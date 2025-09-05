Política

Ley de emergencia en discapacidad: el Gobierno evalúa cómo sortear el último escollo político

Con los frentes económico y electoral convulsionados, postergarían cualquier decisión hasta el límite del plazo para la promulgación. Se analizaba judicializar o pedir que se declare nula la sesión, pero anoche cerca de Milei recalculaban

Brenda Struminger

Por Brenda Struminger

Guardar
Javier Milei junto a Luis
Javier Milei junto a Luis Caputo en Estados Unidos

En la previa de las inciertas elecciones en la provincia de Buenos Aires, y atravesado por acusaciones sobre supuesta corrupción, el Gobierno postergará todo lo posible cualquier decisión sobre el más reciente revés político: la derrota en la votación sobre el veto a la ley de Emergencia en Discapacidad en el Senado. Con el Presidente fuera del país, sus más altos asesores evalúan cómo responder a la embestida opositora, y no descartan evitar cualquier movimiento.

A diferencia del resto de las ocasiones en las que el oficialismo sufrió un embate en el Congreso, anoche, luego del traspié, no se publicó en la cuenta oficial del Gobierno en X, llamada “Oficina del Presidente”, un comunicado sobre los próximos pasos a seguir. Al contrario, en el oficialismo evitaban hablar del tema on the record. Cautos, mientras analizaban escenarios, apenas se prestaban a comentar en off the record.

“Cuando nos llegue (la ley) veremos”, dijeron cerca del primer mandatario, decidido a evitar definiciones en un momento de reflexión. En todo caso, dijeron, actuarán luego del regreso al país de Javier Milei, que se encuentra en Estados Unidos desde ayer para mantener una serie de encuentros con empresarios estadounidenses de distintos rubros de la economía. Estará de regreso el sábado por la madrugada, en plena veda, cuando haya terminado la semana hábil, por lo que cualquier decisión se conocerá, como mínimo, a partir de la próxima.

Sobre todo, reaccionarán ante la votación en el Senado cuando haya pasado la elección bonaerense que se celebra el próximo domingo y tiene en ascuas a los libertarios. Son varias las encuestas que los ubican en segundo lugar detrás de Fuerza Patria, y por estas horas, la pregunta más bien es por cuántos puntos perderá LLA.

La votación en el Senado
La votación en el Senado

El Ejecutivo tiene un plazo de 10 días para promulgar la ley de emergencia en Discapacidad (está obligado a hacerlo). Y Milei llevará al límite del plazo cualquier decisión, advertían anoche, en la previa del partido de la Selección, en Balcarce 50. “Estamos tranquilos”, acotó un funcionario, a pesar de que ayer la Cámara alta no sólo rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad, sino que aprobó, también, la modificación del régimen que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia a los que Milei se vio obligado a acudir para sortear los escollos de negociar en debilidad en el Congreso. Si ese proyecto, que ahora tiene media sanción, se aprobara en Diputados, podría complicar aún más la gobernabilidad libertaria en el segundo tramo de su mandato.

Milei había dicho, en primera persona y en la voz de funcionarios de su alta confianza, que estaba decidido a llevar a la Justicia cualquier decisión que perjudicara el equilibrio fiscal. Y hasta ayer a la tarde, cuando el rechazo al veto al aumento de fondos para Discapacidad aún no era un hecho, pero se preveía, en algunos despachos nacionales indicaban que esa determinación se mantenía vigente como el primer día.

Sin embargo, hacia el final de la jornada, altos funcionarios muy cercanos al jefe de Estado, así como legisladores de peso de La Libertad Avanza, indicaron que la posibilidad de judicializar estaba en duda. También, la opción de acudir a la Corte Suprema para pedir que se declaren nulas las sesiones en el recinto que llevaron al rechazo del veto. “No la veo”, dijo uno ante la consulta de Infobae. “No creo”, acotó otro.

Javier Milei durante el cierre
Javier Milei durante el cierre de campaña en Moreno (AP)

Según argumentaron, la decisión de recalcular el plan para sostener el veto o evitar que se aplique la ley no se debe a lo antipático que podría resultar para la sociedad. En cambio, argumentaron que responde, más bien, a su inviabilidad. En parte, porque implica avanzar sobre otro poder del Estado. En este caso, el Legislativo, que a través del Senado volvió a darle vigencia a la emergencia en discapacidad pese a la resistencia del gobierno nacional y con una amplia mayoría opositora de 63 votos a favor y sólo 7 en contra.

