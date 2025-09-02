Elecciones Buenos Aires 2025: los candidatos a diputados provinciales en la Tercera sección

Los principales candidatos en las elecciones bonaerenses, según cada sección electoral

El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires se realizarán las elecciones para renovar la mitad de la Legislatura bonaerense, los concejos deliberantes y los consejos escolares de los municipios. En concreto, los más de 14 millones de electores habilitados se definirá el mandato de los nuevos 23 senadores y 46 diputados provinciales que asumirán a partir del 10 de diciembre.

La pulseada política bonaerense es clave porque el gobernador Axel Kicillof convalidar su gestión e imponerse ante La Libertad Avanza (LLA) y el resto de las listas competidoras. Por su lado, el frente libertario que conduce Javier Milei, en alianza con el PRO de Mauricio Macri, buscará convertirse en la principal oposición legislativa al mandatario peronista, con la expectativa de ganar las regiones clave. Las terceras fuerzas intentarán convertirse en la sorpresa de la disputa.

Se espera que estas elecciones tengan un fuerte impacto en los comicios nacionales de octubre, cuando se renueve la composición del Congreso. En esos comicios, Javier Milei apunta a una victoria en todo el país para reforzar su presencia en la Cámara de Diputados y el Senado para garantizar las reformas que pretende.

Cuál es la Tercera sección de PBA y cuántos electores tiene

La Tercera Sección Electoral es la segunda con mayor número de electores en la provincia, con 5.101.177 votantes, lo que representa el 35,5% del padrón bonaerense, y abarca 19 municipios del sur del conurbano.

Entre estos, La Matanza concentra 1.200.368 electores, equivalentes al 23,53% de la sección, seguida de Lomas de Zamora con 585.956 electores (11,49%), Quilmes con 525.087 (10,29%), Almirante Brown con 491.268 (9,63%) y Lanús con 403.721 (7,91%). Otros municipios relevantes son Florencio Varela (370.008 electores, 7,25%), Avellaneda (325.434, 6,38%), Berazategui (294.824, 5,78%) y Esteban Echeverría (279.839, 5,49%).

El resto de los municipios incluidos en la sección son Ezeiza (165.707, 3,25%), Berisso (88.947, 1,74%), Presidente Perón (84.687, 1,66%), San Vicente (73.914, 1,45%), Ensenada (62.678, 1,23%), Cañuelas (58.109, 1,14%), Lobos (34.203, 0,67%), Brandsen (28.865, 0,57%), Magdalena (16.758, 0,33%) y Punta Indio (10.804, 0,21%).

Todos los candidatos a diputados provinciales en la Tercera sección, frente por frente

Fuerza Patria

Magario, Verónica María Tignanelli, Facundo Miguel Mendoza, Mayra Cascallares, Mariano Rasquetti, Ayelén Itatí Vivona, Luis Omar Limone, María Eva Galván, José Renaldo Barreiro, Romina Melisa Vázquez, Roberto Ramón Nardini, María Silvina Boschi, Pablo Adrián Chamorro, Laura Cristina Fresco, Ricardo Alfonso Llanos, Edith Olga Salvatierra, Ernesto Fabián Ocampo, Susana Margarita Celi, Ángel Luis

La Libertad Avanza

Bondarenko, Maximiliano Iván Sotolano, María Ángel Ontiveros, Alberto Luis Retamoso, María Florencia Sotelo Larcher, Nahuel Bontempo, Leticia Inés Prida, Javier César Gómez, Rocío Ángeles Julieta Bojanovich, Federico Natanael Gioia, Vanesa Viviana Corti, Gastón Adano, Sheila Irene Acuña, Ángel Sebastián Grinkievich, Mabel Silvina de los Ángeles Villamayor, Diego Gastón Mazzamuto, Norma Silvia Villa, Marcelo Alejandro Pérez Luna, Rocío

Frente de Izquierda

Del Caño, Nicolás Schlotthauer, Mónica Leticia Castillo, Christian Carlos Hernán Paredes Landman, Ana Irene Giachello, Pablo Martínez Naya, Sofía Pacagnini, Guillermo Enrique Kunis, Liliana Esther Lastra, Carlos David González Seligra, Nathalia Inés Señor, Norberto Arturo Alfaro, Paula Anahí Michel, Gustavo Adolfo Lanzette, Andrea Bernarda Bonfiglio, Emiliano Francisco Leguizamón, Karen Florencia Maceiras, Juan Carlos De la Rosa, Gabriela Victoria Soledad

