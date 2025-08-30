Elecciones 2025, en vivo: Juan Schiaretti lanzó la lista de Provincias Unidas en Córdoba

(REUTERS/Agustin Marcarian)

Las distintas fuerzas políticas continúan hoy sus acciones de campaña en el último fin de semana de actividades para captar el voto en la provincia de Buenos Aires, antes del domingo 7 de septiembre. En el resto del país, los espacios políticos se preparan para la pelea electoral del 26 de octubre, cuando se elija la renovación de la mitad de los legisladores en la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Las actividades de campaña luego de una semana de alta tensión política, a raíz de la filtración de nuevos audios por el escándalo de las acusaciones de coimas que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y funcionarios del Gobierno, y las agresiones en las recorridas de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y en Corrientes.