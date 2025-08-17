Detrás del cierre de listas: las vacantes del Gabinete, las imposiciones de los Milei y la unidad forzada del peronismo

Javier Milei junto a Karina Milei, Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Luis Petri

Al final, Karina Milei acaparó la lapicera, volvió a imponerse puertas adentro en el armado de las listas y una vez que se cumpla el plazo legal para la inscripción de candidatos, previsto para esta medianoche, deberá empezar a resolver junto al Presidente el futuro del gabinete, que tendrá al menos dos bajas obligadas que se suman a la del vocero presidencial, electo legislador en las elecciones porteñas de mayo.

Javier Milei quería, junto a su hermana, un armado de listas a medida, que combinara lealtades, relaciones personales y acuerdos políticos como el que se selló en la capital y en la provincia de Buenos Aires con el PRO, al que además se lo relegó a un papel secundario. A Mauricio Macri no le quedó alternativa, y decidió plegarse a una alianza casi humillante en la que solo logró colar a dos dirigentes cercanos, para no enfrentar otra vez una derrota rutilante como la de mayo. En el caso de Fernando de Andreis, quinto en la lista de diputados de la capital, de su máxima confianza. La sexta, Antonela Giampieri -el expresidente no la conoce personalmente-, del riñón del legislador Darío Nieto, su ex secretario privado, que se la mencionó el viernes para salir del atasco que significó el veto de “El Jefe” a Jimena de la Torre, la primera opción.

Los candidatos a diputados de La Libertad Avanza en CABA

“Acompañamos sin narcisismos, y nos ubicamos en el lugar donde nos pusieron”, dijeron anoche desde la cúpula macrista del PRO. En la foto oficial difundida ayer por LLA de la Ciudad, la hermana de Milei sonríe en el centro, su delegada Pilar Ramírez a su lado junto a Alejandro Fargosi, flamante candidato, y el resto de los postulantes. De Andreis y Giampieri se ubicaron bien a un costado.

Los Milei eligieron para la cabeza de lista de la lista del Senado de la ciudad a la ministra Patricia Bullrich, que era número puesto y que espera, a partir de un buen resultado en octubre, empezar a darle forma a su proyecto porteño de cara al 2027. En Mendoza, la hermana del presidente se inclinó por Luis Petri, el ministro de Defensa, que ayer firmó en la oficina de la Jefatura de Gabinete de la Casa Rosada, que ocupa paradójicamente la secretaria General desde que echaron a Nicolás Posse el año pasado, su afiliación de La Libertad Avanza.

De esta manera, el gobierno mudará del gabinete a la fórmula de Juntos por el Cambio que se integró primero a la administración libertaria aún cuando Macri no había resuelto qué tipo de relación política tendría con Milei, y liberará, en principio, dos casilleros una vez que pasen las elecciones.

Luis Petri será candidato a diputado nacional en Mendoza

Se suman, en ese sentido, a Manuel Adorni, electo legislador porteño, que tiene poquísimas ganas de irse a trabajar a la Legislatura pero que ya ratificó en reiteradas oportunidades que, al menos por algún tiempo, asumirá su banca. En estricta reserva, al vocero presidencial le aguardan otro destino en el gabinete para después del próximo verano. En su momento circuló como reemplazo de Guillermo Francos, recientemente empoderado por el Presidente para cortar la hemorragia interna por las heridas que aún no suturaron entre los dos vértices del triángulo de hierro tras el cierre de listas bonaerense del mes pasado y algunas operaciones internas, y externas, que alteraron los ánimos. Enfocadas, de parte de Las Fuerzas del Cielo, en los Menem y en Sebastián Pareja, de extrema confianza de Karina Milei. Un empoderamiento algo peculiar: el jefe de ministros no tuvo ninguna participación en el cierre de listas, y es probable que tampoco tenga decisión en el rearmado del gabinete.

Puertas adentro, de hecho, se menciona que Eduardo “Lule” Menem podría ser premiado después de las elecciones, hacia fin de año, con un lugar más destacado en el staff presidencial.

Eduardo “Lule” Menem

En el caso de Bullrich, la ministra de Seguridad habló en su momento con los hermanos Milei, cuando le propusieron formalmente la candidatura, para testear la posibilidad de dejar a Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad Nacional, virtual viceministra, como su sucesora. Monteoliva se hizo famosa en el 2013, en el acuartelamiento de la policía cordobesa que le costó el cargo de ministra en esa provincia, bajo la gobernación de José Manuel de la Sota. Bullrich la contactó en un viaje por El Salvador, después de echar a Vicente “Tito” Ventura Barreiro, de la escudería de Cristian Ritondo, que nunca le perdonó a la ministra esa decisión. Y la hizo propia. Tan propia que quiere dejarla en su sillón, para seguir manejando los hilos del ministerio desde el Senado.