Somos Buenos Aires

Domenichini, Pablo Matías Mesias, Nazarena Carla Pérez, Fernando Giaccone, Rocío Soledad Iturmendi, Leonardo Adrián Stilman, Mariana Cuomo, Julio Federico Dulce Martínez, Alejandra Adriana Camaño, Mariano Daniel Corbalán, Silvia Emma Otero, Diego Ariel Paredes, Silvia Marcela De Martino, Mariano Víctor Ferreyra, Daniela Solange Mercep, Mateo Gustavo Aguilera, Josefina Nanni, Matías Lorenzo, Cintia Betiana

Nuevos Aires

D’Alessandro, Mauricio Longin Kulling, Micaela Alejandra Trotta, Alejandro Néstor Leiva, Laura Vanesa Ríos, Nelson Ángel González, Mariana Olga Marchesi, Guillermo Pablo Arias, Sofía Belén Brosio, Carlos Fabián González, Mariana Elba Díaz, Ángel Osvaldo Mora, Liliana Sonia Pérez, Marcelo Alberto Vega, Ruth Vanesa Zárate, Pablo Edgardo Faure, Patricia Lorena Cañete, Leonardo Martín Leiva, Trinidad Susana

Política Obrera

Ramal, Marcelo Armando Arri, Mariela del Carmen Cisneros Milillo, Matías Cáceres, Ramona Cándida Quiroga, Manuel Ignacio Ibañez, Claudia Teresita Perales Noya, Facundo Piriz, Lilia Verónica Insaurralde, Sergio Ceferino Puzzo, María Rafaela Galarza, Manuel de Jesús Aranzabe, Solange Ayala Storni, Federico Manuel Silvestri, Camila Aldana Aldaya, Ignacio Ramiro Farías, Stella Maris Peralta, Jorge Alberto Lorenzatto, Carla Daniela

Partido Libertario

Gazzotti, Lucas Gabriel Prado, Ana Laura Acosta, Fernando Tomás Gabriel Maidana, Blanca Elizabet Contreras, Héctor Bernardo Melgar, Laura Gabriela Escobar, Fabián Martín Rodríguez, Paola Yesica Romero, Walter Gabriel Graneros, Joana Elizabeth Verón, Gonzalo Jesús Barbari, Liliana Yolanda Pared, Sandro Daniel Choque Vique, Lourdes Eva Blanco Rolandis, Maximiliano Agustín Godoy, Claudia Beatriz Blanco, Jonathan Andrés Melgar, Beatriz Soledad

Construyendo Porvenir

Rodríguez, María del Carmen Sunsundeguy, Rubén Alberto Haddad, Katia Yasmin Astorga, Ivo Alejo Gómez, Mariana Danisa Poli, Leonardo Damián Sunsundeguy, Yamila Soledad Guede, César Gabriel Ramírez, María Cecilia Guede, Pablo Emilio Palacios, María del Carmen Cufré, Gerardo Esteban Chacela, Mónica Mabel Ibalo, Jorge Ariel Sunsundeguy, Verónica del Carmen Ramírez, Brian Emanuel Toledo, Jimena Lorena Sunsundegui, Sergio Gustavo

Tiempo de todos

Franco, Sebastián Abel Volchok, Irene Adriana López, Jorge Darío Rouquaud, Mariel Jaquelina Silva, Fernando Ezequiel Herrero, Marina Elizabeth Benítez, Pablo Luis Sarabura, Karina Nancy García Zajac, Jorge Javier Darduin, Ana María Bechi, Carlos Ricardo Asis, Vanesa Anahí Frascone, Mario Manfredi, Dora Teresa Frascone, Ariel Oliva, Melisa Luján Cichero, Héctor Javier Olazar, Laura Alejandra

Es con vos, es con nosotros

Tuzzio, Jorge Alberto Robira, Yanina Jaquelina Melgar, Hugo Cayetano Quiroga, Laura Mariana Ferster, Félix José Yñiguez, Karina Lorena Funes, Francis Facundo Pantalone, Andrea Belén Petrakis, Juan José Arvid, Sara H Destasio, Franco Emanuel Meaca, Mariana Verónica Destasio, Jonatan David Vicente, Marcela Natalia Cuenca, Federico Fernández, Mariela Soledad Sapis, Gustavo Raúl Novoa, María Adriana

