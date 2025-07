Diego Santilli: “El kirchnerismo es el único que está poniendo palos en la rueda y no quiere dejar gobernar”

En un mensaje que busca consolidar su alineamiento con La Libertad Avanza, el dirigente bonaerense Diego Santilli defendió la reciente alianza del 9 de julio entre sectores del PRO y el oficialismo libertario. A lo largo de una exposición cargada de definiciones políticas y referencias a la coyuntura, planteó que el acuerdo surgió tras un proceso de reflexión interna y revisión de errores cometidos en el pasado. “Esta vez trabajamos teniendo en cuenta los errores que cometimos, porque si no hubiéramos equivocado el rumbo, los bonaerenses no estarían pagando el costo”, sostuvo.

Santilli insistió en que lo que verdaderamente le interesa a la ciudadanía no es la pertenencia partidaria, sino las condiciones materiales de su vida diaria. “A la gente que nos está mirando no le interesa el color, lo único que le importa es cómo vive”, expresó, antes de lanzar una pregunta retórica: “¿Hace 30 años se vive mejor o peor en términos de seguridad y salud?”. Según él, la respuesta es evidente: “Hoy la provincia está devastada”.

En su repaso sobre la evolución política reciente, recordó que su espacio acompañó al Gobierno desde el balotaje, cuando Mauricio Macri expresó su respaldo a Javier Milei. “Desde que Mauricio dijo que se acompañe a Milei en el balotaje, hemos acompañado al Gobierno en el Congreso, con discusiones más o discusiones menos, pero hemos apoyado el camino que han trazado”, afirmó.

Durante su intervención, el referente de Juntos por el Cambio subrayó que la discusión política actual se ordena entre dos polos bien definidos. “Hoy en la provincia se debate el futuro contra el pasado, el kirchnerismo o nosotros”, afirmó, al tiempo que cuestionó el rol opositor del peronismo: “El kirchnerismo es el único que está poniendo palos en la rueda y no quiere dejar gobernar”.

Diego Santilli afirmó que la alianza con La Libertad Avanza fue producto de una revisión de errores políticos

Para Santilli, la actual coyuntura marca una transición en la identidad de la oposición: “Éramos lo nuevo, éramos el antikirchnerismo y éramos la gestión. Esa identidad hoy es La Libertad Avanza. Lo nuevo es Milei, el antikirchnerismo hoy es Milei y la gestión la tienen ellos”. En ese mismo sentido, valoró que el Gobierno haya logrado ciertos objetivos que su propia fuerza no pudo concretar. “Acomodaron la inflación, hicieron el ajuste fiscal, acomodaron los piquetes…”, enumeró.

En relación con las perspectivas económicas, resaltó los desafíos estructurales que enfrenta el país. “El problema de nuestro país siempre fue que gastamos más de lo que generamos”, expresó. Y defendió el enfoque del Ejecutivo: “El Presidente atacó la causalidad de los problemas. Obvio que tiene que resolver un montón de otros problemas, pero si no lo hace de esa manera volvemos al origen de la causa de los últimos 40 años”. En esa línea, advirtió: “Cada vez que le damos a la maquinita se suben otros 10 puntos de pobreza en nuestro país”.

Consultado por la situación del sistema previsional, justificó la necesidad de revisión del esquema actual. “Obvio que tenés que cuidar a los jubilados, pero nadie dice que se duplicaron los jubilados y que no aportaron. Por eso estamos en esta situación”, aseguró.

También se refirió al rol del Congreso, donde La Libertad Avanza tiene representación minoritaria. “Cuando tenés el 14% de los diputados y el 5% de los senadores estás en una hiperminoría”, indicó, y argumentó que, aun así, Javier Milei avanzó en reformas necesarias: “En ese marco, Milei tuvo que hacer su tarea, cosas muy duras, drásticas. Es un proceso, pero es muy difícil si no ordenamos”.

Santilli comparó a Milei con Menem al señalar que ambos fueron disruptivos en contextos críticos

Al hablar de sus coincidencias ideológicas, Santilli se definió como cercano tanto a Milei como a Macri. “Me siento identificado con ideas de Milei y de Macri. Lo que está haciendo hoy Milei es porque vio los errores que tuvimos nosotros. No es que me identifique más con él, sino que estoy de acuerdo con las ideas que están llevando a cabo”, señaló.

Respecto a su futuro político, dejó la puerta abierta a nuevas candidaturas: “Donde sientan que soy útil, estaré. No sé en qué lugar me necesitarán. Si me preguntás a mí, el que me conoce sabe que me gusta competir, que me gusta ser candidato. Hoy por hoy, donde digan que me necesitan, ese es mi lugar”.

Finalmente, analizó el panorama nacional y descartó una coordinación sistemática entre las provincias contra el Gobierno nacional. “No hay posibilidad de ver a 24 gobernadores juntos. Los puede unir un punto, pero que estén todos alineados contra el Gobierno, no lo veo”, explicó. Para él, el único sector que se mantiene en una postura frontal es el kirchnerismo: “Son los únicos que no quieren dejar gobernar”.

