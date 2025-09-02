Política

Elecciones Buenos Aires 2025: los candidatos a diputados provinciales en la Tercera sección

Los bonaerenses concurrirán este domingo a las urnas para elegir a los representantes de la Legislatura provincial, según cada región

Los principales candidatos en las
Los principales candidatos en las elecciones bonaerenses, según cada sección electoral

El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires se realizarán las elecciones para renovar la mitad de la Legislatura bonaerense, los concejos deliberantes y los consejos escolares de los municipios. En concreto, los más de 14 millones de electores habilitados se definirá el mandato de los nuevos 23 senadores y 46 diputados provinciales que asumirán a partir del 10 de diciembre.

La pulseada política bonaerense es clave porque el gobernador Axel Kicillof convalidar su gestión e imponerse ante La Libertad Avanza (LLA) y el resto de las listas competidoras. Por su lado, el frente libertario que conduce Javier Milei, en alianza con el PRO de Mauricio Macri, buscará convertirse en la principal oposición legislativa al mandatario peronista, con la expectativa de ganar las regiones clave. Las terceras fuerzas intentarán convertirse en la sorpresa de la disputa.

Se espera que estas elecciones tengan un fuerte impacto en los comicios nacionales de octubre, cuando se renueve la composición del Congreso. En esos comicios, Javier Milei apunta a una victoria en todo el país para reforzar su presencia en la Cámara de Diputados y el Senado para garantizar las reformas que pretende.

Cuál es la Tercera sección de PBA y cuántos electores tiene

La Tercera Sección Electoral es la segunda con mayor número de electores en la provincia, con 5.101.177 votantes, lo que representa el 35,5% del padrón bonaerense, y abarca 19 municipios del sur del conurbano.

Entre estos, La Matanza concentra 1.200.368 electores, equivalentes al 23,53% de la sección, seguida de Lomas de Zamora con 585.956 electores (11,49%), Quilmes con 525.087 (10,29%), Almirante Brown con 491.268 (9,63%) y Lanús con 403.721 (7,91%). Otros municipios relevantes son Florencio Varela (370.008 electores, 7,25%), Avellaneda (325.434, 6,38%), Berazategui (294.824, 5,78%) y Esteban Echeverría (279.839, 5,49%).

El resto de los municipios incluidos en la sección son Ezeiza (165.707, 3,25%), Berisso (88.947, 1,74%), Presidente Perón (84.687, 1,66%), San Vicente (73.914, 1,45%), Ensenada (62.678, 1,23%), Cañuelas (58.109, 1,14%), Lobos (34.203, 0,67%), Brandsen (28.865, 0,57%), Magdalena (16.758, 0,33%) y Punta Indio (10.804, 0,21%).

Todos los candidatos a diputados provinciales en la Tercera sección, frente por frente

Verónica Magario, la cabeza de
Verónica Magario, la cabeza de la boleta a diputados bonaerenses por fuerza patria. (Crédito: Gobierno PBA)

Fuerza Patria

  1. Magario, Verónica María
  2. Tignanelli, Facundo Miguel
  3. Mendoza, Mayra
  4. Cascallares, Mariano
  5. Rasquetti, Ayelén Itatí
  6. Vivona, Luis Omar
  7. Limone, María Eva
  8. Galván, José Renaldo
  9. Barreiro, Romina Melisa
  10. Vázquez, Roberto Ramón
  11. Nardini, María Silvina
  12. Boschi, Pablo Adrián
  13. Chamorro, Laura Cristina
  14. Fresco, Ricardo Alfonso
  15. Llanos, Edith Olga
  16. Salvatierra, Ernesto Fabián
  17. Ocampo, Susana Margarita
  18. Celi, Ángel Luis

La Libertad Avanza

Maximiliano Bondarenko, de LLA
Maximiliano Bondarenko, de LLA
  1. Bondarenko, Maximiliano Iván
  2. Sotolano, María Ángel
  3. Ontiveros, Alberto Luis
  4. Retamoso, María Florencia
  5. Sotelo Larcher, Nahuel
  6. Bontempo, Leticia Inés
  7. Prida, Javier César
  8. Gómez, Rocío Ángeles Julieta
  9. Bojanovich, Federico Natanael
  10. Gioia, Vanesa Viviana
  11. Corti, Gastón
  12. Adano, Sheila Irene
  13. Acuña, Ángel Sebastián
  14. Grinkievich, Mabel Silvina de los Ángeles
  15. Villamayor, Diego Gastón
  16. Mazzamuto, Norma Silvia
  17. Villa, Marcelo Alejandro
  18. Pérez Luna, Rocío

