El Gobierno recibió al ministro del Interior de Chile, tras los graves incidentes en Independiente

El vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, recibió al Ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde

Tras los graves incidentes en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, de Independiente, durante el encuentro que el local sostenía con Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, el Gobierno recibió este jueves a Álvaro Elizalde, ministro del Interior del país trasandino.

Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior argentino, fue el primer funcionario en recibir a Elizalde, quien luego se encontrará con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

“Recibí al ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, quien viajó a nuestro país a causa de los graves incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y la U. de Chile. También participó de la reunión el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo”, informó Catalán desde sus redes sociales.

Además, el funcionario argentino indicó: “Desde el Gobierno nacional, encabezado por el Presidente Javier Milei, ya dispusimos las medidas de nuestra competencia: identificación de los responsables, pedidos de expulsión y la aplicación del derecho de admisión de por vida en los estadios de Argentina”.

Por otro lado, Catalán recordó que “el Ministerio de Seguridad de la Nación no tiene injerencia en los dispositivos de seguridad que organizan las provincias”.

Catalán apuntó contra el gobierno bonaerense

“Dentro y fuera de los estadios, la responsabilidad recae en las fuerzas de seguridad provinciales y en el organismo competente, en este caso Aprevide. Son las autoridades bonaerenses quienes deben dar explicaciones y llevar adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y asumir las responsabilidades que les caben”, sostuvo el vicejefe de Gabinete del Interior.

En la misma línea, más temprano, Patricia Bullrich cuestionó al gobierno bonaerense luego de los incidentes violentos que obligaron a suspender el partido entre Independiente y Universidad de Chile.

A través de un mensaje difundido en la red social X, Bullrich afirmó: “Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien”.

Los violentos incidentes que derivaron en la suspensión de Independiente-Universidad de Chile en la Copa Sudamericana

La ministra manifestó además que las autoridades provinciales “conviven con los barras y sus negocios, igual que antes festejaban y trabajaban con los grupos piqueteros que llevaron a la Argentina al desorden”. Y añadió: “Recuperamos el orden una vez, y ahora vamos a hacer lo mismo con los barras bravas, sean de donde sean”.

En su mensaje, Bullrich reprochó puntualmente al gobernador de Buenos Aires por el accionar en el territorio bonaerense, y vinculó los hechos con las últimas medidas que definió el mandatario junto al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

"El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente”, repudió.

El comunicado del Ministerio de Seguridad

El Gobierno detalló las medidas que tomó tras los incidentes en Independiente

El partido fue suspendido luego de que varios hinchas visitantes arrojaran objetos y proyectiles desde la tribuna Pavoni Alta hacia la Baja, donde se encontraban simpatizantes de Independiente. Posteriormente, miembros de la barra brava local se desplazaron hasta el sector visitante, lo que desencadenó una pelea que dejó varios heridos de gravedad. Un simpatizante visitante cayó al vacío.

Con un comunicado formal, el Ministerio de Seguridad nacional remarcó que hubo “fallas graves” y criticó la decisión de permitir el regreso del público visitante a los estadios. En concreto, la comunicación apuntó a “la Policía Bonaerense y la Aprevide" por dejar habilitar el “ingreso violento de la barra visitante, destrozos, proyectiles, deficiencias en las requisas y desoír la recomendación de Conmebol de instalar redes de contención”.

Ante la ausencia de control efectivo, indicaron: “Además, la Policía recibió la orden de no intervenir desde antes del inicio del partido, lo que prolongó la violencia sin control y dejó una tragedia”.