Es un lugar codiciado que pretende, por ejemplo, Diego Valenzuela, el primero candidato a senador por la primera sección electoral en las elecciones provinciales bonaerenses del 7S. Una sección clave para el gobierno. En el entorno del intendente dicen tener promesas del gobierno. A ningún intendente le agrada degradarse a la función legislativa en la Legislatura provincial. La misma sensación atraviesa a Guillermo Montenegro, candidato provincial de la quinta sección, a quién en algún momento se lo mencionó como virtual reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. Ese enroque depende de varios factores. En parte, del futuro de Sebastián Amerio, de diálogo permanente con el presidente.

A propósito: ¿Qué será del futuro de Diego Santilli, promotor estelar del acuerdo en PBA junto a Ritondo, tercer candidato a diputado en ese distrito, que, según trasciende desde el Ejecutivo, cosechó un vínculo muy particular con los Milei?

Diego Santilli - Jaime Olivos

La elección de Petri para competir en la lista mendocina, en acuerdo con la UCR, abre otra vacante que, más allá de las especulaciones, no había generado tantos adeptos. En buena medida, porque el propio ministro se había confesado meses atrás con algunos dirigentes en que prefería mantenerse en Defensa: consideraba al ministerio una mejor vidriera que el Parlamento como trampolín para la gobernación mendocina, su verdadero anhelo. La salida del ministro motivó ayer viejas-nuevas versiones sobre la posibilidad de aglutinar algunos ministerios. Por ejemplo, Defensa con Seguridad. Un proyecto que siempre estuvo en carpeta en algunos despachos oficiales.

El cierre de las listas, que todavía podía esperaba por algunos desenlaces para este domingo, confirmó el rol hiper protagónico de la hermanísima presidencial en las decisiones político-partidarias de LLA. Abundan los casos, aunque aún restaba definirse, por ejemplo, qué pasaría en Córdoba, con la estrategia propiciada por ella de jugar a dirigentes de su confianza, como Gabriel Bornoroni, a pesar de que le restan dos años de mandato en la Cámara baja. “No está cerrado”, dijeron ayer, entrada la noche, en el entorno del cordobés jefe de bloque. Una provincia muy compleja por la multiplicidad de actores, y por el ruido que provocó que un aliado como Rodrigo de Loredo, que se cansó de hacer los deberes desde Diputados, quedara marginado de la lista, se supone por no aceptar el tercer lugar. Restaba también la definición de Santa Fe, con Romina Diez.

José Luis Espert y Diego Santilli

En otras provincias, los Milei también privilegiaron vínculos personales y fidelidad. La actriz Karen Reichardt, en Buenos Aires, como candidata a diputada detrás de José Luis Espert, “El Profe”, un habitué de Olivos que hace solo escasísimos años se alió por jugosas razones a Horacio Rodríguez Larreta. Lorena Villaverde en Río Negro, que pasa de Diputados -también le restan dos años de mandato- a encabezar la boleta del Senado, muy cercana a la secretaria General. En Entre Ríos, la nómina del Senado será liderada por Joaquín Benegas Lynch, el hermano de Bertie, en acuerdo con Rogelio Frigerio. En la capital, Fargosi, reconvertido en un fanático militante libertario desde las redes, cercanísimo a la quinta de Olivos, encabeza la boleta de diputados. Detrás de Bullrich quedó, como anticipó este medio, Agustín Monteverde, un economista pedido por el presidente a quien al inicio de la gestión se le ofreció un cargo en Economía. ¿Podría en algún momento rever esa decisión, si existiera otra oferta?

El caso de Monteverde es interesante porque su senador suplente es Carlos Torrendell, el secretario de Educación del ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello, que sonó como posible candidata. La designación del funcionario por parte de la hermana presidencial fue interpretada ayer como un gesto interno, para contrarrestar la intención de Las Fuerzas del Cielo de impulsar a Alejandro Álvarez, “El Galleguito”, para ese puesto. En su momento también trascendió que Alejandro Finocchiaro podía disputar la secretaría de Educación si no renovaba su banca. Finalmente, fue incluido en la lista.

El asesor Santiago Caputo

El gobierno buscará ahora abordar una estrategia de confrontación con el kirchnerismo -Santiago Caputo trabajó y recibió en la semana asesoría para empezar a diagramar la campaña-, y deberá, en paralelo, reorganizar un gabinete que, con evidentes luces de alerta en el plano económico, intentará reinventarse para el segundo tramo del mandato. Es lo que se desprende de las conversaciones de algunos despachos oficiales. La definición final será de Milei.

