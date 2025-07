Trenes y problemas con el tránsito: los focos a combatir por Sebastián Rovira, el candidato de 25 años en Tigre

Se trata de un joven de 25 años, que fue elegido para encabezar la lista comunal (Instagram @sebasrovira)

Luego de que se extendiera el plazo para presentar las candidaturas en la provincia de Buenos Aires, se conoció que el peronismo de Tigre apostó por un candidato joven de la ciudad. Se trata de Sebas Rovira, un economista tigrense de 25 años, que fue seleccionado para encabezar la lista local de concejales.

De esta manera, se convirtió en el postulante más joven para el cargo, que competirá en las próximas elecciones del 7 de septiembre. Además, desde hace tiempo que ganó popularidad entre los vecinos por los videos que sube a sus redes sociales en los que plantea debates sobre el presente y futuro de la ciudad.

“Comencé a hacer estos videos porque empecé a mostrar lo que me gusta de Tigre, de su historia, lo que hace única a esta ciudad que me vio crecer, pero también empecé a hablar de las cosas que me preocupaban”, reconoció el candidato en un video de presentación que lanzó en su perfil de Instagram, poco después de que fuera confirmado como cabeza de lista.

A lo largo del contenido que publicó en redes sociales, Rovira generó debate sobre la deficiencia en el funcionamiento de los trenes, los problemas con el tránsito en el distrito y hasta sobre la presencia de los carpinchos en Nordelta.

El economista se transformó en el candidato más joven de estas elecciones

No obstante, el candidato aseguró que buscará enriquecer los vínculos con los vecinos de Tigre, por lo que se propuso recorrer todo el distrito en los próximos 40 días de cara a las elecciones. “Desde Don Torcuato, hasta Tigre centro, pasando por Ricardo Rojas, Talar, Benavidez, y todas las localidades de nuestra ciudad”, enfatizó.

“Capaz me veas en la estación o caminando en la cuadra de tu casa y, si eso pasa, quiero que te acerques. Que me digas lo que pensás, lo que te jode y lo que te entusiasma”, invitó el candidato a concejal, al remarcar que pretende ampliar su perspectiva, para poder mejorar la calidad de vida de todos los tigrenses desde el Honorable Concejo Deliberante.

Junto a la joven propuesta peronista, el resto de los candidatos que fueron confirmados son: Mercedes García, Luís Samyn Duco, Mariela Lomes, Juan Manuel Reboredo y Laura Godoy. Seguidos de ellos, también figuraron: Gonzalo Gerardo Wetzel, Julia Ratcliffe, Daniel Fariña, Julieta Veloto, Javier Acevedo, Soledad Marina Lopez y Bebu Vega.

Además de ser economista, Rovira también posee un magíster en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés, en donde cursó sus estudios universitarios, becado por su rendimiento académico. También es nieto de Silvia Rovira, figura reconocida en el ámbito educativo de Tigre por su labor como directora del Colegio Santa Teresa.

El resto de los candidatos que acompañarán a Rovira en los comicios

Por otro lado, a los 18 años organizó el primer TEDxTigre y fue el licenciatario TEDx más joven del país en participar de una de estas jornadas. Esta experiencia impulsó su proyección en liderazgo juvenil. Después de esto, el joven economista ganó el concurso “Soluciones para mi país” de la Universidad de San Andrés y participó en “Gen Next Democracy”, un programa internacional organizado en India y que está orientado a jóvenes líderes.

Actualmente, Rovira forma parte de las autoridades de la Universidad de San Andrés. En Tigre, desarrolla programas de formación ciudadana y promueve espacios de debate en escuelas del distrito, entre ellos “Liga de Debate”, “Jóvenes Legislando” y “UNDelta en Debate”. Estas iniciativas reúnen a estudiantes para debatir sobre inteligencia artificial, uso de celulares en las aulas y acceso a servicios básicos.

Desde 2024, comenzó a generar contenido en Instagram (@sebasrovira) con el objetivo de informar sobre asuntos locales y mostrar la realidad de los vecinos frente al escenario político nacional y proponer debates sobre el futuro de la ciudad.