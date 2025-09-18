Senado, en vivo: las últimas noticias sobre el debate por el veto de Milei a la ley de reparto de ATN

Sesin Ordinaria del Senado de la Nacin, el 4 de septiembre, en Buenos Aires; Foto: Luciano Ingaramo / Comunicacin Senado

El Senado debatirá hoy a partir de las 11 discutirá el veto presidencial impuesto por Javier Milei a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que es impulsada con el consenso de los gobernadores para distribuir a las provincias los recursos del fondo creado para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros.

En la Cámara alta, la iniciativa se convirtió en ley con el voto positivo de 56 legisladores. Solo había tenido un voto en contra, el del oscilante violáceo Luis Juez, de Córdoba. Poco después, Milei vetó la norma, desoyendo el reclamo de los mandatarios locales, quienes impulsan insistentes pedidos a la Casa Rosada de una mayor asistencia económica.

Con este panorama, el veto llegará al recinto tras una serie de negociaciones donde el oficialismo intentó recomponer relaciones con los gobernadores, sin lograr avances sustanciales. El clima parlamentario aparece sumamente desfavorable para la Casa Rosada. Se espera que la oposición obtenga los dos tercios requeridos para, primero, habilitar el veto sobre tablas, y luego realizar la posterior votación para rechazarlo.