Frente Patriota Federal

Thomas, Carlos Diego Maciel, Sonia Marina Marquez, Miguel Ángel Scaglia, Analia Verónica Mateu, Leonidas Julio Rojas, Laura Beatriz Orlic, Jorge Juan Antonio Ernesta, Isabel Amelia Peterson, José María Roldán, Valeria Mariana Canali, César Eugenio Russo, Sandra Susana Soria, Carlos Alberto Figueredo, Silvana Gabriela Báez, Leonardo Augusto Hojman, Norma Beatriz Vela, Gustavo R. Ramírez, Ramona Ester

Valores republicanos

Quinteros, Diego Luis Bravo, Marisa Alejandra Bilvinas, Ricardo Norberto Aguirre, Mónica Beatriz Díaz, Kevin Ezequiel Macchi, Lisa Sánchez Rondi, Francisco Ariel Moreno, Alicia Noemí Quinteros, Lautaro Iván Flores, Brenda Natalia González, Sebastián Eloy Andrada, Vanina Denise Olleros, Bruno Martín Coronel, Rosa del Valle De la Rosa, Ariel Aníbal Tabare, Susana Beatriz Poppiti, Jorge Marcelo Aguirre, Edith Isabel

Unión Liberal

Mansilla, Alejandro Raúl Martín, Evangelina Noemí Barra, David Leonardo Cantoni, Evelyn Edit Merino, José Luis Roberto, Miriam Carina Schpilman, Luis Félix Alejandro Bustos, Alicia Noemí Zunino, Mariano Carlos Delbueno, Evelyn Guadalupe Ledesma, Gustavo Andrés Rojas, Mariela Verónica Acosta, Ricardo Victorio Buenopil, Sabrina Florencia Flores, Walter Gustavo Muñiz Kubik, Silvia Liliana Coñomilla, Carmelo Rubén Grau, Patricia Inés

Unión y Libertad

Del Oso, Juan Pedro Jofre, Julieta Pellegrino, Martín Maza, Camila Bastida, Bernardo Alberto Martín Pino, Patricia Zulema Fernández, José Damián Buono, Valeria Marcela Rodríguez, Gonzalo Ignacio Ramos, Nancy Dolores Gadea Giovagnoli, Raúl Damián Limia Álvarez, Patricia Alejandra Vega, Fabricio Norberto Thea, Graciela Susana Aquino, Jorge Maguicha, María de los Ángeles López, Ariel Martín Ravida, Adriana Cecilia

Potencia

Mac Goey, Santiago José Lasso, Gabriela Alejandra Echeverría, Miguel Ángel Canestro Ferreyra, Agustina Belén D’Angelo, Obdulio Danilo Gardonio, Tatiana Paola Grillo, Maximiliano Ezequiel Ferreyra, Mercedes María de los Ángeles Venchiarutti, Claudio Jesús Castellano, Nancy Noelia Altieri, Víctor Antonio Carrillo, Melany Natalia Ailén Pérez, Jorge Alfredo Vallejos, Graciela Beatriz Alderete, Juan Pablo Ruiz, Tamara Gisele Galibert, Néstor Fernando Davico López, Aixa Lucrecia

Nuevo MAS

Ramat, Juan Cruz Álvarez, María Paz Nievas Robles, Iván Alejandro Paiva Martínez, Adriana Elizabeth Giménez, Rubén Adrián Heidenreich, Natacha Karenina Sinistri, Leonardo Oscar Ocampo Lobo, Yazmín Larrama, Ricardo Esteban Bellani, Lucía Jazmín D’Antonio, Héctor Pedro Daniel Pagano, Constanza Delfina Mobilio, Giovanni González, Daniela Natalia Barros, Rafael Ghibaudo, Ana María Aldana, José Luis Rodríguez Irala, Jazmín Cristina

Cómo se votará en las elecciones de Buenos Aires del 7 de septiembre

La Provincia de Buenos Aires mantendrá en este turno electoral del 7 de septiembre el sistema tradicional de boletas partidarias el 7 de septiembre, también conocida como “sábana”. Según el Ministerio de Gobierno bonaerense, se definió esa modalidad por ser un sistema “que ha demostrado ser ágil, robusto y confiable, y que el electorado conoce y valora”.

De esta manera, no se aplicará la Boleta Única de Papel (BUP) en estos comicios, modalidad que sí estará vigente en las elecciones nacionales del 26 de octubre. Los votantes bonaerenses emplearán así dos sistemas diferentes, según la instancia electoral.

Los municipios de Buenos Aires están organizados en ocho secciones electorales, que son las divisiones territoriales que determinan el modo de designación de las autoridades legislativas bonaerenses. Dependiendo de cada región, se definirán diputados o senadores, pero las bancas se asignan de manera conjunta, en función de los resultados que cada agrupación política obtiene en el total de la sección.