Frente de Izquierda

Nicolás del Caño (Luis ROBAYO / AFP)
Nicolás del Caño (Luis ROBAYO / AFP)
  1. Del Caño, Nicolás
  2. Schlotthauer, Mónica Leticia
  3. Castillo, Christian Carlos Hernán
  4. Paredes Landman, Ana Irene
  5. Giachello, Pablo
  6. Martínez Naya, Sofía
  7. Pacagnini, Guillermo Enrique
  8. Kunis, Liliana Esther
  9. Lastra, Carlos David
  10. González Seligra, Nathalia Inés
  11. Señor, Norberto Arturo
  12. Alfaro, Paula Anahí
  13. Michel, Gustavo Adolfo
  14. Lanzette, Andrea Bernarda
  15. Bonfiglio, Emiliano Francisco
  16. Leguizamón, Karen Florencia
  17. Maceiras, Juan Carlos
  18. De la Rosa, Gabriela Victoria Soledad

Somos Buenos Aires

Pablo Domenichini
Pablo Domenichini
  1. Domenichini, Pablo Matías
  2. Mesias, Nazarena Carla
  3. Pérez, Fernando
  4. Giaccone, Rocío Soledad
  5. Iturmendi, Leonardo Adrián
  6. Stilman, Mariana
  7. Cuomo, Julio Federico
  8. Dulce Martínez, Alejandra Adriana
  9. Camaño, Mariano Daniel
  10. Corbalán, Silvia Emma
  11. Otero, Diego Ariel
  12. Paredes, Silvia Marcela
  13. De Martino, Mariano Víctor
  14. Ferreyra, Daniela Solange
  15. Mercep, Mateo Gustavo
  16. Aguilera, Josefina
  17. Nanni, Matías
  18. Lorenzo, Cintia Betiana

Nuevos Aires

El abogado Mauricio D'Alessandro
El abogado Mauricio D'Alessandro
  1. D’Alessandro, Mauricio Longin
  2. Kulling, Micaela Alejandra
  3. Trotta, Alejandro Néstor
  4. Leiva, Laura Vanesa
  5. Ríos, Nelson Ángel
  6. González, Mariana Olga
  7. Marchesi, Guillermo Pablo
  8. Arias, Sofía Belén
  9. Brosio, Carlos Fabián
  10. González, Mariana Elba
  11. Díaz, Ángel Osvaldo
  12. Mora, Liliana Sonia
  13. Pérez, Marcelo Alberto
  14. Vega, Ruth Vanesa
  15. Zárate, Pablo Edgardo
  16. Faure, Patricia Lorena
  17. Cañete, Leonardo Martín
  18. Leiva, Trinidad Susana

Política Obrera

  1. Ramal, Marcelo Armando
  2. Arri, Mariela del Carmen
  3. Cisneros Milillo, Matías
  4. Cáceres, Ramona Cándida
  5. Quiroga, Manuel Ignacio
  6. Ibañez, Claudia Teresita
  7. Perales Noya, Facundo
  8. Piriz, Lilia Verónica
  9. Insaurralde, Sergio Ceferino
  10. Puzzo, María Rafaela
  11. Galarza, Manuel de Jesús
  12. Aranzabe, Solange
  13. Ayala Storni, Federico Manuel
  14. Silvestri, Camila Aldana
  15. Aldaya, Ignacio Ramiro
  16. Farías, Stella Maris
  17. Peralta, Jorge Alberto
  18. Lorenzatto, Carla Daniela

Partido Libertario

  1. Gazzotti, Lucas Gabriel
  2. Prado, Ana Laura
  3. Acosta, Fernando Tomás Gabriel
  4. Maidana, Blanca Elizabet
  5. Contreras, Héctor Bernardo
  6. Melgar, Laura Gabriela
  7. Escobar, Fabián Martín
  8. Rodríguez, Paola Yesica
  9. Romero, Walter Gabriel
  10. Graneros, Joana Elizabeth
  11. Verón, Gonzalo Jesús
  12. Barbari, Liliana Yolanda
  13. Pared, Sandro Daniel
  14. Choque Vique, Lourdes Eva
  15. Blanco Rolandis, Maximiliano Agustín
  16. Godoy, Claudia Beatriz
  17. Blanco, Jonathan Andrés
  18. Melgar, Beatriz Soledad

