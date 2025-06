Rodrigo De Loredo se defendió por subir un video hecho con IA contra el gobernador Llaryora: “Es un recurso irónico”

El diputado nacional, Rodrigo De Loredo (UCR), compartió un video hecho con IA sobre el gobernador Martín Llaryora Crédito: A24

Rodrigo De Loredo, diputado nacional y jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), se defendió el video que hizo con inteligencia artificial en el que se simula la figura, imagen y voz del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, pronunciando un discurso falso.

El video, difundido en redes sociales, generó una controversia política en la provincia y provocó un fuerte rechazo desde el oficialismo local, quienes denunciaron la utilización de tecnologías con fines políticos y calificaron el acto como un posible delito.

De Loredo expuso las razones de su accionar y argumentó que la pieza audiovisual tiene como fin poner de manifiesto los problemas que aquejan a la provincia.

En diálogo con el medio cordobés El Doce TV, el legislador explicó: “Siempre ha sido mi estilo utilizar herramientas tecnológicas modernas y me ha tocado lidiar con ser de los primeros que la usa. Yo hago una defensa de esto porque la uso bien, a mi juicio. Esto de la inteligencia artificial llegó para quedarse”.

El diputado subrayó que cumplió con todas las normas vinculadas a la transparencia y afirmó: “Hay protocolos para su uso, que no solo cumplí, sino que sobreactué en el uso. Lo aclaré con una etiqueta de Instagram, segundo lo aclaré en el video porque hay gente que puede no estar muy ducha con esto, y tercero lo aclaré en la descripción. Es un uso correcto, que genera una polémica”.

“Honestamente, creo que nadie piensa que el que dijo eso fue Llaryora, porque me ocupé de aclararlo. Hay usos incorrectos, usos anónimos, usos que buscan justamente hacer creer que la persona que lo dice es la que lo dice, yo me preocupé de aclarar esto”, agregó el diputado nacional.

El diputado nacional aclaró que el video con IA buscaba destacar problemas de Córdoba y no engañar sobre declaraciones del gobernador (Jaime Olivos)

“El recurso es irónico, artístico si querés, o tecnológico. Es lo parecido que sale la figura del gobernador y su voz, de eso me hago cargo”, aseveró en diálogo con El Doce TV.

“Llaryora eso no lo dijo, lo más grave es que lo que dice el video es lo hizo. Yo me hago cargo de eso. Sería más honesto que el gobernador diga lo que hizo, pero por eso yo uso este recurso. Yo no busco afectar a la persona del gobernador, yo lo respeto”, cerró De Loredo.

En su intervención en Cadena 3, De Loredo reforzó la validez ética de su accionar: “Son temas polémicos y esta discusión es pedagógica, pero hice un buen uso de la inteligencia artificial conforme a todos los protocolos. Es ético, transparente e importante el mensaje porque pude decir algo importante y me hago cargo”.

El diputado nuevamente fue explícito sobre la responsabilidad de su contenido, pero defendió lo que dice el gobernador de IA: “El video lo hice yo y me hago cargo de lo que hice. Es una forma de mostrar lo que está pasando en Córdoba, pero nadie desmiente el contenido”.

Según De Loredo, el video pretendía centrar el debate en problemas concretos. “El objetivo del video es hablar del contenido del mensaje”, sentenció el diputado nacional en su defensa.

Desde el oficialismo provincial, la reacción fue inmediata y contundente. El jefe del bloque oficialista en la Legislatura, Miguel Siciliano, sostuvo: “No tengo dudas que acá hay un delito. Cualquier persona que utilice el rostro, la voz, la cara, el cuerpo de otra persona para hacerle decir algo que no dijo constituye un delito, cuando lo comete un diputado nacional del voto popular. Es de una gravedad inusitada que no podemos relativizar”, señaló el dirigente en Infobae en Vivo.

El bloque de “Hacemos por Córdoba” manifestó su preocupación por lo que considera que afectó a la institución de la gobernación y a la provincia. Además, reclamó la intervención del Poder Judicial, argumentando que “naturalizar esto es gravísimo”.

El oficialismo provincial denunció un posible delito y reclamó intervención judicial por la utilización de la imagen de Llaryora

La preocupación se extendió al ámbito político local, donde la Mesa Provincia-Municipios, que reúne a intendentes de diferentes fuerzas, publicó una carta advirtiendo sobre el impacto negativo de la utilización de la imagen y palabra de Llaryora de manera adulterada.

El comunicado, firmado por Roberto Casiari y otros dirigentes, indicó que “manipular su imagen y su palabra con fines políticos no sólo constituye un acto de irresponsabilidad, sino también una grave falta ética que daña la institucionalidad, el diálogo democrático y atenta contra la buena fe”.

Mientras tanto, referentes radicales respaldaron la publicación de De Loredo. Matías Gvozdenovich, jefe de la bancada de la UCR, consideró que la reacción del gobierno provincial solo “pone en evidencia el estado real de la provincia”.

La legisladora radical Alejandra Ferrero cuestionó al oficialismo “por matar con impuestos y tarifazos” y sostuvo que el gobierno reacciona “cuando la IA traduce su doble discurso”.