De todas formas, no todo está dicho. La estrategia del Gobierno frente a un Congreso que aumenta los niveles de adversidad a medida que se acercan los comicios, es ganar tiempo. Si bien en este caso no pueden esperar hasta octubre, cuando se celebran elecciones nacionales legislativas, al judicializar podrían postergar la erogación de fondos para discapacidad.

Temas Relacionados

Javier MileiGobiernoCasa RosadaDiscapacidadSenadoElecciones 2025Elecciones 2025 provincia de Buenos AiresKarina MileiMartín MenemVictoria VillarruelÚltimas noticias

Últimas Noticias

Qué pone en juego Axel Kicillof el domingo: la interna en el peronismo y el armado opositor para el 2027

El Gobernador enfrentará unos comicios que tienen una importancia sustancial para su liderazgo político, la convivencia con Cristina Kirchner y su proyecto presidencial

Qué pone en juego Axel

El Gobierno pausó la auditoría sobre las pensiones por discapacidad y no habrá más bajas de beneficiarios

La decisión se tomó poco antes de que el Congreso rechazara el veto presidencial e insistiera con la ley de emergencia en este sector. Qué pasará con las que ya se habían quitado

El Gobierno pausó la auditoría

Radiografía del Senado: otra jornada difícil para un Gobierno que agotó el diálogo y llega tarde

El cierre de listas para las elecciones de octubre próximo dinamitó alianzas. La Casa Rosada buscó un salvavidas para la ley que cambia la normativa de los DNU recién al mediodía de ayer, con una insólita propuesta

Radiografía del Senado: otra jornada

Axel Kicillof: “Según Milei, veníamos quince puntos atrás y ellos arrasaban, pero ahora estamos competitivos”

El gobernador bonaerense habló con Infobae antes de la veda electoral. Se mostró confiado para la elección de este domingo en la que se juega buena parte de su capital político tras haber desdoblado la elección. “Lo mejor que le puede pasar a Milei es perder la elección, no escucha a nadie”, dice. El 2027 y el futuro del peronismo

Axel Kicillof: “Según Milei, veníamos

Detuvieron a un ex presidente comunal de Santa Fe por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta

W. S. fue arrestado este jueves junto a su hijo en el marco de una causa penal, impulsada por el MPA, tras una serie de denuncias por aumentos del 400 por ciento en una tasa rural que motivó una rebelión fiscal de productores del norte provincial

Detuvieron a un ex presidente
ÚLTIMAS NOTICIAS
Solicitaron llevar a juicio oral

Solicitaron llevar a juicio oral a la banda de mecánicos que estafó a Horacio Pagani

Ruta del dinero K: Casación validó el cómputo de penas de Martín Báez y del ex dueño de “La Rosadita”

Qué pone en juego Axel Kicillof el domingo: la interna en el peronismo y el armado opositor para el 2027

El Gobierno pausó la auditoría sobre las pensiones por discapacidad y no habrá más bajas de beneficiarios

Radiografía del Senado: otra jornada difícil para un Gobierno que agotó el diálogo y llega tarde

INFOBAE AMÉRICA
La embajadora de EEUU en

La embajadora de EEUU en Guyana afirmó que está “orgullosa” por el desarrollo pacífico de las elecciones en el país

Trump y Albanese sostuvieron una conversación clave sobre minerales raros en la antesala a la Asamblea General de la ONU

Lula convocó a una movilización en Brasil contra el proyecto de amnistía que podría favorecer a Jair Bolsonaro

Joe Biden se sometió a una cirugía para extirpar lesiones de cáncer de piel

James Cameron: “Soy un humilde granjero del cine”

TELESHOW
El emotivo encuentro entre Charly

El emotivo encuentro entre Charly García y Lionel Messi, tras el partido de la Selección Argentina

Wanda Nara anunció los famosos de MasterChef Celebrity: Maxi López, Evangelina Anderson, Pablo Lescano, Ventura, Marixa y más

La reacción de Wanda Nara al anunciar a Maxi López como participante de Masterchef: “¿Qué va a hacer en mi trabajo?”

La tajante respuesta de Rusherking luego de que Ángela Torres revelara detalles de su separación

La primera aparición de Cris Morena después de la muerte de su nieta: “Romina está con Mila”