Política

El Gobierno admitió que probablemente Espert tendrá que dar más explicaciones: “Estamos obligados a ser transparentes”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, remarcó que el diputado nacional aclaró su relación con Fred Machado, pero aseguró que “está obligado” a responder si la sociedad tiene más dudas

Guardar
Adorni sobre las explicaciones de Espert

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este viernes a la polémica en torno a José Luis Espert y su vínculo con Fred Machado, señalado por la justicia como presunto narcotraficante, y señaló que “las aclaraciones fueron dadas”, con relación al video que publicó el diputado nacional. Sin embargo, aseguró: “Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando”.

“Si sienten que faltan explicaciones, se las tendrán que pedir a José Luis y, por supuesto, está obligado a darlas porque es un funcionario y porque nosotros estamos obligados a ser absolutamente transparentes en todo”, afirmó el funcionario nacional en conferencia de prensa.

Espert publicó anoche un video con aclaracions después de pasar por Casa Rosada. De manera puntual, reconoció que recibió una transferencia por USD200.000 a una cuenta personal en Estados Unidos declarada en la Argentina, que era por consultoría privada para una empresa minera de la región tras la campaña presidencial del 2019 y que, en todo caso, pecó “de ingenuo”.

Jose Luis Espert (Franco Fafasuli)
Jose Luis Espert (Franco Fafasuli)

Al ser consultado sobre si esta aclaración resultó suficiente para Javier Milei, Adorni sostuvo que la posición oficial se encuentra reflejada en el mensaje publicado por el propio presidente en la red social X. “El profe José Luis Espert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y, como todo ladrón, creen a otros de su misma condición. Fin”, indicó el Jefe de Estado.

“Remítanse al tuit del presidente, que sin dudas da respuesta a la pregunta”, expresó Adorni, al tiempo que enfatizó que su función es representar la voz del presidente y del Gobierno nacional, y que las explicaciones sobre la conducta del diputado corresponden exclusivamente al propio involucrado.

La controversia se intensificó luego de que otros funcionarios, como la ministra Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reclamaran públicamente una aclaración “clara y contundente” por parte de Espert para despejar cualquier sospecha. Consultado sobre si el Gobierno considera que esas demandas han sido satisfechas, reiteró que la transparencia es una obligación para todo funcionario público y que, si persisten dudas, “las deberá seguir dando, por supuesto”.

El vocero, además, remarcó que la corrupción implica la malversación de fondos públicos o el perjuicio a las arcas estatales por parte de un funcionario, y que las actividades privadas no eximen de la necesidad de brindar explicaciones cuando se trata de figuras públicas.

Con relación a las inconsistencias detectadas en los relatos previos de Espert sobre su relación con Machado —primero negando conocerlo, luego admitiendo un vínculo a raíz de la promoción de un libro, y finalmente reconociendo la recepción de dinero tras la presión de funcionarios del propio Gobierno—, Adorni insistió en que las aclaraciones ya fueron dadas y que cualquier ampliación corresponde al diputado.

“Nada que esconder”

José Luis Espert explicó en un video su vínculo con Fred Machado

En el mencionado video, y entre otros puntos, Espert sostuvo: "A comienzos de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La sociedad cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como candidato presidencial. Nunca había participado de una elección y no tenía ni idea de cómo era el detrás de la escena de la política“.

Además, detalló que “en ese momento, las ideas de la libertad, después de muchos años, volvían a sonar fuerte en Argentina y se me acercaron muchas personas. Federico Machado fue uno de ellas, al igual que quienes nos prestaron el sello electoral con el que competimos. Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. Además, Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista”.

En cuanto a los servicios prestados para la empresa, Espert indicó que fue contactado por “el señor Iván Morales, de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional. Ese mismo año competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada".

“En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información para emprender el trabajo acordado. A principios de febrero de ese año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato. Fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en Argentina. Nada que esconder. Es más, una de las condiciones que puse es que el pago de los doscientos mil dólares se hiciera exclusivamente por transferencia desde otro banco que también estuviera en Estados Unidos, de manera que la operación fuera totalmente transparente, porque cuando uno recibe un pago en Estados Unidos, lo hace dentro de uno de los sistemas más controlados y estrictos del mundo”, detalló.

