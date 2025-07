La CGT medió en el conflicto de la UOM y este jueves habrá una reunión clave para destrabar la paritaria

Abel Furlán habla durante la marcha de la UOM ante Trabajo

Cuando parecía que iba a profundizarse el conflicto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) por su paritaria no homologada, se reabrió una instancia de negociación: tras una mediación de la CGT, la Secretaría de Trabajo recibirá este jueves al líder del gremio, Abel Furlán, y a una cámara empresarial que no firmó el acuerdo salarial para intentar destrabar su convalidación oficial.

Del encuentro no participará el secretario de Trabajo, Julio Cordero, sino su subsecretaria, Claudia Testa, que fue la misma funcionaria que estuvo reunida la semana pasada con Furlán durante una movilización de la UOM ante el edificio de la Avenida Leandro N. Alem 650.

El sindicalista se quejó de que Cordero no lo hubiera recibido (en realidad, no estaba en ese momento en la Secretaría) y, ante los metalúrgicos que se habían concentrado en la calle, acusó a Cordero de impulsar "una estrategia, respondiendo al Grupo Techint, para dilatar y no homologar el acuerdo".

Julio Cordero y Claudia Testa, subsecretaria de Trabajo

Como anticipó Infobae, pese a que Furlán dijo que quería reunirse esta semana con Cordero, en el entorno del funcionario advirtieron que el titular de la UOM “ya fue recibido por la autoridad que corresponde” y que “no hay ninguna audiencia pendiente” con el gremio.

“Cordero dejó el tema en manos de los equipos técnicos”, destacó la fuente consultada, que, además, enfatizó que el conflicto por la no homologación “no responde a un tema político sino técnico”.

Por eso todo indicaba que la UOM iba a comenzar de inmediato con medidas de fuerza para presionar por la homologación del acuerdo salarial del 7,6% para el período abril-agosto, en cinco tramos (3,3%, 1,2%, 1,1%, 1% y 1%), además de cinco sumas fijas no remunerativas de $30 mil para abril y de $25 mil para cada uno de los meses restantes.

Los metalúrgicos protestaron la semana pasada ante la Secretaría de Trabajo

Pero, sorpresivamente, un alto jefe de la CGT habló con Cordero para pedirle que aceptara recibir a Furlán para destrabar su paritaria. Por eso se programó el encuentro de este jueves, aunque el secretario de Trabajo no participará y dejará todo en manos de Testa.

El Ministerio de Economía objetó la paritaria de la UOM no sólo porque el 3,3% de aumento para abril superó la pauta oficial del 1% mensual sino también por otro motivo: las sumas fijas pactadas con los empresarios incluyen una cuota solidaria que va al sindicato para financiar su obra social: según el convenio firmado, en esos pagos de $30 mil y de $ 25 mil hay un aporte del empleado del 3% y una contribución de las empresas del 6%, en ambos casos sobre el valor no remunerativo.

Es uno de los temas centrales que Testa hablará este jueves por la mañana con Furlán y con José Luis Ammaturo, el presidente de Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), la cámara que agrupa a las pymes metalúrgicas, que se negó a firmar la paritaria porque, según advirtió, “hace peligrar en forma real y cierta la economía de las pymes ante la recesión del sector, poniendo además en situación de peligro las fuentes de trabajo”.

El presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (CAMIMA), José Luis Ammaturo

En la movilización de la semana pasada, Furlán dijo a los manifestantes: “Las explicaciones que nos dieron (en Trabajo) no han cubierto las expectativas-dijo-. Argumentan que hay una de las cámaras (por CAMIMA) que ha observado el acuerdo que hemos firmado. Nosotros nos acabamos de enterar recién de que hay una observación por parte de una de las cámaras. Pero esa cámara es totalmente minoritaria en el ámbito de la discusión paritaria y hay cinco cámaras ,las más representativas, que firmaron el acuerdo y que no han hecho ninguna observación sobre el mismo".

Tras esas declaraciones, CAMIMA difundió un comunicado de prensa en el que aclaró que "no objetó el acuerdo salarial", que “todas las partes fueron informadas del proceso” y que "no es una cámara minoritaria” sino que "representa a la mayoría de las pymes metalúrgicas del país (unas 22.000 empresas)“.

La cámara que lidera Ammaturo resaltó que “la decisión de no suscribir el acuerdo salarial tiene como fundamento la imposibilidad material de nuestras empresas pymes de asumir nuevos aumentos en las actuales condiciones económicas, sin comprometer la sostenibilidad de las fuentes de trabajo”.