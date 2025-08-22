Política

Javier Milei criticó el aumento de los sueldos de los senadores: “Vuelven a hacerlo, escupiendo en la cara de los argentinos”

En medio del tratamiento de leyes clave para el Ejecutivo, el Senado cerró una nueva paritaria que elevará los sueldos de los legisladores por encima de los 10,2 millones de pesos brutos, lo que generó críticas del Presidente

El nuevo esquema de dietas
El nuevo esquema de dietas fue aprobado en abril y vincula los ingresos de los senadores al valor del módulo

En una jornada marcada por el debate parlamentario y el rechazo a varios decretos, el presidente Javier Milei volvió a cargar contra el Congreso de la Nación, esta vez por una nueva suba en los haberes de los senadores.

A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), el mandatario cuestionó con dureza el incremento salarial y apuntó directamente contra los integrantes de la Cámara alta.

“El mismo día que los honorables senadores votan leyes para destruir el programa económico que van a empobrecer a los argentinos se vuelven a aumentar el sueldo una vez, como han hecho a lo largo de todo el año, escupiendo en la cara de los argentinos que tanto esfuerzo han hecho para salir adelante. Una vergüenza que esperemos que en octubre se va a terminar”, escribió el jefe de Estado.

El posteo, publicado hace instantes, coincidió con la difusión del nuevo acuerdo salarial para los trabajadores del Congreso, que impactará directamente en los ingresos de los legisladores nacionales.

Javier Milei cuestionó a los
Javier Milei cuestionó a los senadores tras la aprobación de un nuevo aumento de haberes en el Congreso

Tras el acuerdo alcanzado entre las autoridades parlamentarias y los gremios, a partir de noviembre los senadores pasarán a percibir más de $10,2 millones brutos mensuales, debido a un aumento en el valor del módulo con el que se calcula la dieta.

El esquema vigente fue aprobado en abril de 2024, sin debate público en el recinto. En ese momento, oficialismo y oposición pactaron un nuevo sistema que ató el salario de los legisladores al de los empleados del Congreso. Desde entonces, cada dieta se compone de 2.500 módulos básicos, más 1.000 por gastos de representación y 500 adicionales por desarraigo, un plus que reciben todos los senadores salvo cuatro.

A esto se sumó, ese mismo mes, una dieta adicional para compensar el aguinaldo, elevando el total anual a trece pagos. Aunque durante el segundo semestre del año pasado se había dispuesto el congelamiento de haberes hasta diciembre, y luego se prorrogó hasta el 31 de marzo, los senadores retomaron la actualización automática a partir de abril.

En junio, la vicepresidenta Victoria Villarruel, en su rol de presidenta del Senado, firmó una resolución que habilitó a cada legislador a decidir si mantenía o no el aumento.

Desde noviembre los senadores nacionales
Desde noviembre los senadores nacionales percibirán más de 10,2 millones de pesos brutos por mes

Algunos legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales se despegaron del incremento y renunciaron a parte de sus haberes.

Desde el kirchnerismo, en tanto, la mayoría optó por no hacerlo, salvo casos puntuales como el del riojano Fernando Rejal y Alicia Kirchner, quien percibe su jubilación en lugar de dieta parlamentaria.

El nuevo aumento surge de una paritaria que establece una suba acumulada del 7,52% para el período junio-noviembre. En concreto, se acordó un incremento del 1,3% para junio, julio y agosto, junto a un bono remunerativo de $25.000 por mes, y un 1,2% para septiembre, octubre y noviembre, con un bono de $20.000 en cada uno de esos meses.

Con este ajuste, el valor del módulo pasará a $2.554, lo que, al multiplicarse por los 4.000 que componen la dieta, lleva el haber bruto de los senadores a más de $10,2 millones, sin contemplar descuentos como el Impuesto a las Ganancias.

El acuerdo paritario incluye también
El acuerdo paritario incluye también bonos remunerativos para empleados del Congreso hasta noviembre

El entendimiento fue impulsado por el titular del gremio Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, recientemente reelecto al frente del sindicato. Según fuentes parlamentarias, mantiene una relación fluida tanto con Villarruel como con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El mensaje de Milei se enmarca en una serie de críticas que el mandatario ha dirigido en repetidas ocasiones al Congreso, particularmente ante decisiones que considera contrarias a su política de ajuste fiscal. Esta vez, el foco estuvo en el aumento de las dietas, que coincidió con una sesión en la que el oficialismo sufrió varios reveses legislativos.

Con su publicación, el presidente volvió a marcar distancia con el Poder Legislativo y a reforzar su discurso sobre la necesidad de limitar lo que considera privilegios de la política.

En octubre, cuando se celebren las elecciones legislativas, Milei buscará capitalizar ese discurso para ampliar la representación de La Libertad Avanza en ambas cámaras.

