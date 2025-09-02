Elecciones Buenos Aires 2025: los candidatos a diputados provinciales en la Tercera sección

El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires se realizarán las elecciones para renovar la mitad de la Legislatura bonaerense, los concejos deliberantes y los consejos escolares de los municipios. En concreto, los más de 14 millones de electores habilitados se definirá el mandato de los nuevos 23 senadores y 46 diputados provinciales que asumirán a partir del 10 de diciembre.
La pulseada política bonaerense es clave porque el gobernador Axel Kicillof convalidar su gestión e imponerse ante La Libertad Avanza (LLA) y el resto de las listas competidoras. Por su lado, el frente libertario que conduce Javier Milei, en alianza con el PRO de Mauricio Macri, buscará convertirse en la principal oposición legislativa al mandatario peronista, con la expectativa de ganar las regiones clave. Las terceras fuerzas intentarán convertirse en la sorpresa de la disputa.
Se espera que estas elecciones tengan un fuerte impacto en los comicios nacionales de octubre, cuando se renueve la composición del Congreso. En esos comicios, Javier Milei apunta a una victoria en todo el país para reforzar su presencia en la Cámara de Diputados y el Senado para garantizar las reformas que pretende.
Cuál es la Tercera sección de PBA y cuántos electores tiene
La Tercera Sección Electoral es la segunda con mayor número de electores en la provincia, con 5.101.177 votantes, lo que representa el 35,5% del padrón bonaerense, y abarca 19 municipios del sur del conurbano.
Entre estos, La Matanza concentra 1.200.368 electores, equivalentes al 23,53% de la sección, seguida de Lomas de Zamora con 585.956 electores (11,49%), Quilmes con 525.087 (10,29%), Almirante Brown con 491.268 (9,63%) y Lanús con 403.721 (7,91%). Otros municipios relevantes son Florencio Varela (370.008 electores, 7,25%), Avellaneda (325.434, 6,38%), Berazategui (294.824, 5,78%) y Esteban Echeverría (279.839, 5,49%).
El resto de los municipios incluidos en la sección son Ezeiza (165.707, 3,25%), Berisso (88.947, 1,74%), Presidente Perón (84.687, 1,66%), San Vicente (73.914, 1,45%), Ensenada (62.678, 1,23%), Cañuelas (58.109, 1,14%), Lobos (34.203, 0,67%), Brandsen (28.865, 0,57%), Magdalena (16.758, 0,33%) y Punta Indio (10.804, 0,21%).
Todos los candidatos a diputados provinciales en la Tercera sección, frente por frente
Fuerza Patria
- Magario, Verónica María
- Tignanelli, Facundo Miguel
- Mendoza, Mayra
- Cascallares, Mariano
- Rasquetti, Ayelén Itatí
- Vivona, Luis Omar
- Limone, María Eva
- Galván, José Renaldo
- Barreiro, Romina Melisa
- Vázquez, Roberto Ramón
- Nardini, María Silvina
- Boschi, Pablo Adrián
- Chamorro, Laura Cristina
- Fresco, Ricardo Alfonso
- Llanos, Edith Olga
- Salvatierra, Ernesto Fabián
- Ocampo, Susana Margarita
- Celi, Ángel Luis
La Libertad Avanza
- Bondarenko, Maximiliano Iván
- Sotolano, María Ángel
- Ontiveros, Alberto Luis
- Retamoso, María Florencia
- Sotelo Larcher, Nahuel
- Bontempo, Leticia Inés
- Prida, Javier César
- Gómez, Rocío Ángeles Julieta
- Bojanovich, Federico Natanael
- Gioia, Vanesa Viviana
- Corti, Gastón
- Adano, Sheila Irene
- Acuña, Ángel Sebastián
- Grinkievich, Mabel Silvina de los Ángeles
- Villamayor, Diego Gastón
- Mazzamuto, Norma Silvia
- Villa, Marcelo Alejandro
- Pérez Luna, Rocío
Frente de Izquierda
- Del Caño, Nicolás
- Schlotthauer, Mónica Leticia
- Castillo, Christian Carlos Hernán
- Paredes Landman, Ana Irene
- Giachello, Pablo
- Martínez Naya, Sofía
- Pacagnini, Guillermo Enrique
- Kunis, Liliana Esther
- Lastra, Carlos David
- González Seligra, Nathalia Inés
- Señor, Norberto Arturo
- Alfaro, Paula Anahí
- Michel, Gustavo Adolfo
- Lanzette, Andrea Bernarda
- Bonfiglio, Emiliano Francisco
