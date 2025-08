Edgardo Kueider reiteró que es inocente, criticó a Arroyo Salgado y comparó su caso con el de los bolsos de José López

Iara Guinsel Costa y Edgardo Kueider, detenidos en Paraguay por ingresar 200 mil dólares sin declarar a ese país

El exsenador entrerriano Edgardo Kueider volvió a manifestar su inocencia en relación a la causa que lo tiene detenido en Paraguay desde diciembre del año pasado, cuando fue descubierto mientras ingresaba al país con 200 mil dólares sin declarar junto a su pareja. Además, apuntó contra la jueza que lo investiga en Argentina, Sandra Arroyo Salgado, quien pidió su extradición, y comparó su caso con el del exfuncionario kirchnerista José López.

“Si le hubiera sucedido a otro político y yo veo esas imágenes mías en Ciudad del Este ese 4 de diciembre, yo también ya de arranque ya tomo postura y te condeno como me pasó a mí”, comentó Kueider en una entrevista concedida a Radio con Vos y amplió: “Después no te pregunto si son tuyos, si eran legales, ya de arranque: político, plata, listo. El impacto es mortal y genuino, causa un rechazo automático en la sociedad”.

El exsenador aliado a La Libertad Avanza reiteró que los 200 mil dólares que fueron hallados en su mochila mientras pasaba desde Foz de Iguazú a Ciudad del Este no son suyos. "Ni siquiera son de mi acompañante", remarcó y explicó que su pareja, Iara Guinsel Costa, los tenía en su poder para hacer un trámite: “Son de operaciones que estaba haciendo ella acá en Paraguay, de intermediación”.

Kueider explicó que esa noche “entramos y salimos de Paraguay” y que en la aduana de Ciudad del Este “no hay controles”, por lo que él y Guinsel Costa entraron y salieron para cenar del lado de Brasil porque era tarde después de haber retirado el dinero en Paraguay. Es decir, el exsenador negó que el dinero lo hayan llevado desde Buenos Aires.

"No son negocios míos", dijo Kueider sobre el dinero

Además, relató que el control en Ciudad del Este fue exhaustivo porque él tuvo un entredicho con un agente de Migraciones. “En un viaje anterior no había hecho la salida y el agente de la Aduana me lo plantea en una mezcla guaraní y español, yo no le entiendo, como que no me quiere dejar entrar. Yo vi que se molestó por eso y agarra el celular y manda un mensaje. Yo no sé a quién mandó el mensaje. Luego la prensa paraguaya, como que ilustra la otra parte de ese mensaje y le estaban mandando un mensaje al que estaba afuera y decirle: ‘Andá a revisarlo a este acá, que me está haciendo perder tiempo’“.

El político entrerriano detalló su versión, centrada en que el dinero no era dinero sucio y que era para una intermediación de su pareja para negocios inmobiliarios. “No son negocios míos. Son operaciones de intermediación donde hay mucha gente que hace inversiones y hay mucha gente que hace intermediación y con la intermediación obtiene una comisión. Operaciones financieras o inversiones de todo tipo, inmobiliarias fundamentalmente. Son montos que suenan grandilocuentes, pero para inversiones inmobiliarias no lo son tanto”.

En ese sentido, remarcó que “ese dinero no viene de Argentina” y también descargó que Guinsel Costa fuera su testaferro: “Lo han dicho porque vivió en esos departamentos famosos de Paraná por otra cuestión, porque el verdadero dueño de ese departamento se lo daba en el marco de un acuerdo laboral que tenía. Entonces pagaba las expensas”. Entonces preguntó: “¿Si sos testaferro vas a sacar la plata de Argentina? Si estaba habilitado el blanqueo".

Kueider, que llegó al Senado con la boleta del peronismo, tiene pedido de extradición a Argentina hecho por la jueza Arroyo Salgado, que lo investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En 2019, la empresa Securitas, de origen sueco, hizo una autodenuncia al cambiar de gestión ejecutiva en la Argentina después de descubrir que había millones de dólares salientes de forma irregular. Desde 2020 la causa tramita en el juzgado de Arroyo Salgado, que investiga si esos pagos se habrían realizado como coimas a funcionarios nacionales y provinciales para asegurar que la empresa se beneficiara con contratos de seguridad privada en edificios públicos.

La empresa admitió ante la Justicia que pagó sobornos millonarios a representantes de organismos públicos como AYSA, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y Energía de Entre Ríos SA (ENERSA) para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados.

Kueider era funcionario de ENERSA al momento de esos pagos. La Justicia le detectó departamentos en la ciudad de Paraná, en un edificio que habría construido un grupo desarrollador que integraban dos de los principales acusados en el caso Securitas, Claudio y Marcelo Tortul.

Este domingo, Kueider aseguró que la jueza lo vincula “tomando como base que yo, era vecino de uno de los que está acusado”. El exsenador apuntó contra Arroyo Salgado y dijo que le resulta “muy sospechosa toda la investigación” y que la denuncia por los departamentos de Paraná “fue política”: “Era para sacarme de la cancha en año electoral, claramente”.

“A Cristina (Fernández de Kirchner) la condenaron a seis años y para mí Arroyo Salgado está pidiendo 14 años, que es la pena máxima. Hay una diferencia enorme. No corresponde eso”, apuntó contra la jueza y dijo que ella “no corrobora” lo que el fiscal le manda. “Si querés llegar a la verdad lo podés hacer pero si llegás a la verdad perdés la competencia”, explicó, dado que la jueza tiene jurisdicción en San Isidro y no en Entre Ríos. “Estamos tratando de tomar una causa que tiene impacto mediático”, insistió.