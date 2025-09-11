Política

El gobierno porteño le iniciará un sumario al docente que mostró una bandera de Palestina en un acto escolar

Fue durante la celebración por el día del maestro. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la ministra de Educación, Mercedes Miguel, aseguraron que se trató de un intento de adoctrinamiento y reclamaron sanciones

Guardar
Ocurrió durante las celebraciones por el día del maestro. Lo acusan de querer adoctrinar a los niños

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció este jueves la apertura de un sumario administrativo contra un maestro que desplegó una bandera de Palestina en un acto escolar realizado en Barracas durante la jornada de celebración por el día del maestro. La decisión fue comunicada por la ministra de Educación, Mercedes Miguel, y ratificada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quienes consideraron la acción como un intento de adoctrinamiento contrario a las normas que rigen en el sistema educativo porteño. Ambos funcionarios reclamaron sanciones formales y afirmaron que el episodio será investigado bajo los procedimientos vigentes.

La controversia surgió cuando el docente exhibió, durante la ceremonia dedicada a homenajear a los maestros, la enseña palestina frente a la comunidad educativa, argumentando que su gesto buscaba recordar a los maestros y niños fallecidos en Gaza como consecuencia de los ataques israelíes.

El episodio, de acuerdo a los usuarios que compartieron el video en redes sociales, ocurrió en la escuela Normal 5 “Martín Miguel de Güemes”, situado en Barracas, un barrio tradicional de la Ciudad de Buenos Aires. Las reacciones fueron inmediatas dentro del ámbito escolar, pero se expandieron cuando el video trascendió en las redes. Desde allí escaló rápidamente hasta las esferas gubernamentales.

Al publicarse el incidente, miembros del Ejecutivo porteño emitieron mensajes a través de sus redes sociales en los que repudiaron la conducta del docente. Mercedes Miguel, titular de la cartera educativa, sostuvo en su cuenta oficial de X: “Lo que este docente realizó durante un acto en una escuela de la Ciudad es inadmisible” y agregó que en las instituciones bajo su jurisdicción se protegerá a los estudiantes de “todo tipo de adoctrinamiento y manipulación”. La funcionaria adelantó la articulación de medidas disciplinarias y precisó: “Vamos a instruir un sumario administrativo, con todo el peso de la normativa vigente”.

El Ministerio de Educación porteño
El Ministerio de Educación porteño hará un seguimiento del expediente administrativo para determinar responsabilidades y posibles sanciones

En su mensaje, Mercedes Miguel hizo referencia explícita a las normativas que regulan la actividad de los educadores dentro de las escuelas públicas porteñas. Detalló que el Reglamento Escolar impide a los docentes imponer opiniones personales “en temas de religión, sexualidad, género, etnia o política partidaria”. También citó el Estatuto Docente, marco legal que en su artículo 6 exige a los maestros ejercer la docencia “con absoluta prescindencia partidaria y religiosa”, así como fomentar “principios democráticos y respeto por los derechos humanos”. A criterio de la ministra, la acción con la bandera trasgrede ambos preceptos, dado que “la escuela es un espacio de aprendizaje, no de adoctrinamiento”, según sus declaraciones registradas en X.

El mensaje de la funcionaria fue reproducido, también en la red social X, por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien manifestó su repudio a lo acontecido al calificarlo como “muy grave”. Desde su perfil sostuvo: “Lo que ocurrió en esta escuela es muy grave y el responsable será sancionado con todo el peso de la normativa vigente”. Enfatizó la necesidad de marcar límites en el uso de los espacios públicos como ámbitos de discusión ideológica y expresó: “Usar el aula para imponer una ideología es un acto de adoctrinamiento que no vamos a permitir”. La intervención de Macri fortaleció la posición del Ejecutivo sobre la importancia de mantener la neutralidad política dentro de las aulas.