- Leguizamón, Karen Florencia
- Maceiras, Juan Carlos
- De la Rosa, Gabriela Victoria Soledad
Somos Buenos Aires
- Domenichini, Pablo Matías
- Mesias, Nazarena Carla
- Pérez, Fernando
- Giaccone, Rocío Soledad
- Iturmendi, Leonardo Adrián
- Stilman, Mariana
- Cuomo, Julio Federico
- Dulce Martínez, Alejandra Adriana
- Camaño, Mariano Daniel
- Corbalán, Silvia Emma
- Otero, Diego Ariel
- Paredes, Silvia Marcela
- De Martino, Mariano Víctor
- Ferreyra, Daniela Solange
- Mercep, Mateo Gustavo
- Aguilera, Josefina
- Nanni, Matías
- Lorenzo, Cintia Betiana
Nuevos Aires
- D’Alessandro, Mauricio Longin
- Kulling, Micaela Alejandra
- Trotta, Alejandro Néstor
- Leiva, Laura Vanesa
- Ríos, Nelson Ángel
- González, Mariana Olga
- Marchesi, Guillermo Pablo
- Arias, Sofía Belén
- Brosio, Carlos Fabián
- González, Mariana Elba
- Díaz, Ángel Osvaldo
- Mora, Liliana Sonia
- Pérez, Marcelo Alberto
- Vega, Ruth Vanesa
- Zárate, Pablo Edgardo
- Faure, Patricia Lorena
- Cañete, Leonardo Martín
- Leiva, Trinidad Susana
Política Obrera
- Ramal, Marcelo Armando
- Arri, Mariela del Carmen
- Cisneros Milillo, Matías
- Cáceres, Ramona Cándida
- Quiroga, Manuel Ignacio
- Ibañez, Claudia Teresita
- Perales Noya, Facundo
- Piriz, Lilia Verónica
- Insaurralde, Sergio Ceferino
- Puzzo, María Rafaela
- Galarza, Manuel de Jesús
- Aranzabe, Solange
- Ayala Storni, Federico Manuel
- Silvestri, Camila Aldana
- Aldaya, Ignacio Ramiro
- Farías, Stella Maris
- Peralta, Jorge Alberto
- Lorenzatto, Carla Daniela
Partido Libertario
- Gazzotti, Lucas Gabriel
- Prado, Ana Laura
- Acosta, Fernando Tomás Gabriel
- Maidana, Blanca Elizabet
- Contreras, Héctor Bernardo
- Melgar, Laura Gabriela
- Escobar, Fabián Martín
- Rodríguez, Paola Yesica
- Romero, Walter Gabriel
- Graneros, Joana Elizabeth
- Verón, Gonzalo Jesús
- Barbari, Liliana Yolanda
- Pared, Sandro Daniel
- Choque Vique, Lourdes Eva
- Blanco Rolandis, Maximiliano Agustín
- Godoy, Claudia Beatriz
- Blanco, Jonathan Andrés
- Melgar, Beatriz Soledad
Construyendo Porvenir
- Rodríguez, María del Carmen
- Sunsundeguy, Rubén Alberto
- Haddad, Katia Yasmin
- Astorga, Ivo Alejo
- Gómez, Mariana Danisa
- Poli, Leonardo Damián
- Sunsundeguy, Yamila Soledad
- Guede, César Gabriel
- Ramírez, María Cecilia
- Guede, Pablo Emilio
- Palacios, María del Carmen
- Cufré, Gerardo Esteban
- Chacela, Mónica Mabel
- Ibalo, Jorge Ariel
- Sunsundeguy, Verónica del Carmen
- Ramírez, Brian Emanuel
- Toledo, Jimena Lorena
- Sunsundegui, Sergio Gustavo
Tiempo de todos
- Franco, Sebastián Abel
- Volchok, Irene Adriana
- López, Jorge Darío
- Rouquaud, Mariel Jaquelina
- Silva, Fernando Ezequiel
- Herrero, Marina Elizabeth
- Benítez, Pablo Luis
- Sarabura, Karina Nancy
- García Zajac, Jorge Javier
- Darduin, Ana María
- Bechi, Carlos Ricardo
- Asis, Vanesa Anahí
- Frascone, Mario
- Manfredi, Dora Teresa
- Frascone, Ariel
- Oliva, Melisa Luján
- Cichero, Héctor Javier
- Olazar, Laura Alejandra
Es con vos, es con nosotros
- Tuzzio, Jorge Alberto
- Robira, Yanina Jaquelina
- Melgar, Hugo Cayetano
- Quiroga, Laura Mariana
- Ferster, Félix José
- Yñiguez, Karina Lorena
- Funes, Francis Facundo
- Pantalone, Andrea Belén
- Petrakis, Juan José
- Arvid, Sara H
- Destasio, Franco Emanuel
- Meaca, Mariana Verónica
- Destasio, Jonatan David
- Vicente, Marcela Natalia
- Cuenca, Federico
- Fernández, Mariela Soledad
- Sapis, Gustavo Raúl
- Novoa, María Adriana
Frente Patriota Federal
- Thomas, Carlos Diego
- Maciel, Sonia Marina
- Marquez, Miguel Ángel
- Scaglia, Analia Verónica
- Mateu, Leonidas Julio
- Rojas, Laura Beatriz
- Orlic, Jorge Juan Antonio
- Ernesta, Isabel Amelia
- Peterson, José María
- Roldán, Valeria Mariana
- Canali, César Eugenio
- Russo, Sandra Susana
- Soria, Carlos Alberto
- Figueredo, Silvana Gabriela
- Báez, Leonardo Augusto
- Hojman, Norma Beatriz
- Vela, Gustavo R.
