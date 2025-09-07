La Libertad Avanza se reúne en el búnker y aguarda con cautela los resultados de las elecciones

Tras la jornada electoral que se llevó a cabo durante este domingo en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza se reúne en el búnker que se instaló en la localidad de Gonnet, en La Plata. Allí se espera la participación de todos los candidatos que participaron de los comicios y los dirigentes más importantes del partido.
Finalmente, tras algunas dudas que se generaron, se confirmó la presencia del presidente Javier Milei en el búnker y llegará junto a Karina Milei. En tanto, Santiago Caputo ya está presente en el mismo.
En ese marco, uno de los principales focos a los que se prestaba atención en estas horas era el número de la participación. Según pudo saber Infobae, pasadas las 16, habían votado el 50,5% del padrón.
Durante la mañana, votaron los principales candidatos y dirigentes libertarios. Uno de los primeros que se acercó a su escuela de votación, fue Diego Valenzuela, postulante por la primera sección, y aseguró: "Tenemos una elección desdoblada, entonces los vecinos votan pensando en su barrio, en su municipio, en su localidad. Y una elección que además tiene un significado nacional muy fuerte“.
Por su parte, Bondarenko destacó la magnitud del movimiento en las calles: “Muchos autos en las calles, mucha gente está yendo a votar”, afirmó, subrayando el clima de compromiso cívico que percibió en su distrito.
En tanto, el armador libertario bonaerense, Sebastián Pareja, señaló: “Lo ideal sería que venga a votar todos, es lo que uno espera. Calculo que andará cerca del 60% de la ciudadanía y ojalá que venga más gente”.
El presidente Javier Milei llegará al búnker ubicado en la ciudad de La Plata, en la localidad de Gonnet, junto a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Según pudo saber Infobae, la comitiva saldrá de Olivos cerca de las 20, por lo que podría llegar a la sede con los primeros resultados.
En ese sentido, ya se vieron nombres destacados en el lugar y se espera que haya algún discurso por parte de los principales dirigentes.
Uno de los nombres vinculados con el armado digital de La Libertad Avanza, Iñaki Gutiérrez, habló en su llegada al búnker libertario y se refirió a la expectativa por los resultados.
“Esperamos una victoria, nuestra intención es ganar la provincia de Buenos Aires, por eso hemos hecho una campaña en la que recorrimos muchos municipios, en la que tratamos de llevar las ideas del presidente Milei a todos lados, pero es cierto que hasta que no se conozcan los resultados, la suerte está echada ya”, señaló.
Sobre lo que representan estos resultados para LLA, Gutiérrez sostuvo: “Yo creo que lo que verdaderamente nos jugamos es en octubre. En octubre nos jugamos todo y es también un primer paso en términos del apoyo que tiene el Gobierno en la provincia de Buenos Aires”.
Luego de varios días de incertidumbre, el presidente Javier Milei definió que irá al búnker de La Libertad Avanza en Gonnet, La Plata. Se lo comunicó a su entorno íntimo por estas horas y esperará la salida de los resultados desde el establecimiento.
Uno de los primeros hombres fuertes del Gobierno que llegó al búnker de La Libertad Avanza fue el consultor Santiago Caputo.
Pasadas las 18, el asesor principal del presidente se hizo presente en la localidad de Gonnet y aguardará los primeros datos junto a los candidatos. También están presentes Santiago Oría e Iñaki Gutiérrez, otros dos nombres cercanos a la Casa Rosada.
Uno de los primeros candidatos que llegó a la sede de La Libertad Avanza en La Plata y se refirió a la expectativa que hay por los resultados electorales que se empezarán a conocer desde las 21.
“La boleta se movió mucho y eso es bueno, pero no hay ningún tipo de dato. No podemos decir nada, porque no lo tenemos. Fue muy buena la participación, lo que nos fueron transmitiendo los fiscales fue que la boleta se movía y eso es bueno”, señaló en conferencia de prensa.
El armador bonaerense de la Libertad Avanza, Sebastián Pareja, fue el primer dirigente en hablar desde el búnker libertario en La Plata.
“Estamos muy contentos por lo que hemos hecho. Hemos crecido una barbaridad. La libertad avanza en la provincia de Buenos Aires. Vamos a esperar un poquito los primeros cómputos como para saber hacia donde se ha decidido la ciudadanía. Estamos orgullosos”, dijo ante la prensa.
Y agregó: “La elección fue buena. Más allá de las trampas de la vieja política, como los colores de las boletas, robar boletas, el hecho que hayamos puesto un ejército de 45.717 fiscales, hace que uno se sienta más respaldado. Que el bonaerense sepa que LLA se prepara para gobernar la provincia".
Sobre si Milei iba a ir al búnker, aseguró que todavía no estaba confirmado: “Yo estoy abocado al cierre electoral”.
Por primera vez, la provincia de Buenos Aires celebró hoy las elecciones legislativas locales separadas del calendario nacional, en un contexto marcado por la tensión política al interior del gobierno del presidente Javier Milei, afectado por las denuncias de corrupción y el clima de incertidumbre en los mercados, y la disputa abierta con el gobernador Axel Kicillof.