadores nacionales que se asumirán a partir de diciembre en el Congreso.
La renovación de la Cámara de Diputados abarcará todos los distritos, mientras que la de Senadores será en siete provincias —Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego—, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La jornada electoral también contempla la renovación parcial de cuerpos legislativos en distintas provincias, que resolvieron celebrar los comicios de manera concurrente, así como la elección de intendentes y concejales en aquellos distritos que no desdoblaron su calendario electoral. En situaciones particulares, como en Santiago del Estero, se definirá además el cargo ejecutivo de gobernador.
La implementación de la Boleta Única Papel (BUP) representa un cambio sustancial en el sistema de votación. En estos comicios, el propósito declarado del Gobierno fue dotar de mayor claridad y transparencia al proceso electoral. El mecanismo suele beneficiar a los partidos políticos con menos estructura, ante la falta de recursos para sostener la fiscalización, y los candidatos con mayor nivel de conocimiento.
El 26 de octubre, Corrientes participará junto a todo el país en las elecciones legislativas nacionales para renovar sus representantes en el Congreso Nacional. En esa fecha, los ciudadanos correntinos elegirán a quienes ocuparán tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación por un mandato de cuatro años.
En tres semanas, los argentinos irán a las urnas para renovar la mitad de la Cámara de Diputados (127 integrantes) y un tercio del Senado (24 senadores). El padrón definitivo que elaboró la Cámara Nacional Electoral (CNE) asciende a casi 36 millones de personas habilitadas para ir a votar en el país. Cuántas lo harán es la pregunta que se hace hoy la política. El nivel de participación rondó el 60% en la mayoría de las elecciones provinciales que ya se realizaron este año. Si bien estas son nacionales, al ser legislativas tiene menos atractivo que aquellas en las que se eligen cargos ejecutivos.
“Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error”. La frase atribuida a Napoleón Bonaparte se repite por estos días de distintas maneras en el peronismo bonaerense y en el marco de la campaña hacia las elecciones del próximo 26 de octubre. Es que la atención se posa por la situación del primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert. “Solo tenemos que cuidar que ninguno de los nuestros dé la nota”, asegura una fuente con acceso a reuniones decisorias. Por esta semana, la campaña para el peronismo parece ir en eje. Todo, igualmente, puede cambiar y más en un territorio complejo como lo es la provincia de Buenos Aires.
Una de las consignas del Gobierno que estaban talladas en piedra era que Javier Milei prefería tratar a la política de manera tangencial. Era una decisión propia, a los fines de poder priorizar el diseño del progama económico con Luis Caputo. Ese esquema duró un año y diez meses, hasta que ocurrió la derrota contundente en la provincia de Buenos Aires. A partir de ese momento, y sin personas que se lo dijeran, el libertario determinó que debía involucrarse en la rosca interna y externa a la gestión. “Si el logro de los objetivos implica que tenga que desarrollar determinados skills que parecía que no los tenía, los tengo que ejercitar”, reconoció días atrás en una entrevista radial.
“Lo más probable es que después de la elección haya algún tipo de cooperación”. La frase le pertenece a un dirigente muy cercano a Mauricio Macri, que tuvo precisiones del encuentro que protagonizaron Javier Milei y el ex presidente en la tarde del viernes, el segundo después de la primera reunión que mantuvieron en Olivos el pasado domingo.
“En octubre somos boleta”, dijo, deshauciado, un alfil libertario de la primera hora. Era viernes a la noche y Javier Milei acababa de proclamar su respaldo definitivo a José Luis Espert después de recibirlo en la quinta de Olivos. Poco antes, en el comando de campaña libertario ya hablaban del difícil operativo para reimprimir las boletas con la cara de Karein Reinhard y comentaban que lo ideal era que la renuncia de Espert se concretara durante el fin de semana o, a más tardar, durante los primeros días de la semana hábil, para llegar a tiempo.