- Ramírez, Ramona Ester
Valores republicanos
- Quinteros, Diego Luis
- Bravo, Marisa Alejandra
- Bilvinas, Ricardo Norberto
- Aguirre, Mónica Beatriz
- Díaz, Kevin Ezequiel
- Macchi, Lisa
- Sánchez Rondi, Francisco Ariel
- Moreno, Alicia Noemí
- Quinteros, Lautaro Iván
- Flores, Brenda Natalia
- González, Sebastián Eloy
- Andrada, Vanina Denise
- Olleros, Bruno Martín
- Coronel, Rosa del Valle
- De la Rosa, Ariel Aníbal
- Tabare, Susana Beatriz
- Poppiti, Jorge Marcelo
- Aguirre, Edith Isabel
Unión Liberal
- Mansilla, Alejandro Raúl
- Martín, Evangelina Noemí
- Barra, David Leonardo
- Cantoni, Evelyn Edit
- Merino, José Luis
- Roberto, Miriam Carina
- Schpilman, Luis Félix Alejandro
- Bustos, Alicia Noemí
- Zunino, Mariano Carlos
- Delbueno, Evelyn Guadalupe
- Ledesma, Gustavo Andrés
- Rojas, Mariela Verónica
- Acosta, Ricardo Victorio
- Buenopil, Sabrina Florencia
- Flores, Walter Gustavo
- Muñiz Kubik, Silvia Liliana
- Coñomilla, Carmelo Rubén
- Grau, Patricia Inés
Unión y Libertad
- Del Oso, Juan Pedro
- Jofre, Julieta
- Pellegrino, Martín
- Maza, Camila
- Bastida, Bernardo Alberto Martín
- Pino, Patricia Zulema
- Fernández, José Damián
- Buono, Valeria Marcela
- Rodríguez, Gonzalo Ignacio
- Ramos, Nancy Dolores
- Gadea Giovagnoli, Raúl Damián
- Limia Álvarez, Patricia Alejandra
- Vega, Fabricio Norberto
- Thea, Graciela Susana
- Aquino, Jorge
- Maguicha, María de los Ángeles
- López, Ariel Martín
- Ravida, Adriana Cecilia
Potencia
- Mac Goey, Santiago José
- Lasso, Gabriela Alejandra
- Echeverría, Miguel Ángel
- Canestro Ferreyra, Agustina Belén
- D’Angelo, Obdulio Danilo
- Gardonio, Tatiana Paola
- Grillo, Maximiliano Ezequiel
- Ferreyra, Mercedes María de los Ángeles
- Venchiarutti, Claudio Jesús
- Castellano, Nancy Noelia
- Altieri, Víctor Antonio
- Carrillo, Melany Natalia Ailén
- Pérez, Jorge Alfredo
- Vallejos, Graciela Beatriz
- Alderete, Juan Pablo
- Ruiz, Tamara Gisele
- Galibert, Néstor Fernando
- Davico López, Aixa Lucrecia
Nuevo MAS
- Ramat, Juan Cruz
- Álvarez, María Paz
- Nievas Robles, Iván Alejandro
- Paiva Martínez, Adriana Elizabeth
- Giménez, Rubén Adrián
- Heidenreich, Natacha Karenina
- Sinistri, Leonardo Oscar
- Ocampo Lobo, Yazmín
- Larrama, Ricardo Esteban
- Bellani, Lucía Jazmín
- D’Antonio, Héctor Pedro Daniel
- Pagano, Constanza Delfina
- Mobilio, Giovanni
- González, Daniela Natalia
- Barros, Rafael
- Ghibaudo, Ana María
- Aldana, José Luis
- Rodríguez Irala, Jazmín Cristina
Cómo se votará en las elecciones de Buenos Aires del 7 de septiembre
La Provincia de Buenos Aires mantendrá en este turno electoral del 7 de septiembre el sistema tradicional de boletas partidarias el 7 de septiembre, también conocida como “sábana”. Según el Ministerio de Gobierno bonaerense, se definió esa modalidad por ser un sistema “que ha demostrado ser ágil, robusto y confiable, y que el electorado conoce y valora”.
De esta manera, no se aplicará la Boleta Única de Papel (BUP) en estos comicios, modalidad que sí estará vigente en las elecciones nacionales del 26 de octubre. Los votantes bonaerenses emplearán así dos sistemas diferentes, según la instancia electoral.
Los municipios de Buenos Aires están organizados en ocho secciones electorales, que son las divisiones territoriales que determinan el modo de designación de las autoridades legislativas bonaerenses. Dependiendo de cada región, se definirán diputados o senadores, pero las bancas se asignan de manera conjunta, en función de los resultados que cada agrupación política obtiene en el total de la sección.