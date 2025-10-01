Tres líderes sindicales fueron reelegidos en sus cargos y otro dio un paso al costado luego de 28 años

Gerardo Martínez, Sergio Sasia, Omar Plaini y Leonardo Fabre

En una nueva tanda de elecciones sindicales, Gerardo Martínez (UOCRA Capital), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Omar Plaini (canillitas) fueron reelegidos en sus cargos y continuarán hasta 2009, pero la novedad es un recambio que se produjo en la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), donde Leonardo Fabre no se presentó en los comicios y fue elegido Fabián Montaño como nuevo secretario general del gremio.

Luego de 28 años al frente de APOPS, Fabre decidió dar un paso al costado y su sucesor, Montaño, ganó las elecciones al frente de una lista única del oficialismo que, según informó en un comunicado, buscará “recuperar la mística gremial, volver a las bases y proyectar al sindicato hacia los nuevos desafíos del sistema previsional y de la propia ANSES”.

“Volver al gremio, volver a encontrarnos es nuestra síntesis: más protagonismo de delegadas y delegados, mayor transparencia y una agenda que coloque a APOPS en el centro del debate previsional argentino”, dijo Montaño tras asumir el cargo.

Fabián Montaño, nuevo líder de APOPS

Otros 3 sindicalistas de larga trayectoria, por su parte, fueron reelegidos y seguirán por otro mandato de cuatro años. Uno de ellos es Gerardo Martínez, cuyo mandato fue revalidado nuevamente en los comicios de la Seccional Capital de la UOCRA, en una jornada en la que también se votó en las 50 seccionales de todo el país y se impusieron las conducciones enroladas en el oficialismo de la Lista Blanca.

Según fuentes sindicales, contabilizando todas las seccionales, votó un promedio del 47,9% de los votantes empadronados en todo el país.

En el gremio de la construcción hay voto directo, no indirecto como en la UOM, por ejemplo, y en estas elecciones no hubo conflictos ni episodios que pudieran impedir el normal desarrollo de la votación.

Gerardo Martínez, dirigente de la CGT y titular de la UOCRA

Luego de estos comicios, el año próximo tendrá lugar la elección de la conducción nacional de la UOCRA, que también está en manos de Martínez.

Mientras, Sergio Sasia ganó este martes las elecciones nacionales en la Unión Ferroviaria al frente de una lista única que fue votada por unos 25 mil afiliados, que representan el 89% del padrón total.

El oficialismo de la histórica Lista Verde ganó en 31 de las seccionales por amplio margen, menos en la Seccional Oeste del ferrocarril Sarmiento, donde volvió a ganar el dirigente trotskista Rubén “Pollo” Sobrero, quien mantiene su cargo desde 2001.

Sergio Sasia, titular de la Unión Ferroviaria

Sasia retuvo así el liderazgo en el sindicato luego de haber asumido en 2012 y esta vez lo hizo en al frente de una lista con más del 35% de jóvenes entre los miembros de la comisión directiva y con más mujeres que las que fija el cupo femenino, en un proceso de renovación de cuadros sindicales que se profundizó.

Además de la Seccional Oeste, se presentaron listas opositoras a la de Sasia en el ferrocarril Roca y en el Belgrano Cargas, integradas por dirigentes de izquierda, pero perdieron ante el oficialismo.

Omar Plaini, líder del sindicato de canillitas (Foto: NA)

El otro líder sindical reelegido fue Omar Plaini: ganó en los comicios realizado en el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (SIVENDIA) y será secundado por Carlos Alfredo Vila.

En su nuevo mandato, Plaini afrontará la difícil situación de la actividad de los canillitas a partir del decreto 629/2025, con el que se desreguló el régimen que regulaba la venta y distribución de diarios, revistas y afines en la vía pública.