Construyendo Porvenir

  1. Rodríguez, María del Carmen
  2. Sunsundeguy, Rubén Alberto
  3. Haddad, Katia Yasmin
  4. Astorga, Ivo Alejo
  5. Gómez, Mariana Danisa
  6. Poli, Leonardo Damián
  7. Sunsundeguy, Yamila Soledad
  8. Guede, César Gabriel
  9. Ramírez, María Cecilia
  10. Guede, Pablo Emilio
  11. Palacios, María del Carmen
  12. Cufré, Gerardo Esteban
  13. Chacela, Mónica Mabel
  14. Ibalo, Jorge Ariel
  15. Sunsundeguy, Verónica del Carmen
  16. Ramírez, Brian Emanuel
  17. Toledo, Jimena Lorena
  18. Sunsundegui, Sergio Gustavo

Tiempo de todos

  1. Franco, Sebastián Abel
  2. Volchok, Irene Adriana
  3. López, Jorge Darío
  4. Rouquaud, Mariel Jaquelina
  5. Silva, Fernando Ezequiel
  6. Herrero, Marina Elizabeth
  7. Benítez, Pablo Luis
  8. Sarabura, Karina Nancy
  9. García Zajac, Jorge Javier
  10. Darduin, Ana María
  11. Bechi, Carlos Ricardo
  12. Asis, Vanesa Anahí
  13. Frascone, Mario
  14. Manfredi, Dora Teresa
  15. Frascone, Ariel
  16. Oliva, Melisa Luján
  17. Cichero, Héctor Javier
  18. Olazar, Laura Alejandra

Es con vos, es con nosotros

  1. Tuzzio, Jorge Alberto
  2. Robira, Yanina Jaquelina
  3. Melgar, Hugo Cayetano
  4. Quiroga, Laura Mariana
  5. Ferster, Félix José
  6. Yñiguez, Karina Lorena
  7. Funes, Francis Facundo
  8. Pantalone, Andrea Belén
  9. Petrakis, Juan José
  10. Arvid, Sara H
  11. Destasio, Franco Emanuel
  12. Meaca, Mariana Verónica
  13. Destasio, Jonatan David
  14. Vicente, Marcela Natalia
  15. Cuenca, Federico
  16. Fernández, Mariela Soledad
  17. Sapis, Gustavo Raúl
  18. Novoa, María Adriana

Frente Patriota Federal

  1. Thomas, Carlos Diego
  2. Maciel, Sonia Marina
  3. Marquez, Miguel Ángel
  4. Scaglia, Analia Verónica
  5. Mateu, Leonidas Julio
  6. Rojas, Laura Beatriz
  7. Orlic, Jorge Juan Antonio
  8. Ernesta, Isabel Amelia
  9. Peterson, José María
  10. Roldán, Valeria Mariana
  11. Canali, César Eugenio
  12. Russo, Sandra Susana
  13. Soria, Carlos Alberto
  14. Figueredo, Silvana Gabriela
  15. Báez, Leonardo Augusto
  16. Hojman, Norma Beatriz
  17. Vela, Gustavo R.
  18. Ramírez, Ramona Ester

Valores republicanos

  1. Quinteros, Diego Luis
  2. Bravo, Marisa Alejandra
  3. Bilvinas, Ricardo Norberto
  4. Aguirre, Mónica Beatriz
  5. Díaz, Kevin Ezequiel
  6. Macchi, Lisa
  7. Sánchez Rondi, Francisco Ariel
  8. Moreno, Alicia Noemí
  9. Quinteros, Lautaro Iván
  10. Flores, Brenda Natalia
  11. González, Sebastián Eloy
  12. Andrada, Vanina Denise
  13. Olleros, Bruno Martín
  14. Coronel, Rosa del Valle
  15. De la Rosa, Ariel Aníbal
  16. Tabare, Susana Beatriz
  17. Poppiti, Jorge Marcelo
  18. Aguirre, Edith Isabel

