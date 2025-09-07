La Libertad Avanza se reúne en el búnker y aguarda con cautela los resultados de las elecciones

Los principales dirigentes ya están en el búnker de LLA (Gustavo Gavotti)

Tras la jornada electoral que se llevó a cabo durante este domingo en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza se reúne en el búnker que se instaló en la localidad de Gonnet, en La Plata. Allí se espera la participación de todos los candidatos que participaron de los comicios y los dirigentes más importantes del partido.

Finalmente, tras algunas dudas que se generaron, se confirmó la presencia del presidente Javier Milei en el búnker y llegará junto a Karina Milei. En tanto, Santiago Caputo ya está presente en el mismo.

Javier Milei cerró el acto de campaña y no sé sabe si participará en el búnker (Jaime Olivos)

En ese marco, uno de los principales focos a los que se prestaba atención en estas horas era el número de la participación. Según pudo saber Infobae, pasadas las 16, habían votado el 50,5% del padrón.

Durante la mañana, votaron los principales candidatos y dirigentes libertarios. Uno de los primeros que se acercó a su escuela de votación, fue Diego Valenzuela, postulante por la primera sección, y aseguró: "Tenemos una elección desdoblada, entonces los vecinos votan pensando en su barrio, en su municipio, en su localidad. Y una elección que además tiene un significado nacional muy fuerte“.

Un micro con la leyenda "Kirchnerismo Nunca más" (AG La plata)

Por su parte, Bondarenko destacó la magnitud del movimiento en las calles: “Muchos autos en las calles, mucha gente está yendo a votar”, afirmó, subrayando el clima de compromiso cívico que percibió en su distrito.

En tanto, el armador libertario bonaerense, Sebastián Pareja, señaló: “Lo ideal sería que venga a votar todos, es lo que uno espera. Calculo que andará cerca del 60% de la ciudadanía y ojalá que venga más gente”.