De manera contundente, Espert aseguró que “no se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales. Habíamos quedado en que viajaría a Guatemala para recabar más información, conocer a la empresa y reunirme con sus responsables. Pero el COVID frustró mi viaje, interrumpiéndose definitivamente la relación con la empresa que me contratara”.

“Finalmente, ya por abril de 2021, me enteré por los medios de la existencia de un pedido de captura internacional contra el señor Machado, buscado por la justicia norteamericana por actividades vinculadas al narcotráfico y estafas a compradores y a vendedores de aviones. Quedé shockeado y entré en pánico. Nunca imaginé que podía pasarme una cosa así en mi vida”, expresó.

Temas Relacionados

José Luis Espert Javier Milei Fred Machado Mauricio Macri Argentina Gobierno nacional Corrupción Transparencia Patricia Bullrich Guillermo Francos

Últimas Noticias

Gesto de la UOCRA: firmó un acuerdo salarial por dos meses en sintonía con la pauta del Gobierno

El sindicato que lidera Gerardo Martínez acordó un aumento del 2,5% en dos tramos para septiembre octubre, más las mejoras en los bonos. El antecedente del Sindicato de Camioneros

Gesto de la UOCRA: firmó

Facundo Nejamkis: “El Gobierno perdió totalmente el control de la narrativa pública”

El analista político se refirió a la crisis que atraviesa el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, tras conocerse la transferencia de USD 200 mil admitida por José Luis Espert

Facundo Nejamkis: “El Gobierno perdió

La Justicia sancionará con multas de $77.000 a las personas que se saquen fotos con su voto

El juzgado de Alejo Ramos Padilla definió esa medida como forma de evitar que se condicione el sufragio con la boleta única papel. Qué otras disposiciones se resolvieron para las elecciones de octubre

La Justicia sancionará con multas

Horas decisivas en el Gobierno: Espert confirmó la transferencia, dijo que no se baja de la candidatura y Milei lo respaldó

El diputado nacional publicó anoche un video con explicaciones después de pasar por Casa Rosada. Su postulación acumuló reproches en el oficialismo. El sostén del Presidente y la coincidencia de Santiago Caputo y Karina Milei. Qué dicen las últimas encuestas

Horas decisivas en el Gobierno:

Elecciones 2025 en Tucumán: quiénes serán los candidatos a diputados nacionales

La provincia elegirá cuatro diputados nacionales en las elecciones de octubre, utilizando el sistema de Boleta Única de Papel. Más de 1,3 millones de tucumanos están habilitados para votar y definir la nueva representación local en el Congreso

Elecciones 2025 en Tucumán: quiénes
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son los 15 autos

Cuáles son los 15 autos 0 km más baratos del mercado en octubre

El regreso de Soda Stereo me hace pensar en la banda de sonido de mi vida, y me gusta

Llega el Amazon Prime Day: cómo comprar con descuento vía courier y aprovechar las mejores ofertas

Atropelló, mató y huyó: imputaron por homicidio culposo al conductor que embistió a un ciclista en Palermo

Gesto de la UOCRA: firmó un acuerdo salarial por dos meses en sintonía con la pauta del Gobierno

INFOBAE AMÉRICA
Paraguay registró una inflación negativa

Paraguay registró una inflación negativa en septiembre

El disidente cubano José Daniel Ferrer partirá al exilio: “Es la peor dictadura que ha conocido el continente americano”

El regreso de Soda Stereo me hace pensar en la banda de sonido de mi vida, y me gusta

El Tribunal Electoral de Bolivia ratifica el debate de candidatos a la Vicepresidencia aunque falte un postulante

Siri Hustvedt: “Vivir con Paul Auster durante 43 años nos hizo mejores escritores”

TELESHOW
Susana Giménez sigue desconcertada por

Susana Giménez sigue desconcertada por la actitud de Verónica Lozano: “Yo nunca lo hubiera hecho”

Flor Vigna apostó por un rotundo cambio de look y lo mostró en tiempo real: “¡Cómo me gusta!"

Laurita Fernández pone en suspenso su futuro en la televisión: “Hay que saber cuándo hacer una pausa”

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 3 de octubre

Wanda Nara, Maxi López y una postal familiar que sorprendió en la previa de Masterchef Celebrity