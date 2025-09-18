Senado, en vivo: las últimas noticias sobre el debate por el veto de Milei a la ley de reparto de ATN

El Senado debatirá hoy a partir de las 11 discutirá el veto presidencial impuesto por Javier Milei a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que es impulsada con el consenso de los gobernadores para distribuir a las provincias los recursos del fondo creado para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros.
En la Cámara alta, la iniciativa se convirtió en ley con el voto positivo de 56 legisladores. Solo había tenido un voto en contra, el del oscilante violáceo Luis Juez, de Córdoba. Poco después, Milei vetó la norma, desoyendo el reclamo de los mandatarios locales, quienes impulsan insistentes pedidos a la Casa Rosada de una mayor asistencia económica.
Con este panorama, el veto llegará al recinto tras una serie de negociaciones donde el oficialismo intentó recomponer relaciones con los gobernadores, sin lograr avances sustanciales. El clima parlamentario aparece sumamente desfavorable para la Casa Rosada. Se espera que la oposición obtenga los dos tercios requeridos para, primero, habilitar el veto sobre tablas, y luego realizar la posterior votación para rechazarlo.
El senador de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, negó que haya “inacción” en el Gobierno tras las sucesivas derrotas que viene enfrentando el oficialismo en el Congreso, en la previa a una nueva sesión en el Senado donde se espera un nuevo revés con la ratificación de la ley del reparto de ATN.
“Inacción, para nada. Claramente, se reformó. Hay una mesa política”, aseguró el legislador nacional, ante la consulta de la prensa esta mañana si la Casa Rosada le está faltando una respuesta más contundente tras las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.
“La Libertad Avanza es una de las fuerzas políticas más importantes, y somos optimistas que el pueblo nos va a dar el apoyo suficiente para revertir cualquier votación en contra”, agregó, y confía en que “hay un optimismo en el interior con nuestro gobierno”.
Abdala también se refirió a la postura que resolverán los senadores, que mayoritariamente reúne a sectores opositores o críticos con la Casa Rosada. “Hay que ver cómo se muestran los distintos senadores. Estamos haciendo toda la persuasión con los distintos arcos políticos para recuperar ese espacio con el que supimos derrotar al kirchnerismo. Ojalá lo podamos lograr”, completó.
El senador nacional de Unión por la Patria, Eduardo “Wado” de Pedro, celebró hoy la insistencia en Diputados de la ley de financiamiento universitario y cuestionó el accionar del presidente Javier Milei, señalando un creciente aislamiento tanto frente al Congreso y de la sociedad.
“Vos me preguntás si el Presidente está aislado. No sé, yo sé que no conoce la realidad de la Argentina. Son de esos economistas, consultores que viven un frasco de mayonesa desde hace décadas, rodeado de megaempresarios, cobrando consultorías. Ese es el mundo que conocen ellos. Y la Argentina es un país maravilloso”, sostuvo en declaraciones a AM Splendid.
Sobre los reclamos educativos, De Pedro remarcó que “8% sobre la inflación que manda en el Presupuesto 2026 es sin contar el 50% del poder de compra que perdió todo el sistema de educación en Argentina”. El senador también hizo referencia a los montos propuestos para el sistema universitario: “En el financiamiento del sistema universitario, el Gobierno anunció $4,8 billones de pesos, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a docentes y el Congreso definimos en los dos proyectos de financiamiento universitario que el presupuesto indispensable para el funcionamiento básico es 7,1 billones", apuntó.
Además, el legislador de Unión por la Patria aseguró que la iniciativa del Ejecutivo “va en contra de un principio que lleva muchísimos años”, en referencia al requisito histórico de destinar “6% del PBI al sistema de educación, que se alcanzó en 2015”.
Con tono crítico sobre el rol de la oposición, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se refirió al debate parlamentario y planteó que “el Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal”.
“Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo. Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre”, compartió desde su cuenta personal de X.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, brindó un análisis esta mañana acerca del rechazo al veto de la Ley de Financiamiento Universitario, que ayer por la tarde se votó en Diputados.
Panorama delicado le espera al Gobierno en el Senado, tras la insistencia en Diputados de las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año -con el hospital Garrahan como emblema- y que blinda el presupuesto de universidades públicas. En la Cámara alta, ambas iniciativas fueron sancionadas el 21 de agosto pasado con sobrados dos tercios de los votos: la primera obtuvo 62 adhesiones, mientras que la segunda logró 58 avales, sobre un pleno que es de 72 integrantes.
El presidente Javier Milei estaba reunido con su Gabinete en la Casa Rosada en el mismo momento en el que en el Congreso se estaban tratando los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría, que representaron dos nuevas derrotas parlamentarias para el Gobierno en medio de un clima de fuertes embestidas de la oposición en contra de la actual gestión.
Una iniciativa legislativa para endurecer las penas en casos de delitos viales será debatida en el Senado de la Nación. El proyecto, respaldado por la Asociación Madres del Dolor y la ONG Estrellas Amarillas, propone modificar cuatro artículos clave del Código Penal Argentino y apunta a eliminar beneficios judiciales para quienes provoquen muertes o lesiones graves al volante en situaciones agravadas, como conducir bajo efectos del alcohol, exceder los límites de velocidad, huir del lugar del hecho o estar inhabilitados para manejar.
El senador nacional por Corrientes, Eduardo Vischi, aseguró que el oficialismo atraviesa un momento de creciente aislamiento institucional y advirtió sobre el impacto que esta actitud podría tener en la relación con el Congreso. Durante una entrevista con Infobae en Vivo, el legislador de la Unión Cívica Radical repasó la evolución del vínculo entre el Ejecutivo y los distintos espacios parlamentarios, y describió un escenario de distanciamiento, desconexión y falta de diálogo.
La derrota del Gobierno, por amplísima mayoría, en su intento de sostener los dos vetos del Presidente al aumento de fondos para la Emergencia Pediátrica y las universidades públicas estaba cantada, incluso para el oficialismo, pero la magnitud dejó en ascuas a la Casa Rosada. Y en la cúpula libertaria, aunque discutían públicamente con la oposición más dura, se pasaban facturas internamente.