Unión Liberal

  1. Mansilla, Alejandro Raúl
  2. Martín, Evangelina Noemí
  3. Barra, David Leonardo
  4. Cantoni, Evelyn Edit
  5. Merino, José Luis
  6. Roberto, Miriam Carina
  7. Schpilman, Luis Félix Alejandro
  8. Bustos, Alicia Noemí
  9. Zunino, Mariano Carlos
  10. Delbueno, Evelyn Guadalupe
  11. Ledesma, Gustavo Andrés
  12. Rojas, Mariela Verónica
  13. Acosta, Ricardo Victorio
  14. Buenopil, Sabrina Florencia
  15. Flores, Walter Gustavo
  16. Muñiz Kubik, Silvia Liliana
  17. Coñomilla, Carmelo Rubén
  18. Grau, Patricia Inés

Unión y Libertad

  1. Del Oso, Juan Pedro
  2. Jofre, Julieta
  3. Pellegrino, Martín
  4. Maza, Camila
  5. Bastida, Bernardo Alberto Martín
  6. Pino, Patricia Zulema
  7. Fernández, José Damián
  8. Buono, Valeria Marcela
  9. Rodríguez, Gonzalo Ignacio
  10. Ramos, Nancy Dolores
  11. Gadea Giovagnoli, Raúl Damián
  12. Limia Álvarez, Patricia Alejandra
  13. Vega, Fabricio Norberto
  14. Thea, Graciela Susana
  15. Aquino, Jorge
  16. Maguicha, María de los Ángeles
  17. López, Ariel Martín
  18. Ravida, Adriana Cecilia

Potencia

  1. Mac Goey, Santiago José
  2. Lasso, Gabriela Alejandra
  3. Echeverría, Miguel Ángel
  4. Canestro Ferreyra, Agustina Belén
  5. D’Angelo, Obdulio Danilo
  6. Gardonio, Tatiana Paola
  7. Grillo, Maximiliano Ezequiel
  8. Ferreyra, Mercedes María de los Ángeles
  9. Venchiarutti, Claudio Jesús
  10. Castellano, Nancy Noelia
  11. Altieri, Víctor Antonio
  12. Carrillo, Melany Natalia Ailén
  13. Pérez, Jorge Alfredo
  14. Vallejos, Graciela Beatriz
  15. Alderete, Juan Pablo
  16. Ruiz, Tamara Gisele
  17. Galibert, Néstor Fernando
  18. Davico López, Aixa Lucrecia

Nuevo MAS

  1. Ramat, Juan Cruz
  2. Álvarez, María Paz
  3. Nievas Robles, Iván Alejandro
  4. Paiva Martínez, Adriana Elizabeth
  5. Giménez, Rubén Adrián
  6. Heidenreich, Natacha Karenina
  7. Sinistri, Leonardo Oscar
  8. Ocampo Lobo, Yazmín
  9. Larrama, Ricardo Esteban
  10. Bellani, Lucía Jazmín
  11. D’Antonio, Héctor Pedro Daniel
  12. Pagano, Constanza Delfina
  13. Mobilio, Giovanni
  14. González, Daniela Natalia
  15. Barros, Rafael
  16. Ghibaudo, Ana María
  17. Aldana, José Luis
  18. Rodríguez Irala, Jazmín Cristina

Cómo se votará en las elecciones de Buenos Aires del 7 de septiembre

La Provincia de Buenos Aires mantendrá en este turno electoral del 7 de septiembre el sistema tradicional de boletas partidarias el 7 de septiembre, también conocida como “sábana”. Según el Ministerio de Gobierno bonaerense, se definió esa modalidad por ser un sistema “que ha demostrado ser ágil, robusto y confiable, y que el electorado conoce y valora”.

(Franco Fafasuli)
(Franco Fafasuli)

De esta manera, no se aplicará la Boleta Única de Papel (BUP) en estos comicios, modalidad que sí estará vigente en las elecciones nacionales del 26 de octubre. Los votantes bonaerenses emplearán así dos sistemas diferentes, según la instancia electoral.

Los municipios de Buenos Aires están organizados en ocho secciones electorales, que son las divisiones territoriales que determinan el modo de designación de las autoridades legislativas bonaerenses. Dependiendo de cada región, se definirán diputados o senadores, pero las bancas se asignan de manera conjunta, en función de los resultados que cada agrupación política obtiene en el total de la sección.