Por lo pronto, para la elección bonaerense de septiembre, el gobierno cambió “kirchnerismo o libertad” por “kirchnerismo nunca más”. Una modificación sutil, pero reveladora: el concepto “libertad” empezó a desgastarse.

La Libertad Avanza había intentado instalar el viernes que cerraría sus listas este sábado, 24 horas antes del plazo legal de hoy, para tratar de dejar en evidencia al kirchnerismo que, el viernes, todavía discutía a quién pondría como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires, el principal bastión del peronismo K que navega en aguas embravecidas hacia el 7S y las elecciones de octubre por la disputa entre Cristina Kirchner y La Cámpora y el gobernador Axel Kicillof.

Anoche, el peronismo buscó evitar el desorden que exhibió el cierre de listas bonaerense, que incluyó un polémico corte de luz, negociaciones muy tensas de madrugada y la advertencia de un sector de armar listas por fuera.

Una vez resuelta esa unidad con fórceps, que el gobernador resolvió con un amplio saldo a favor en contraste con el último cierre del 2023, cuando ni siquiera lo dejaron entrar a la oficina platense en la que se punteaban las listas, la expresidenta se reservó el derecho de admisión en la negociación nacional.

Juan Grabois en la sede del PJ porteño

Con la amenaza latente de Juan Grabois, muy respetado por Cristina y Máximo Kirchner e instalado como referente de un sector del peronismo más reaccionario, de armar por afuera si se privilegiaban protagonismos como el de Sergio Massa, que hace semanas había definido no postularse, consciente de un escenario cuesta arriba en octubre después de que los intendentes intenten asegurarse sus distritos en septiembre, el kirchnerismo tuvo que hacer malabares para asegurarse una unidad a todas luces forzada.

Las versiones que dieron al jefe de La Cámpora y del PJ bonaerense como posible cabeza de lista, instaladas a partir de un operativo clamor de intendentes camporistas, no tuvieron nunca demasiado asidero. Sirvieron como método de negociación, para apuntalar la figura del diputado, empoderarlo en el tramo final de la discusión interna, frente a la figura del gobernador, en una disputa que, el 8 de septiembre, en el inicio de la campaña nacional, deberá empezar a resolverse de cara al futuro. Aún cuando quede en stand-by.

Jorge Taiana en la sede del PJ porteño

Después de varios idas y vueltas, de diálogos entre CFK y Massa, en diálogo con Grabois, y con el resto de los sectores, se ungió a Jorge Taiana, ex ministro de Defensa, como primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, el distrito emblema en el que el kirchnerismo, sin embargo, perdió todas sus legislativas de medio término desde el 2015 en adelante.

La del 2021 detonó la interna. En plena pandemia, la expresidenta le intervino a Kicillof el gabinete, y se fortaleció la dupla Máximo-Martín Insaurralde que derivó en una disputa interna que se agudizó en los últimos tiempos, cuando el gobernador sacó a relucir su propio proyecto presidencial.

El gobernador se aseguró entonces parte de la estrategia y parte del armado bonaerense con el reparto de lugares, y cedió la lista nacional, que quedó repartida entre el kirchnerismo, el massismo, el sindicalismo y Patria Grande.

El nombre de Taiana, que perdió junto a CFK la elección del 2017 y hace rato no tiene una actividad política demasiado prolífica, sorprendió anoche a pesar de que ya se había puesto sobre la mesa. Sirvió como una manera de conformar a todas las partes, y que nadie sobresalga sobre el resto. En La Cámpora aseguraban anoche el nombre había sido propuesto por el gobernador en una instancia de negociación con Massa y otros actores, como una figura de “consenso”. El jefe del Frente Renovador, confiaron, propiciaba a algún intendente.

Se planteó, en ese sentido, la posibilidad de empoderar jefes comunales menos conocidos, con gestión probada, para ofrecer alguna novedad en un escenario que, como se concluyó, presenta por el contrario postulaciones muy desgastadas.

La provincia de Buenos Aires, sin embargo, no era anoche el único distrito con unidad forzada. En la capital, después de arduas discusiones entre todos los sectores, con predominio de CFK desde San José 1111, se resolvió incorporar también al frente de Grabois que había amenazado también en la ciudad con armar por afuera: Itaí Hagman encabezará la lista de Diputados que acompañara en la boleta a Mariano Recalde como cabeza del Senado, como se había anticipado.

En Santa Fe, ayer a última hora todavía no se había resuelto la puja entre Agustín Rossi y Eduardo Toniolli, del Evita. Circuló que Cristina Kirchner quería impulsar a Florencia Carignano, su predilecta de La Cámpora, con altísimo perfil y un rol destacado en el Congreso, en ese distrito clave de la zona centro. La diputada tiene todavía dos años de mandato por delante. Un plan similar al de Karina Milei en algunas provincias.