A raíz del episodio, la Junta de Disciplina dependiente del Ministerio de Educación inició la recopilación de antecedentes y testimonios para definir el marco del sumario administrativo dispuesto. El procedimiento interno puede derivar en distintas medidas sancionatorias previstas en el Estatuto Docente, que van desde una advertencia formal hasta la suspensión de tareas, en función de la gravedad de la falta y de los antecedentes del involucrado.

Por lo pronto, el Ministerio de Educación avanzará en el seguimiento del expediente administrativo para determinar responsabilidades y sanciones eventuales.

Temas Relacionados

Gobierno de la Ciudad de Buenos AiresMercedes MiguelJorge MacriMinisterio de EducaciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno inaugura en Casa Rosada la mesa federal con los gobernadores: quienes participan en el primer encuentro

El nuevo ministro del Interior, que por la mañana ya tuvo algunas conversaciones, organizó la reunión que se armó sobre la marcha. Se espera un mensaje oficial. El objetivo es aceitar el diálogo institucional con mandatarios cercanos

El Gobierno inaugura en Casa

Qué medida de alto impacto preparan los sindicatos, con el aval de la CGT, para rechazar el veto de Milei a dos leyes clave

Los gremios docentes y del sector de salud sumarán a otros sectores para una movilización ante el Congreso para presionar a los legisladores

Qué medida de alto impacto

Maximiliano Pullaro: “El kirchnerismo no vuelve nunca más al gobierno”

El gobernador de Santa Fe afirmó la identidad kirchnerista de Axel Kicillof tras el triunfo electoral del domingo en las legislativas y la dura interna del peronismo

Maximiliano Pullaro: “El kirchnerismo no

La sentida carta de López Murphy a Javier Milei: “Sigo siendo el mismo de siempre, el que sentías como tu segundo padre”

El diputado nacional por Republicanos Unidos le recordó su apoyo en el Congreso. “Incluso en el momento más difícil de mi vida estuve para votar la Ley Bases”, dijo

La sentida carta de López

¿Hubo “voto económico”?: qué revela una encuesta de Psicología de la UBA sobre las elecciones bonaerenses

El informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) evaluó las opiniones sobre los electores de Fuerza Patria y La Libertad Avanza. La llamativa coincidencia entre ambos sectores y las probabilidades de modificación del voto el 26 de octubre

¿Hubo “voto económico”?: qué revela
ÚLTIMAS NOTICIAS
La emboscaron y la mataron

La emboscaron y la mataron a golpes por celos y ahora piden que las dos acusadas vayan a juicio

Un abogado pidió destituir a los otros dos jueces del caso Maradona por encubrir a Makintach: asegura que sabían del documental

El método de Carlos Alcaraz: cómo es la preparación física y mental que lo llevó de nuevo a la cima del tenis

Récord absoluto para el oro: por qué el valor de la onza es el más alto de la historia

Video: un joven filmó cómo le disparó un vecino en medio de una discusión en Rosario

INFOBAE AMÉRICA
El reto inmediato del nuevo

El reto inmediato del nuevo primer ministro francés: formar Gobierno y salvar el Presupuesto 2026

Polonia solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras la incursión de drones rusos en su territorio

Bolivia: con una ausencia, los candidatos al balotaje se comprometieron a una campaña limpia

Netanyahu acusa a España de amenazar a Israel tras las declaraciones de Sánchez sobre armas nucleares y la ofensiva en Gaza

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: la incógnita sobre el destino de su imperio de 12.000 millones de euros

TELESHOW
Qué dijo Agus Franzoni de

Qué dijo Agus Franzoni de los rumores de romance con Gimena Accardi durante su separación de Nico Vázquez

Dolor en el teatro argentino: murió Eduardo Lamoglia, referente de la escena y la docencia

El encuentro del creador de Plim Plim y sus amigos con Lionel Messi: “Reflejamos los mismos valores”

La romántica noche de Wanda Nara: confirmó nuevo amor con un video que después borró

Barby Silenzi se reinventa tras su separación: nuevo look, mensajes filosos y el inesperado gesto de El Polaco