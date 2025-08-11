Política

Juan Zabaleta habló de las internas en el gobierno de Alberto Fernández: “Sin pandemia volaba por los aires mucho antes”

El ex ministro de Desarrollo Social es candidato a concejal en Hurligham por el espacio Somos. Críticas a Máximo Kirchner y guiños al armado de Kicillof

Juan Zabaleta, ex ministro de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández, se refirió de manera muy cruda a las internas que La Cámpora y el kirchnerismo generaban en la gestión. En esa época, el dirigente era apuntado como uno de los que comandaba la frustrada creación del “albertismo” para oponerse a Cristina Kirchner y ahora, con fuertes críticas a Máximo Kirchner, recordó ese momento.

“No era albertismo, era un poco de sentido común. Tomar todos los días las decisiones de gobernar la Argentina y ponerle el límite a la embestida. Y cuando vos hacías esto, decían ¡pacto! Y encasillaban. Defender los principios de un dirigente me importa tres pepinos. La Argentina hay que desendeudarla de verdad. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Patear al fondo por la ventana y defaultear la Argentina como pasó en el 2001 u ordenar un proceso en donde la Argentina se desendeude? Entonces, vino un día Máximo Kirchner y renunció por su principio. ¿A mí qué carajo me importa? Si vos eras parte de un gobierno y un proyecto político y tenías que sentarte con el presidente, con la vicepresidenta y con el ministro de Economía a discutir eso", comenzó el ex intendente de Hurlingham en diálogo con el canal de streaming Laca.

Y remató: “Entonces, acá enseguida se corren. Digan que tuvimos la pandemia, que fue un desastre, pero si no hubiese habido pandemia, el gobierno volaba mucho antes, eh. La pandemia nos ayudó a todos a ponernos a hacer lo que había que hacer, que era cuidar la gente. Y se construyeron hospitales. Si no hubiese habido pandemia, volaba todo por los aires rápidamente por estas discusiones que vos tenés que defender los principios de un dirigente. ¿A mí qué me importa? A mí me importa la gente".

Juan Zabaleta jurando como ministro
Juan Zabaleta jurando como ministro de Alberto Fernández

Además, Zabaleta dijo que esas internas ahora se trasladaron a la provincia de Buenos Aires: “Las campañas y los discursos son forzados y todo apretado. Y lo peor, también, cuando hablo de la gente despierta, ahora se les ocurre venir con patrulleros y con cámaras. Che, en campaña no hagan estas cosas. Fundamentalmente con el ochenta por ciento de mis vecinos que tienen miedo de entrar o salir de la casa. Entonces, sean un poco más normales”.

“Le regalamos el gobierno a Milei, hermano. Le regalamos el gobierno a Milei, ¿o vos te pensas que Milei lo trajo Papá Noel? ¿A mí me la van a contar? A mí no me la cuenten lo que ha sido ese fracaso de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández compartimentado. Ahora, ¿todo eso cambió? No, fueron y lo hicieron en la provincia de Buenos Aires", sentenció el candidato a concejal por el espacio Somos.

Sobre el armado de Axel Kicillof y por qué él no lo integra, explicó: “Porque yo estaba convencido de que el gobernador tenía que trazar una línea y animarse a conducir él un espacio, un espacio nuevo. Faltó que levante el bizcochuelo”.

También dijo que “lo cagaron a palos” con la decisión de desdoblar, que “no está saliendo mal”, y lo vinculó directamente al kirchnerismo: “Tres meses para aceptar la decisión. Que el cronograma electoral, que la lista nacional, dar la discusión que hay que dar en la provincia de Buenos Aires, de los temas de la provincia de Buenos Aires. Y le faltó que el bizcochuelo levantara”.

Sin embargo, se mostró optimista para el futuro: “La Argentina nos va a dar la oportunidad y a los argentinos de empezar a intercalar estas cosas, ¿no? Decir: “Che, los tipos gestionan bien, ¿y por qué no pueden hacer un planteo político-electoral de laburar juntos?”. Y salir de esa orgánica de trotskismo en el peronismo a la que nos metió Máximo Kirchner. Se sienten más cómodos, con todo respeto, con Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, que con un dirigente o con un intendente del peronismo".

