Política

Por primera vez después de los audios, Milei reunirá a todo su Gabinete en Casa Rosada y busca alinear la gestión antes de irse a los EEUU

Estará presente prácticamente toda la plana mayor de la administración libertaria. A la tarde estará en Moreno para el cierre de campaña en la Provincia y luego partirá para Estados Unidos

Julián Alvez

Por Julián Alvez

Javier Milei y su reunión
Javier Milei y su reunión de Gabinete de abril

El presidente Javier Milei reunirá a su Gabinete por primera vez desde el cimbronazo que significó el escándalo de los audios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El encuentro se da en un clima de extrema sensibilidad para la gestión nacional, que está atravesada por el final de campaña en la provincia de Buenos Aires y el inicio de la nacional; así como por la filtración de grabaciones de Karina Milei en reuniones privadas.

En Casa Rosada describen que la reunión tiene como objetivo hacer un fuerte alineamiento interno y describir los próximos pasos de la gestión. “Vamos a estar prácticamente todos”, afirma un importante funcionario que asistirá. El encuentro comenzará a las 9.30 horas de la mañana en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Estarán los ministros, secretarios presidenciales más importantes y el asesor presidencial Santiago Caputo.

La última reunión de gabinete en la Casa Rosada ocurrió el 15 de agosto e incluyó la proyección de partes de la película de Guillermo Francella. Una semana antes de que explote el escándalo de los audios. La cita del mes pasado, estaba más concentrada en la “batalla cultural” que plantea el líder de La Libertad Avanza, duró unas cuatro horas y se analizaron escenas del film.

El escenario cambió sustancialmente desde entonces. La gestión nacional atraviesa su momento con mayor tensión política. Desde las entrañas de la gestión, altísimos funcionarios admiten que el esquema de coordinación y toma de decisiones está roto. Una de las causales es la profunda interna que enfrenta a Martín y Eduardo “Lule” Menem, responsables de la gestión partidaria, pero con terminales en algunas carteras ejecutivas; con el del asesor presidencial Santiago Caputo, que tiene a su cargo la coordinación y la gestión macro de la administración del Gobierno, así como la comunicación y estrategia política para la campaña.

Desde ambos lados, así como de sectores que se mantienen ajenos a ese conflicto, consideran que el Presidente debe insertarse en la rosca de su gobierno y comenzar a establecer roles claros para ordenar las tribus internas. ¿Lo hará? Es algo que, cuando menos, no se sabe en la previa. Se prevé que la revelación de audios de la hermana presidencial que tomaron estado público los últimos días hagan que esta reunión sea particularmente hermética.

Aunque todavía no esgrimieron explicaciones concluyentes sobre las acusaciones que Spagnuolo hace en los audios revelados semanas atrás, el Gobierno parece haber encontrado una rendija donde comenzar a correr la agenda mediática y establecer una narrativa propia: la de que son presuntas víctimas de una “operación de inteligencia no institucional” que busca desestabilizar el Gobierno antes de las elecciones generales del 26 de octubre.

Este discurso comenzó a instalarse con fuerza después de que se conocieran los primeros audios de Karina Milei en una reunión de Casa Rosada. Con eso, el Gobierno desplegó su propio aparato para comenzar una contraofensiva judicial contra los que cree que son los responsables de haber filmado funcionarios libertarios. Por ahora, la hermana presidencial consiguió una cautelar que prohíbe la reproducción de las grabaciones conocidas la semana pasada.

En ese marco, el Presidente se trasladará esa tarde a Moreno para encabezar el acto de cierre de campaña de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, a celebrarse este domingo. El acto será en el Club Villa Ángela y sus puertas abrirán a partir de las 17, esperándose que Milei hable a las 19 o 20 horas. La organización espera reunir a más de 10.000 asistentes, que contará con la presencia de los ocho candidatos seccionales y miembros destacados del Gabinete.

El operativo de seguridad estará a cargo de Casa Militar, la Policía Federal y la custodia presidencial, tras los incidentes ocurridos en Lomas de Zamora, donde manifestantes insultaron y arrojaron objetos contra Javier Milei, Karina Milei, Sebastián Pareja y José Luis Espert, lo que obligó a evacuar la actividad a los cinco minutos de su inicio.

El viaje presidencial de esta semana que no incluye una actividad de Estado, sino reuniones con empresarios, sufrió modificaciones de último momento. Milei viajará a cuatro días de una elección clave para su gobierno y, en ese contexto, decidió cancelar su visita a Las Vegas, adonde estaba invitado al show de su expareja Fátima Florez, quien contó en una entrevista televisiva que el Presidente le había confirmado su asistencia. Solo centrará su actividad en Los Ángeles y en encuentros con empresarios. El más importante es organizado por Michael Milken, el economista y director del Milken Institute.

En tanto, desde el Ejecutivo dieron señales de alivio cuando el Presidente confirmó ayer que no iría a Las Vegas. La postal suya viendo ese show en medio del tembladeral político y económico que atraviesa el Gobierno habría sido fulminante y una oportunidad para que la oposición pudiera asestarle golpes certeros en el marco de la campaña electoral. Milei regresará al país el sábado, mientras que el domingo se vota en la provincia de Buenos Aires.

